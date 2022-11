CBI : Résultats préliminaires du 1er semestre de l’exercice 2022-2023 (clos le 30 septembre 2022)

French English

Résultats préliminaires du 1er semestre

de l’exercice 2022-2023

(clos le 30 septembre 2022)

Chiffre d‘affaires consolidé préliminaire : 2,4 millions d’euros , contre 0,5 million d’euros au 1 er semestre 2021-2022

Résultat opérationnel courant profitable : 0,6 million d’euros, contre 0,1 million d’euros au 1 er semestre 2021-2022

Un résultat net e n faible perte , -0,7 million d’euros contre 0,1 million d’euros au 1 er semestre 2021-2022 , reflétant la variation d e la valorisation d u portefeuille de cryptomonnaies

Poursuite de la stratégie de développement axée sur différents piliers du Web3.0 et d’AlphaVerse, avec la mise en place de nouveaux univers et partenariats notamment dans le football

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI », Euronext Growth Paris : FR00140062P9 – ALCBI) annonce ses résultats consolidés préliminaires du premier semestre de l’exercice 2022-2023, clos le 30 septembre 2022. Les résultats en cours d’audit ont été examinés par le Conseil d'administration ce 14 novembre 2022. Les procédures d'audit des états financiers consolidés sont en cours de finalisation. Le rapport de revue limitée des Commissaires aux comptes sera publié dans le rapport financier semestriel 2022-2023.

Frédéric Chesnais, Président – Directeur Général, a déclaré : « Ces six premiers mois ont été très importants pour poser les bases du développement d’AlphaVerse et nous sommes ravis d’avoir pu faire tester la partie centrale de notre monde virtuel à de premiers utilisateurs. Avec un design soigné et des technologies innovantes, nous avons conclu des partenariats importants, notamment dans le domaine de la musique, de l’art digital et des associations et programmes caritatifs. Avec notre plateforme Web3.0 ouverte et connectée, nous sommes en mesure de proposer une variété d’expériences : jeux, partage de contenus, création et échange de NFT, et de nombreuses solutions d’animation de communautés. Nous travaillons à présent sur le développement de partenariats dans le domaine du sport, et en particulier le football qui a toute sa place au sein d’AlphaVerse. Pour garantir une large accessibilité, l’accès à AlphaVerse est ouvert à tous et l’acquisition préalable de crypto-devises n’est pas un pré-requis. De même, nous proposons aussi des microtransactions en devises classiques autant que possible, une caractéristique essentielle pour capter un grand nombre d’utilisateur et moduler notre développement en fonction des fluctuations de l’industrie de la blockchain ».

CBI : Stratégie et développement d’un monde virtuel connecté et ouvert

Le cœur de l’activité est actuellement centré sur le développement d’AlphaVerse, un monde virtuel numérique au design soigné et aux nombreuses fonctionnalités. AlphaVerse est organisé autour d’une place centrale, le « Hub », qui connecte de nombreux univers dans le domaine des jeux et de l’Entertainment. AlphaVerse est une plateforme online Web3.0 ouverte et versatile qui propose des expériences de jeux et d’interaction, ainsi que la création et le partage de contenu. AlphaVerse fonctionne pour la partie traditionnelle avec des paiements en devises classiques, et pour la partie blockchain avec les principales cryptomonnaies ainsi que le jeton Crystal, la cryptomonnaie d’AlphaVerse. 600 millions d’unités du jeton Crystal ont été créées sur la blockchain avec de premières ventes privées déjà réalisées pour US$ 1,8 million sur une base de valorisation de US$ 50,0 millions pour l’intégralité des tokens Crystal (soit US$ 0,083 par token Crystal).

