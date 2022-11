Julkaisupäivä 15.11.2022



Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj

Lehdistötiedote 15.11.2022 klo 8.30

Ovaron lokakuun raportti – vuokrausaste hyvällä tasolla

Ovaron asuntosalkun vuokrausaste

Ovaro Kiinteistösijoitus raportoi jatkossa kuukausittain asuntojen pinta-alaperusteisen vuokrausasteen kaikkien yhtiön omistamien asuntojen osalta. Aikaisemmin yhtiö raportoi myös myynnit. Ovaro on myynyt noin puolet asuntokannastaan ja keskittyy jatkossa kiinteistökehitykseen myyntien sijaan. Ovaro omistaa tällä hetkellä noin 600 asuntoa.

Toimitusjohtaja Marko Huttunen:



”Ovaro on pärjännyt vuokramarkkinoilla hyvin ja vuokrausaste on vakiintunut hyvälle tasolle. Ovaro on systemaattisesti remontoinut asuntojaan ja tämä näkyy asuntojen vuokrausasteessa. Markkinoilla on hyvin kysyntää remontoiduille ja kohtuuhintaisille vuokra-asunnoille.”

Asuntosalkun neliömetripohjaisesti laskettu vuokrausaste:

31.10.2022 30.9.2022 31.12.2021

95,52 % 95,72 % 94,91 %





Helsinki 15.11.2022

Ovaro Kiinteistösijoitus Oyj



Lisätiedot:

Toimitusjohtaja Marko Huttunen puh. 050 329 2563

