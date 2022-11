English French Dutch

Wim Guilliams volgt Christophe Boizard op als CFO van Ageas

Vandaag maakt Ageas bekend dat Wim Guilliams, met ingang van 1 juni 2023, en onder voorbehoud van de nodige goedkeuringen van de toezichthouder, Christophe Boizard opvolgt, die bekend heeft gemaakt na een mandaat van ruim 11 jaar afscheid te willen nemen als CFO van Ageas.

Met Wim Guilliams, nu CFO van AG Insurance, de Belgische dochteronderneming van Ageas, benoemt Ageas een ervaren topmanager, met een uitgebreide financiële kennis en iemand die goed vertrouwd is met de Groep en de verzekeringssector. Dankzij de topmanagementfuncties die hij vroeger bekleedde in verschillende financiële groepen, en nadat hij binnen Ageas het implementatieproject van de nieuwe IFRS 17-norm voor financiële verslaggeving heeft geleid, is Wim uiterst geschikt om de Ageas Finance-gemeenschap met succes te leiden en bij te dragen aan de verdere ontwikkeling van de onderneming.

Wim Guilliams trad in 2015 bij Ageas in dienst als CFO van AG Insurance. Daarvoor bekleedde hij verschillende functies in het uitvoerend management en de raad van bestuur van KBC Groep in België en Oost-Europa, en bij ING Insurance in België.

Als nieuwe CFO zal Wim op de algemene vergadering van aandeelhouders van 17 mei 2023 ook worden voorgedragen als lid van de raad van bestuur van Ageas. Wims benoeming moet door de Nationale Bank van België worden goedgekeurd.

Vanaf 1 januari 2023 zal Wim worden benoemd tot Deputy CFO van Ageas om het overgangsproces met Christophe te starten.

AG Insurance maakte vanmorgen ook bekend dat een opvolger van Wim Guilliams als CFO van AG werd benoemd. Voor meer details verwijzen we naar het persbericht van AG.

Hans De Cuyper, CEO van Ageas: “Ik wil deze gelegenheid ook aangrijpen om Christophe Boizard te bedanken voor zijn uitmuntende bijdragen. Mede dankzij hem is Ageas geworden wat het vandaag is.

Tijdens zijn mandaat als CFO heeft Christophe een solide financieel team uitgebouwd en heeft hij een bepalende rol gespeeld in de introductie van de herverzekeringsactiviteiten.

Ook heeft hij met succes verschillende financieringsprogramma's uitgegeven en wist hij de financiële ratings van de Groep fors te verbeteren. Christophe laat bij zijn afscheid een sterke financiële basis achter die een mooi uitgangspunt vormt voor de verdere ontwikkeling van de Groep.

Als collega binnen het Executive Comittee de voorbije 11 jaar, wil ik Christophe ook bedanken voor zijn scherpe analyse en zijn focus op performance die van grote waarde is gebleken in de uitbouw van de Groep!”

Wim Guilliams, CFO AG Insurance: “Het is een hele eer om de functie van CFO van Ageas op mij te mogen nemen, en ik kijk er met veel enthousiasme naar uit om het uitstekende werk van mijn voorganger te kunnen voortzetten. Ageas heeft een sterke reputatie in het waarmaken van zijn beloftes.

Ik zal er dan ook samen met de hele finance-gemeenschap van de Groep aan werken om bij te dragen aan de verwezenlijking van de doelstellingen en de duurzame groei van Ageas.”

Ageas is een beursgenoteerde internationale verzekeringsgroep met bijna 200 jaar vakkennis en ervaring. Het biedt zowel particulieren als bedrijven Levens- en Niet-Levensverzekeringsproducten aan die beantwoorden aan hun specifieke behoeften, niet alleen vandaag maar ook in de toekomst. Ageas, één van de grootste verzekeringsmaatschappijen in Europa, is vooral werkzaam in Europa en Azië, die samen het grootste deel van de wereldwijde verzekeringsmarkt vormen. Via een combinatie van 100%-dochterondernemingen en langetermijnpartnerships met sterke financiële instellingen en belangrijke distributeurs, is Ageas met succes actief in België, het Verenigd Koninkrijk, Frankrijk, Portugal, Turkije, China, Maleisië, India, Thailand, Vietnam, Laos, Cambodja, Singapore en de Filippijnen. Ageas behoort tot de marktleiders in de meeste landen waar het aanwezig is. Ageas telt zo’n 40.000 werknemers en in 2021 bedroeg het premie-inkomen nagenoeg EUR 40 miljard (alle cijfers tegen 100%).





Bijlage