Certains univers sont développés par CBI pour son propre compte, d’autres sont développés par CBI en association avec des partenaires, et d’autres par des tiers en vue d’être reliés à AlphaVerse au travers du Hub. Le Hub a fait l’objet d’une première ouverture en septembre 2022, pour une phase de test, qui a généré de nombreux retours positifs et enrichissants. Après une phase initiale de développement pendant laquelle la priorité a été donnée aux jeux vidéo, à la musique et au monde associatif, domaines de premier plan regroupant de vastes communautés internationales, les univers en cours de développement sont les suivants :

MetaCoaster : un jeu de simulation de parc d’attraction sur la blockchain. Les utilisateurs pourront jouer en solo pour perfectionner leurs compétences ou participer à des concours mondiaux de construction de parcs et gagner des cryptos.

: un jeu de simulation de parc d’attraction sur la blockchain. Les utilisateurs pourront jouer en solo pour perfectionner leurs compétences ou participer à des concours mondiaux de construction de parcs et gagner des cryptos. United At Home // Beat AlphaVerse : un univers dédié à la musique électronique et à la philanthropie développé pour et avec le célèbre DJ et producteur de musique David Guetta notamment pour déployer son programme caritatif « United at Home » dans le métaverse.

: un univers dédié à la musique électronique et à la philanthropie développé pour et avec le célèbre DJ et producteur de musique David Guetta notamment pour déployer son programme caritatif « United at Home » dans le métaverse. HorYou AlphaVerse : un métaverse dédié au bien social, à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique. Construit en partenariat avec le réseau social Horyou et la Fondation Horyou.

: un métaverse dédié au bien social, à la durabilité et à la lutte contre le changement climatique. Construit en partenariat avec le réseau social Horyou et la Fondation Horyou. Qtopia AlphaVerse : un métaverse social pour la communauté LGBTQ et ses alliés pour se connecter les uns aux autres et aux marques de confiance. Dans Qtopia, les utilisateurs peuvent participer à des activités, des événements et des mini-jeux tout en redonnant à des œuvres caritatives importantes pour la communauté.

: un métaverse social pour la communauté LGBTQ et ses alliés pour se connecter les uns aux autres et aux marques de confiance. Dans Qtopia, les utilisateurs peuvent participer à des activités, des événements et des mini-jeux tout en redonnant à des œuvres caritatives importantes pour la communauté. Artech AlphaVerse : Les nostalgiques des œuvres numériques des années 90 trouveront leur place dans Artech. Artech est un métaverse entièrement dédié à l'art numérique et aux artistes, où nous créons tout un écosystème d'art numérique avec des artistes, des galeries, des événements et des expositions grâce à l'utilisation des NFT et de la technologie blockchain.

: Les nostalgiques des œuvres numériques des années 90 trouveront leur place dans Artech. Artech est un métaverse entièrement dédié à l'art numérique et aux artistes, où nous créons tout un écosystème d'art numérique avec des artistes, des galeries, des événements et des expositions grâce à l'utilisation des NFT et de la technologie blockchain. Chi Modu AlphaVerse : ce métaverse fournit un espace virtuel dédié à la vie et à l'œuvre de Chi Modu, un photographe légendaire, où les artistes émergents peuvent trouver l'inspiration et les ressources pour poursuivre leur rêve tout en redonnant à la communauté.

: ce métaverse fournit un espace virtuel dédié à la vie et à l'œuvre de Chi Modu, un photographe légendaire, où les artistes émergents peuvent trouver l'inspiration et les ressources pour poursuivre leur rêve tout en redonnant à la communauté. Xave World : Xave AlphaVerse plonge l'utilisateur dans un monde virtuel ouvert en constantes expansion et évolution, où les fans de musique découvrent un nouveau monde rempli de musique, de spectacles incroyables, de festivals et d'événements. Ce métaverse est en cours d’acquisition par CBI, pour $1 million principalement payé en actions CBI et une clause d’earn out.

: Xave AlphaVerse plonge l'utilisateur dans un monde virtuel ouvert en constantes expansion et évolution, où les fans de musique découvrent un nouveau monde rempli de musique, de spectacles incroyables, de festivals et d'événements. Ce métaverse est en cours d’acquisition par CBI, pour $1 million principalement payé en actions CBI et une clause d’earn out. Chain Games : Chain Games est un réseau de jeu intégré à la blockchain qui offre des jeux d'adresse décentralisés, des concours basés sur des jeux Skill-Based et Play-to-Earn, permettant aux joueurs de gagner des crypto-devises en récompense de leurs efforts. Ce monde sera développé et opéré par Chain Games.

