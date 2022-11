Jitterbit annonce l'élargissement de sa relation avec Shopify

French German Portuguese Spanish

Les commerçants Shopify peuvent désormais accéder à une intégration ERP rapide, transparente et fiable



ALAMEDA, Californie, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Jitterbit , la société de transformation API, a annoncé aujourd'hui qu'elle fournira des intégrations ERP pour les commerçants Shopify Plus. Le fait d'être un partenaire d'intégration Shopify Plus approuvé démontre les capacités techniques rigoureuses, les meilleures pratiques de service à la clientèle, le temps de disponibilité et les performances de Jitterbit. En tirant parti de l'expertise inégalée de Jitterbit en matière d'intégration pour simplifier et automatiser les processus, y compris les finances, la fabrication, la chaîne d'approvisionnement, les ventes et les achats, l'intégration ERP de Jitterbit augmentera la productivité et permettra aux commerçants Shopify de passer moins de temps à travailler sur des systèmes disparates et d'atteindre de nouveaux clients par le biais de nouveaux canaux.

Les entreprises de commerce électronique les plus prospères d'aujourd'hui sont celles qui optimisent le potentiel de leurs systèmes ERP en les intégrant à une structure et à des objectifs commerciaux spécifiques. Désormais, les commerçants Shopify et Shopify Plus nouveaux et existants bénéficieront des avantages de la plateforme d'intégration en tant que service (iPaaS) de premier plan de Jitterbit pour aider à intégrer leurs administrateurs Shopify à tous les principaux systèmes ERP et EDI en seulement quelques clics, plutôt que de se battre pour construire ces intégrations complexes en interne. Avec la portée mondiale inégalée de Jitterbit en Amérique du Nord, en Amérique latine et sur les marchés APAC ET EMEA, les clients sont en mesure de connecter n'importe quelle donnée à leurs administrateurs Shopify afin de mener leurs activités à l'échelle mondiale en quelques heures ou jours, plutôt qu'en quelques semaines ou mois.

« L'un des plus grands obstacles pour les entreprises commerciales est de connecter et d'intégrer efficacement leurs systèmes de back-office afin d'automatiser leur processus de commande, et aider les entreprises à faire cela est l'un des principaux domaines d'expertise de Jitterbit », a déclaré Ron Wastal, vice-président principal du développement commercial, des canaux et des alliances chez Jitterbit. « Nous sommes fiers de dire que nous travaillons avec Shopify depuis de nombreuses années maintenant et que nous avons participé ensemble à plusieurs succès de nos clients. L'élargissement de cette relation apportera la vitesse et l'efficacité de Jitterbit aux marchands Shopify de plus grande taille, ce qui permettra de connecter sans effort des systèmes et des canaux disparates afin qu'ils puissent vendre en magasin, en ligne et partout entre les deux. Désormais, les commerçants peuvent plus facilement rencontrer les consommateurs là où qu'ils se trouvent. »

« Il était essentiel pour nous de travailler en étroite collaboration avec une entreprise comme Jitterbit qui possède plus de deux décennies d'expérience dans l'intégration et une expertise éprouvée avec l'ERP, en particulier avec la connectivité des systèmes sur site, car nous voulons que nos commerçants automatisent leurs activités en toute confiance », a déclaré Carrie Gofron, Partenariats ERP mondiaux chez Shopify. « Cette relation élargie crée une situation gagnant-gagnant pour nous, pour Jitterbit et, surtout, pour nos commerçants communs. Nous sommes impatients de travailler avec l'équipe de Jitterbit afin d'apporter de nouvelles expériences commerciales complètes à nos clients en intégrant des centaines d'applications et de systèmes cloud et sur site avec Shopify. »

À propos de Jitterbit, Inc.

Jitterbit, la société de transformation d'API, permet aux entreprises d'exploiter plus rapidement et plus facilement les données de n'importe quelle source, leur permettant d'innover rapidement et de prendre des décisions plus rapides et plus efficaces. La plateforme d'intégration d'API Jitterbit Harmony et les solutions API360 permettent aux entreprises de connecter rapidement des applications SaaS, sur site et cloud et d'injecter instantanément de l'intelligence dans n'importe quel processus métier. Pour en savoir plus, veuillez visiter le site www.jitterbit.com ou nous suivre sur LinkedIn et sur Twitter @Jitterbit .

