Prima Solutions et Advitam signent un partenariat pour étendre les services en assurances obsèques

Prima Solutions , éditeur de logiciels cloud pour les professionnels de l’assurance, et Advitam , société à mission spécialisée dans la gestion du décès, s’associent pour proposer un parcours « bout en bout » aux assureurs commercialisant des garanties obsèques.

Advitam est une société à mission née en 2016 de la volonté d’accompagner avec bienveillance et transparence les personnes qui ont perdu un proche. La société propose une gamme étendue de services, traditionnels mais aussi innovants, avant, pendant et après les obsèques. Parmi eux le recueil des volontés 100% web avec signature électronique, le coffre-fort numérique avec l’inventaire du patrimoine et les directives pour résilier les comptes et abonnements, l’organisation des obsèques, la mise à disposition d’un espace souvenir en ligne, la retransmission vidéo des cérémonies pour les personnes éloignées, la simplification et/ou la prise en charge des démarches administratives, etc.

« Nous accompagnons en direct les familles endeuillées, ou par l’intermédiaire de sociétés d’assurances, qu’il s’agisse de compagnies, mutuelles, institutions de prévoyance, assisteurs ou même de courtiers. Avec ces dernières, nos services font partie des garanties du contrat d’assurance. Nous connectons nos outils à l’aide d’APIs, ce qui nous permet de nous adapter à n’importe quel parcours digital, totalement intégré et fluide. Notre offre est évidemment modulaire et distribuable en marque blanche. Plusieurs acteurs comme Maif, Filassistance ou Willis Towers Watson nous intègrent déjà dans leurs contrats. L’intérêt des assureurs est de faciliter au maximum le travail de leurs gestionnaires, d’où cette idée de partenariat avec Prima Solutions qui partage le même objectif. Ensemble, nous apportons une réponse pérenne aux assureurs qui se doivent de fournir le meilleur service à leurs assurés dans les moments difficiles », explique Philippe Meyralbe, CEO et fondateur de Advitam.

Prima L&H est la plateforme cloud pour l’assurance santé, la prévoyance et l’emprunteur développée par Prima Solutions. Le logiciel est déployé chez plusieurs acteurs majeurs de l’assurance en France mais aussi au sein de plus petites structures, courtiers ou délégataires. Grâce à ce partenariat, les utilisateurs de Prima L&H pourront compléter leurs garanties obsèques et intégrer en quelques clics les services de Advitam. Voici un exemple concret de bénéfices pour la société d’assurance : un proche déclare le décès de l’assuré. Le gestionnaire ouvre le sinistre dans Prima L&H et recommande l’organisme funéraire à la famille. Avec l’autorisation préalable de l’assuré, un mail automatique est envoyé à Advitam avec la fiche de l’assuré (coordonnées de la famille, date du décès, services inclus dans le contrat). Gestionnaire et organisme funéraire pourront ainsi intervenir avec une meilleure réactivité pour la suite du parcours. L’interface avec Advitam s’ajoute ainsi à la bibliothèque de connecteurs disponibles avec les logiciels Prima Solutions.

« Notre stratégie chez Prima Solutions est d’accélérer la transformation digitale du secteur des assurances. Cela passe par la fourniture de plateformes de gestion modernes, notre cœur de métier, mais également par l’ouverture à notre écosystème. Nos logiciels comme Prima L&H sont ainsi connectés à de nombreuses solutions : outils pour la signature électronique, l’éditique, la GED, aux réseaux de soins, aux opérateurs de tiers payants mais aussi à des start-ups innovantes et responsables comme Advitam qui nous permettent d’adresser la chaîne de valeur de bout en bout. In fine, nous contribuons à 3 enjeux majeurs du secteur des assurances : simplifier le travail des gestionnaires, améliorer la qualité de services des assureurs et fidéliser les assurés », indique Hugues Delannoy, Président Directeur Général de Prima Solutions.