: Chain Games est un réseau de jeu intégré à la blockchain qui offre des jeux d'adresse décentralisés, des concours basés sur des jeux Skill-Based et Play-to-Earn, permettant aux joueurs de gagner des crypto-devises en récompense de leurs efforts. Ce monde sera développé et opéré par Chain Games. Rave-Age : Rave-Age est consacré à la communauté de la musique rave et électronique, son histoire, ses chiffres clés et les dernières nouvelles de l'industrie. Les visiteurs du Rave-Age AlphaVerse pourront regarder des vidéos, collecter des NFT et partager des expériences et du contenu liés à la culture rave et à la musique électronique. Les utilisateurs pourront organiser des événements artistiques, tels que des festivals, des concerts et des expositions autour de la culture rave et de la communauté de la musique électronique.

: Rave-Age est consacré à la communauté de la musique rave et électronique, son histoire, ses chiffres clés et les dernières nouvelles de l'industrie. Les visiteurs du Rave-Age AlphaVerse pourront regarder des vidéos, collecter des NFT et partager des expériences et du contenu liés à la culture rave et à la musique électronique. Les utilisateurs pourront organiser des événements artistiques, tels que des festivals, des concerts et des expositions autour de la culture rave et de la communauté de la musique électronique. Apex Islands : Apex AlphaVerse est un sanctuaire animalier numérique propulsé par le métaverse où le public peut acheter des œuvres d'art numériques (NFTs) basées sur des animaux puissants, vivants et disparus. Ce monde est la propriété de Very Rare, LLC, qui le développe et l’opère.

Outre AlphaVerse, CBI investit et partage son expertise dans différents projets liés à la technologie blockchain. CBI a notamment investi dans quatre sociétés : deux jeux vidéo premium qui sont en cours d’adaptation pour y intégrer des technologies blockchain (OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC), une société de place de marché dans le domaine du transport développant une solution basée sur la blockchain (National Carrier Exchange) et une agence de gestion des talents (Blockchain Artists Agency) qui s’adresse à des personnalités de tout horizon pour développer leur image sur la blockchain, notamment au travers de NFTs et d’outils d’animation communautaire.

Évènements marquants du 1er semestre de l’exercice 2022-2023

Les faits marquants du premier semestre de l’exercice 2022-2023, clos le 30 septembre 2022, sont les suivants :

1. Partenariat avec Chain Games

CBI a conclu le 26 juillet 2022 un accord de partenariat avec Chain Games, éditeur de jeux Skill-Based and Play-to-Earn pour la création d’espaces dédiés à ses jeux et le développement de contenu dans l’AlphaVerse avec une redevance de licence de US$ 2 millions au profit de CBI.

CBI et Chain Games ont conclu une série d’accords, aux termes desquels :

(i) la Société a vendu à Chain Games le droit de posséder un espace dans le Hub, pour un montant de US$ 2 millions payés par Chain Games en tokens CHAIN ;

(ii) la Société et Chain Games ont convenu de partager les revenus futurs générés dans cet espace du Hub ;

(iii) Chain Games a convenu de développer un monde distinct, la Société ayant le droit de percevoir une partie des revenus générés par ce monde distinct ;

(iv) la Société a retenu Chain Games en tant que conseiller stratégique sur les 5 prochaines années en échange d’actions CBI et de tokens CRYS.

2. Remboursement du prêt de 2 000 000 actions

La Société a conclu le 29 juillet 2022 un avenant au contrat de prêt consenti le 21 avril 2022 par Ker Ventures SARL afin de rembourser par anticipation le prêt de 2 000 000 d’actions CBI.

3. Contrat de prêt de 5 000 000 actions CBI

La Société a conclu le 29 juillet 2022 un contrat de prêt pour 5 millions d'actions CBI avec ses principaux actionnaires, Ker Ventures, SARL. Le prêt est à court terme, évalué à 5 millions d'euros et rémunéré au taux d’intérêt de 2 % par an. Il s'agit d'une convention réglementée. Ce contrat de prêt n’a pas encore été mis en œuvre et le sera au fur et à mesure des besoins de la Société.

