Le CEA sélectionne le BullSequana XH3000 d’Atos

Paris, France – 15 novembre 2022 - Atos annonce aujourd’hui avoir vendu son nouveau supercalculateur, le BullSequana XH3000, à la Direction des applications militaires du CEA (CEA/DAM). Grâce à l’installation du tout premier XH3000 livré par Atos, le CEA/DAM pourra ainsi préparer l’arrivée des futures échéances de calculateurs et, à terme, répondre aux besoins de simulation du programme nucléaire de défense. En se dotant du XH3000, le CEA/DAM dispose d’un outil de pointe bénéficiant d’une performance et d’une efficacité sans précédent pour préparer le défi de l’exascale.



Le dernier venu de la gamme BullSequana X déploie ainsi une puissance de calcul hybride avec de l'intelligence artificielle, permettant de concevoir des supercalculateurs allant jusqu’à l'Exascale. Grâce à son architecture modulaire standardisée et au programme "OpenSequana", le BullSequana XH3000 apporte encore plus de flexibilité avec une plate-forme ouverte, évolutive et à l'épreuve du temps. Elle permet d’embarquer les technologies de calcul et d'interconnexion – telles que les processeurs (CPU) et les accélérateurs graphiques (GPU) – les plus récentes ainsi que celles à venir et sera même prête pour les processeurs quantiques (QPU) et les nouveaux types d'accélérateurs dès qu'ils seront disponibles.

En plus de ses performances inégalées, le BullSequana XH3000 est très économe en énergie et offre le meilleur coût total de possession (TCO) du marché. Le système breveté DLC (Direct Liquid Cooling) de nouvelle génération d'Atos fournit 70% de puissance de refroidissement supplémentaire par rapport à sa version précédente. Cette solution offre des performances uniques en termes d'efficacité : elle permet de disperser plus de 97 % de la chaleur avec une température d'entrée d'eau de 40 °C, permettant ainsi le free cooling1.

Grâce à ses systèmes de calcul haute performance produits en France, Atos, unique fabricant européen, accompagne les organisations privées et publiques, telles que le CEA/DAM, dans leurs enjeux de souveraineté européenne en leur permettant de tirer pleinement parti de leurs données tout en maintenant le plus haut niveau de sécurité en toutes circonstances.

Emmanuel Le Roux, SVP, Directeur monde HPC, IA et Quantique, Atos a commenté « Le CEA/DAM a joué un rôle déterminant dans la conception et le développement de notre tout nouveau BullSequana XH3000 et c'est à eux que sera livrée la toute première unité. Atos et le CEA/DAM travaillent main dans la main depuis 2004, nous sommes honorés par cette marque de confiance qui renforce une relation de longue date. »

Vincenzo Salvetti, Directeur des applications militaires du CEA a déclaré « « Le XH3000 est le fruit de la co-conception entre les équipes du CEA/DAM et d’Atos. L’installation de ce produit dans un environnement de production permettra de porter nos applications métiers et de tirer toutes les performances de ces nouvelles technologies. »

Addison Snell, CEO Intersect360 Research, a commenté « Avec son BullSequana XH3000, Atos démontre qu'il peut fournir des performances de supercalculateur au plus haut niveau d'échelle, en combinant les meilleures technologies de pointe pour le calcul scientifique, la science des données et l'intelligence artificielle, toutes fabriquées en Europe. Le CEA ouvre la voie à l'innovation de nouvelle génération pour l'Europe et pour le monde. »

Atos est un leader international de la transformation digitale avec 112 000 collaborateurs et un chiffre d’affaires annuel d’environ 11 milliards d’euros. Numéro un européen du cloud, de la cybersécurité et des supercalculateurs, le Groupe fournit des solutions intégrées pour tous les secteurs, dans 71 pays. Pionnier des services et produits de décarbonation, Atos s’engage à fournir des solutions numériques sécurisées et décarbonées à ses clients. Atos est une SE (Société Européenne) cotée sur Euronext Paris.

La raison d’être d’Atos est de contribuer à façonner l’espace informationnel. Avec ses compétences et ses services, le Groupe supporte le développement de la connaissance, de l’éducation et de la recherche dans une approche pluriculturelle et contribue au développement de l’excellence scientifique et technologique. Partout dans le monde, Atos permet à ses clients et à ses collaborateurs, et plus généralement au plus grand nombre, de vivre, travailler et progresser durablement et en toute confiance dans l’espace informationnel.

Le CEA est un acteur majeur de la recherche, du développement et de l’innovation. Il intervient dans quatre domaines clés : la défense et la sécurité, la transition énergétique, la transition digitale et la recherche technologique pour la médecine de demain. Fort de ses 20 000 collaborateurs et de ses neuf sites équipés de très grandes infrastructures de recherche, le CEA participe activement à la mise en place de projets de collaboration avec de nombreux partenaires académiques et industriels dans le monde entier. D’après le classement Clarivate 2019, le CEA est le premier organisme de recherche français en termes de brevets déposés en France et en Europe.

La Direction des applications militaires du CEA est chargée de missions au service de la défense et de la sécurité de la France. Elle conçoit, fabrique et garantit la sûreté et la fiabilité des têtes nucléaires de la dissuasion. Elle conçoit et réalise les chaufferies nucléaires qui propulsent les bâtiments de la Marine nationale. Elle apporte aussi un appui technique aux Autorités dans la lutte contre la prolifération nucléaire et le terrorisme. Elle met également son expertise au service de la Défense pour évaluer et maîtriser les effets des armements conventionnels et la vulnérabilité des infrastructures et des systèmes d’armes à ces effets. Pour en savoir plus, consultez le site : www.cea.fr

1 Méthode de refroidissement très économique qui permet d’utiliser l’air extérieur pour abaisser la température de l’eau qui est ensuite utilisée pour refroidir le serveur

