Les Ulis, le 15 novembre 2022 à 7H00

LEXIBOOK : T2 2022-23 FISCAL EN CROISSANCE DE 36.4% GRACE A LA PROGRESSION GENERALISEE DES VENTES EN FRANCE ET A L’INTERNATIONAL EN PARTICULIER SUR SES NOUVEAUX JOUETS INTELLIGENTS.

La c roissance atteint 36.4 % du chiffre d’affa ires sur le T 2 202 2 -2 3 par rapport à un T 2 202 1 -202 2 qui était déjà en hausse de 30 . 4 % .

Ce trimestre fait suite à 1 3 trimestres consécutifs de croissance, validant à nouveau les choix stratégiques positionnant le Groupe sur des segments porteurs. La croissance est tirée par la quasi-totalité des segments sur lesquels le Groupe se positionne et par l’intensification de sa stratégie omnicanale des ventes . Lexibook consolide ainsi sa place de leader européen sur ses segments majeurs.

La campagne de communication en Europe s’est intensifiée sur le semestre et préfigure une campagne encore plus massive sur la fin d’année .

L es tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été géré e s par des achats anticipés e t suffisants pour atteindre les objectifs fixés . Le Groupe assure ainsi les livraisons des commandes dans des conditions satisfaisantes.

Le T3 2022-23, qui était déjà en hausse de 58,8% en 2021-22 est attendu en légère croissance en 2022-23 et laisse augurer un chiffre d’affaires record pour le Groupe Lexibook au 31 Décembre 2022 et dans une moindre mesure sur l’exercice fiscal complet.





Lexibook (ISIN FR0000033599) annonce aujourd’hui son chiffre d’affaires (non audité) pour la période close le 30 septembre 2022 (période du 1er avril au 30 septembre).

Chiffre d’affaires consolidé (M€) 2021/2022 2022/2023 Var 1er trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 5,08

1,31

3,77 6,93

2,22

4,71 +36.4%

+69.4%

+24,9% 2ème trimestre

Dont FOB

Dont Non FOB 9,82

2,96

6,86 13,40

4,32

9,08 +36.4%

+45.9%

+32,3% Total 6 mois 14,90 20,33 +36,4%

La croissance atteint 36.4% du chiffre d’affaires sur le T1 2022-23 par rapport à un T1 2021-2022 qui était déjà en hausse de 30.4%. Le chiffre d’affaires progresse tant en FOB depuis HK en containers complets qu’en domestique depuis l’entrepôt central européen.

Ce trimestre fait suite à 13 trimestres consécutifs de croissance, validant à nouveau les choix stratégiques positionnant le Groupe sur des segments porteurs. La consommation sur les produits du Groupe continue de progresser sur la quasi-totalité des segments, en particulier sur les jouets électroniques, les jouets musicaux et l’horlogerie. En terme géographique, la progression des ventes est également générale, la croissance du chiffre d’affaires étant particulièrement forte sur la France (+50%), l’Allemagne (+90%) et l’Italie (+84%).

Le groupe a amplifié sa campagne de communication digitale en Europe, qui préfigure une campagne massive sur le second semestre fiscal en publicité digitale, TV et Presse.

Les tensions sur les approvisionnements de composants et sur le fret ont été gérées par des achats anticipés et suffisants pour atteindre les objectifs fixés. En contrepartie d’un niveau de stocks temporairement plus élevé que sur les exercices précédents, le Groupe assure ainsi les livraisons des commandes de ses clients dans des conditions satisfaisantes. Cette logistique rôdée a permis à nouveau de réussir les implantations dans les linéaires, élément fondamental pour optimiser la saison de Noël.

Perspectives :

Le T3 2022-23, qui était déjà en hausse de 58,8% en 2021-22 est attendu en légère croissance en 2022-23, et laisse augurer un chiffre d’affaires record pour le Groupe Lexibook au 31 Décembre 2022. L’activité du T4, trimestre traditionnellement le moins contributeur de CA, est attendue en baisse compte tenu d’un historique exceptionnel en 2022 en raison des rattrapages de livraisons effectués en janvier et février 2022 après la saturation des ports en fin d’année 2021. Au global l’activité sur l’exercice fiscal 2022-23 du Groupe Lexibook est attendue à un niveau inégalé jusqu’ici.

Calendrier financier 2022/2023

Résultats semestriels au 30 septembre 2022 : le 30 novembre 2022

Chiffre d’affaires du 3ème trimestre 2022-2023 : le 15 février 2023

Chiffre d’affaires du 4ème trimestre 2022-2023 : le 15 mai 2023

Résultats annuels au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023

Mise à disposition du Document d’Enregistrement Universel au 31 mars 2023 : le 30 juin 2023





A propos de Lexibook

Lexibook®, propriétaire de plus de 40 marques enregistrées telles que Powerman®, Decotech®, Karaoke Micro Star®, Chessman®, Cyber Arcade®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, etc., Lexibook® est le leader des produits de loisirs électroniques intelligents pour les enfants. Ce succès est fondé sur une stratégie éprouvée consistant à marier des licences internationales fortes à des produits électroniques grand public à haute valeur ajoutée. Cette stratégie, complétée par une politique d'innovation constante, permet au groupe de s'épanouir à l'international et de développer en permanence de nouvelles gammes de produits sous les marques du Groupe. Avec plus de 35 millions de produits sur le marché, l'entreprise vend désormais un produit toutes les 10 secondes dans le monde entier ! Le capital social de Lexibook est composé de 7 763 319 actions cotées sur le marché Alternext à Paris (Euronext). ISIN : FR0000033599 – ALLEX ; ICB : 3743 – Consumer electronics. Pour en savoir plus : www.lexibook.com et www.decotech-lights.com.