4. Changement de compartiment de cotation

Le 3 août 2022, CBI a pu transférer ses actions du groupe de cotation E1 (placement privé) à E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth Paris. Ce transfert réalisé par voie d’admission directe n’a pas fait l’objet d’émission de nouvelles actions ou de placement d’action existante.

5. Avenant au contrat de liquidité contracté avec TSAF

Il a été procédé le 5 septembre 2022 au retrait de 200 000 euros en espèce du contrat de liquidité chez TSAF.

6. Ouverture de l’AlphaVerse

Le 21 septembre 2022, CBI a ouvert la partie centrale (le Hub) de son métaverse AlphaVerse pour les premiers joueurs issus de sa communauté.

7. Conflit entre l’Ukraine et la Russie

Crypto Blockchain Industries (CBI) n’est pas exposée à la situation en Russie et en Ukraine. CBI n’a aucun fournisseur, client, employé, affilié ou lien financier avec la Russie et l’Ukraine.

Évènements postérieurs à la clôture

À la date du présent communiqué, les évènements postérieurs à la clôture sont les suivants :

1. Projet d’acquisition de Xave World





Lors de la finalisation de l’acquisition, Xave World, un métaverse centré sur la musique, fera partie d’AlphaVerse. Xave World offrira un large éventail de fonctionnalités et d’expériences : communautés, marché NFT, concerts, enregistrements et une cryptomonnaie dédiée. Par cette acquisition, CBI continue de renforcer son empreinte dans l’univers de la musique. Le prix d’achat est de 1,0 million d’euros : 0,1 million d’euros en espèces et 0,9 million d’euros payés en actions CBI à émettre, valorisées à 1,0 euro pour chaque action CBI. La finalisation de l’acquisition devrait intervenir avant le 31 mars 2023.

2. Facteurs de risques





La Société a décidé d’attirer l’attention du public sur le risque inflationniste et détaillera l’exposition et la gestion de ce risque dans son Rapport financier semestriel 2022-2023. L’exposition de la Société à ce risque est moyenne.

La Société a décidé d’attirer l’attention du public sur le risque de faillite de plateformes d’échange, et le détaillera dans son Rapport financier semestriel 2022-2023. La Société ne dépose aucun de ses avoirs crypto sur des plateformes d’échange détenues par des tiers, donc l’exposition de la Société à ce risque est nul.

Comptes consolidés préliminaires du 1er semestre de l’exercice 2022-2023

Les comptes consolidés préliminaires au 30 septembre 2022 sont établis conformément aux principes comptables et normes IFRS. Ils intègrent notamment les activités des sociétés d’exploitation Crypto Blockchain Industries, SA, OP Productions, LLC et Free Reign East, LLC du 1er avril 2022 au 30 septembre 2022. Les chiffres figurant dans les tableaux de ce communiqué font l’objet d’arrondis en milliers d’euros.

COMPTE DE RÉSULTAT CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE





Analyse des résultats consolidés préliminaires

Au 30 septembre 2022, CBI enregistre un chiffre d'affaires préliminaire de 2 395,5 K€, provenant principalement des licences et prestations conclues avec les partenaires Chain Games et Cornucopias.

Sur les 6 mois d’activités commerciales, le produit des ventes de NFTs et de tokens est principalement issu des ventes ou préventes réalisées pour AlphaVerse, avec Chain Games et Horyou AlphaVerse notamment.

La marge brute pro forma s'établit à 98,64 % du chiffre d'affaires pour la période.

Les frais de recherche et développement préliminaires pour 538,9 K€ sont liés à l’exploitation et au développement d’AlphaVerse. La Société mobilise de ressources externes importantes, notamment 3 studios indépendants, spécialisés dans le développement de mondes sur la blockchain et de jeux vidéo innovants. Ceci permet de garder une structure de coûts flexible et de bénéficier d’un vivier de compétences adapté au rythme de développement d’AlphaVerse. Concernant le métaverse, la valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 30 septembre 2022, cet amortissement débutant à l’ouverture du métaverse.

