Légende : Disponibles en plusieurs tailles d'écran et dotés de processeurs Intel® Core™ i3 ou i7, les ordinateurs Navis Ready JLT VERSO sont homologués pour leur fiabilité et facilité de fonctionnement au service des applications portuaires les plus exigeantes.

La série VERSO™ de JLT a été homologuée "Navis Ready" pour la nouvelle version du système de gestion opérationnelle de terminal, Navis N4

Cette série d'ordinateurs embarqués durcis et de haute performance a été de nouveau validé pour son utilisation avec le premier système d'exploitation de port et de terminal.

Växjö, Suède, 15 novembre 2022 * * * JLT Mobile Computers, leader dans le développement de solutions informatiques de haute fiabilité pour environnements exigeants, a le plaisir d'annoncer que sa série VERSO de terminaux embarqués (VMT) haute performance a passé la validation Navis Ready pour la dernière version du système d'exploitation de terminal (TOS) Navis N4. Cette validation renforce le fait que la série VERSO de JLT – spécialement conçue pour être utilisée dans les conditions les plus difficiles – est la plate-forme informatique mobile idéale pour les opérations portuaires très exigeantes à travers le monde.

Navis est une marque de premier plan de Kaleris, spécialiste des meilleures solutions pour les ports, les terminaux, les transporteurs et les navires. Kaleris, important fournisseur de solutions technologiques d'application et de suivi de la "supply chain" en mode "cloud", offre une plateforme mondiale d'utilisation des données d'exploitation, de connexion des flux d'activités et d'augmentation de la visibilité afin d'améliorer l'ensemble du "cycle de vie" des expéditions. La marque Navis, avec sa technologie, joue un rôle clé en reliant les nœuds les plus sollicités, dans la chaîne d'approvisionnement mondiale, à la plateforme Kaleris.

Cette annonce de revalidation s’inscrit dans le partenariat à long terme que JLT a entrepris au sein du programme Navis Ready. Partenariat qui a débuté en 2015 et renforcé en 2019, lorsque JLT est devenu le premier fournisseur de matériel à garantir que ses ordinateurs durcis pour le secteur portuaire seraient validés pour leur utilisation avec les principales versions à venir TOS Navis N4 pendant les cinq années suivantes. Les clients bénéficient ainsi d'un niveau de garantie et de confiance supplémentaires lorsqu'ils achètent des terminaux JLT pour leur système Navis.

Selon le rapport de Navis : "Cette [validation] garantit aux clients qu'ils peuvent acheter et s'engager avec les fournisseurs en toute confiance, sachant que la majorité du travail d'intégration a déjà été effectuée. Les informations fournies dans le rapport "Navis Ready Validation" aident les clients à évaluer le niveau d'intégration atteint et les réalisations possibles avec un fournisseur donné."

En tant que spécialiste de solutions informatiques durcies pour les environnements portuaires, JLT a également consacré des ressources importantes à ceux qui ont besoin de conseil et de support dans ce secteur, notamment le très apprécié Guide des ports : "Five ways to make IT your port's hero, not its headache" (Cinq façons de faire de l'informatique le héros de votre port, et non un casse-tête), qui peut être téléchargé gratuitement en anglais.

À propos du programme de partenariat Navis Ready

Le "Navis Ready Partner Program" est un programme de test de validation ouvert aux distributeurs d'appareils mobiles et autres équipements pour un environnement d'exploitation de terminal à conteneurs. Le programme garantit que le matériel et les solutions système du fournisseur ont été testés et intégrés aux versions spécifiques du système d'exploitation de terminal (TOS) Navis N4 en environnement d'intégration.

À propos de Kaleris

Kaleris est un important fournisseur de solutions technologiques en mode "cloud", pour l'exécution et la maitrise de la supply-chain. Bon nombre, des plus grandes marques mondiales comptent sur Kaleris pour fournir une technologie de premier plan au "Yard Management", à la gestion des transports, aux opérations d'entretien et de réparation, aux systèmes d'exploitation de terminal et aux solutions pour les compagnies maritimes et leurs navires. En consolidant les ressources logicielles de gestion de la supply chain à travers les principaux nœuds et maillage des flux, nous remédions aux points sombres et lacunes de données qui causent tensions et inefficacité dans les approvisionnements mondiaux.

À propos de JLT Mobile Computers

Des performances fiables, sans aucun désagrément. JLT Mobile Computers est l'un des principaux concepteurs et fabricants d'appareils informatiques mobiles durcis destinés à des environnements exigeants. Plus de 25 années d'expériences en matière de développement et de fabrication nous ont permis d'établir « la norme » en matière d'informatique durcie, en combinant une qualité de produit exceptionnelle avec un service, un soutien et des solutions d'experts qui garantissent de solides relations commerciales aux clients des secteurs de l'entreposage, du transport, de la fabrication, de l'exploitation minière, du portuaire et de l'agriculture. JLT opère dans le monde entier à partir de ses bureaux en Suède, France et aux États-Unis. Et relayé par un vaste réseau de partenaires commerciaux sur les marchés locaux. L'entreprise a été fondée en 1994, et l'action est cotée à la bourse Nasdaq First North Growth Market depuis 2002 sous le symbole JLT. Eminova Fondkommission AB agit en tant que conseiller certifié. Pour en savoir plus, consultez le site www.jltmobile.com.