Les frais de marketing et de vente préliminaires pour 667,0 K€ comprennent la promotion d’AlphaVerse au travers du lancement de campagnes marketing en ligne. Les dépenses de la période sont également liées au jeu d’OP Productions.

Les frais généraux et administratifs préliminaires pour la période reflètent essentiellement les salaires des effectifs de management et de holding (6 personnes en équivalent temps plein), ainsi que les frais généraux liés à la cotation des actions de la Société sur le marché Euronext Growth.

Le résultat opérationnel courant préliminaire du premier semestre ressort à 587,8 K€, soit 24,5 % du chiffre d’affaires. Il reflète la montée en puissance du développement des activités, et en particulier d’AlphaVerse.

Les autres produits et charges pour un montant de (1 243,0) K€ sont composés de la dépréciation des inventaires de crypto-monnaies et des tokens valorisés au cours de clôture du 30 septembre 2022, en liaison avec l’évolution de la valeur de ses actifs sur la période. Après prise en compte de cette dépréciation, le résultat opérationnel préliminaire est de (655,2) K€, contre 134,9 K€ pour la même période de l'exercice précédent.

Les charges financières consolidées préliminaires reflètent les intérêts sur le prêt Ker Ventures au taux légal et les retraitements IFRS 16 relatifs aux loyers. Les produits financiers consolidés préliminaires comptabilisent essentiellement les plus-values réalisées par le prestataire de services d’investissement TSAF dans le cadre du contrat de liquidité de l’action CBI. Les intérêts minoritaires consolidés préliminaires représentent le montant attribuable aux propriétaires de 23 % d'OP Productions, LLC et de Free Reign East, LLC et s'établissent à 2,1 K€ pour la période.

Le résultat net consolidé préliminaire (Part du Groupe) pour la période s'élève à une perte nette de (694,7) K€, contre un bénéfice de 96,3 K€ pour la même période de l'exercice précédent, dans une phase de montée en puissance des activités et des projets, amenés à renforcer l’activité commerciale au fur et à mesure de leur avancement.

BILAN CONSOLIDÉ PRÉLIMINAIRE

ACTIF (en milliers d'euros) 30-sept-22 31-mars-22 Actifs incorporels 11 540,7 11 014,5 Actifs corporels 13,3 11,8 Retraitements Loyers IFRS 16 2 104,7 2 236,2 Actifs financiers 8 144,9 8 144,9 ACTIF À LONG TERME 21 803,6 21 407,4 Inventaire de crypto-devises et NFTs 2 615,6 2 828,5 Comptes clients 250,2 440,4 Autres actifs courants 449,8 - Liquidités 582,8 2 647,2 ACTIF À COURT TERME 3 898,4 5 916,1 TOTAL DE L'ACTIF 25 702,0 27 323,5 CAPITAUX PROPRES ET PASSIF (en milliers d'euros) 30-sept-22 31-mars-22 Capital social et Prime 24 458,8 24 258,8 Primes et réserves consolidées (7 040,3) (10 446,8) Bénéfice (perte) net Part du Groupe (694,7) 3 807,0 CAPITAUX PROPRES 16 723,8 17 619,0 Intérêts minoritaires 241,1 206,6 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES 16 964,9 17 825,6 Prêt d’actionnaires 4 767,6 4 573,4 Passif financier à long terme (Loyers IFRS 16) 1 894,6 2 015,6 PASSIF À LONG TERME 6 662,2 6 589,0 Dettes locatives court terme (Loyers IFRS 16) 240,1 236,5 Comptes fournisseurs 1 598,6 2 559,2 Autres dettes 236,2 113,2 PASSIF À COURT TERME 2 074,9 2 908,9 TOTAL DES CAPITAUX PROPRES ET DU PASSIF 25 702,0 27 323,5

Analyse du bilan consolidé préliminaire

Les montants investis dans le développement des jeux et du métaverse sont capitalisés puis amortis à compter de leur mise en service. La valeur des droits de propriété intellectuelle est inscrite à l'actif du bilan et n’a pas donné lieu à amortissement au 30 septembre 2022. Cet amortissement débutera à l’ouverture du métaverse après la phase de test. Ainsi, au 30 septembre 2022, les actifs incorporels consolidés préliminaires s’élèvent à 11,5 M€ contre 11,0 M€ au 31 mars 2022.

Le portefeuille d'actions et d'instruments financiers est non coté et évalué sur la base de la valeur d’apport, soit 8,1 M€ pour ce premier semestre.

Le stock de cryptomonnaies est initialement comptabilisé sur la base du prix d'acquisition. A la date de clôture de l’exercice comptable, chaque cryptomonnaie est ensuite valorisée sur la base du cours moyen pondéré en fonction du volume à cette date afin de tenir compte de la valeur de chaque cryptomonnaie et du portefeuille global. Si le prix de revient d’une cryptomonnaie est inférieur à sa valeur de marché, aucune plus-value latente n'est comptabilisée. Si le prix de revient d’une cryptomonnaie est supérieur à sa valeur de marché, une dépréciation est comptabilisée dans le compte de résultat. Elle se reflète sur ce premier semestre dans la catégorie des « Autres produits et charges » opérationnels.





La Société n’a pas déposé ses actifs sur une plateforme d’échange quelconque. Ces actifs sont conservés dans les portefeuilles de la Société.

Les capitaux propres consolidés préliminaires, Part du Groupe, s'élèvent à 16,7 M€ au 30 septembre 2022. La variation est due au bénéfice de l’exercice 2021-2022, aux apports d’actifs réalisés par Ker Ventures, EURL au cours de la période, au placement privé d’actions d’octobre 2021, le tout diminué du prix de rachat du warrant émis au bénéfice du Groupe Atari, dans le cadre de l’accord du 30 mars 2022.

Trésorerie nette / Passif financier consolidés préliminaires

Au 30 septembre 2022, le Groupe dispose de 582,7 K€ de disponibilités.

La norme IFRS 16 (retraitement des contrats de location) a été appliquée et a donné lieu à la constatation d’actifs à hauteur de 2 104,7 K€ et d’une dette de 2 134,7 K€ (dont 1 894,6 K€) à long terme et le solde à court terme.

Perspectives de l’exercice 2022-2023 (clos le 31 mars 2023)

CBI entend continuer à développer AlphaVerse pour devenir l'un des principaux acteurs du Web3.0 au niveau mondial.

Pour l'exercice 2022-2023, CBI a pour objectif de réaliser une croissance significative de sa communauté, gage de la croissance de ses activités futures. Les niveaux de chiffre d’affaires et de résultat 2022-2023 dépendront du rythme d’ouverture des univers et du degré d’avancement des pré-ventes de NFTs reliés à ces projets. Dans un contexte de marché très volatil, ces niveaux restent difficilement prévisibles à ce stade. L’ensemble des collaborateurs est focalisé sur le développement d’AlphaVerse, tant sur le plan technologique que sur la mise en œuvre de nouveaux partenariats, en particulier dans le domaine du football.

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

À propos de CBI

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (« CBI ») est une société française qui développe, opère et investit dans des jeux vidéo, applications professionnelles et projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Tokens (« NFTs ») et aux crypto-devises. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu de l’industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a l’ambition de développer et de valoriser un portefeuille d’activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique…) pour tirer parti de cette technologie, par une exploitation directe ou en partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (métaverse) AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Le 3 août 2022 CBI a annoncé son transfert effectif du groupe de cotation E1 (placement privé) à E2 (offre au public) sur le marché Euronext Growth. Plus d’information sur www.cbicorp.io.

Contacts

CBI

Frédéric CHESNAIS

PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing Sponsor

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com Communication financière

Calyptus

Maisie Mouret

+33 1 53 65 68 68

cbi@calyptus.net

Pièce jointe