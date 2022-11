Jitterbit Anuncia Expansão do Relacionamento com o Shopify

French German Portuguese Spanish

Comerciantes Shopify agora podem acessar uma integração de ERP rápida, uniforme e confiável



ALAMEDA, Calif., Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- A Jitterbit , empresa de transformação de APIs, anunciou hoje integrações de ERP para comerciantes Shopify Plus. Uma aprovação do Shopify Plus indica que o parceiro de integração possui as capacidades técnicas rigorosas, as melhores práticas de atendimento ao cliente, o tempo de atividade e o desempenho da Jitterbit. Com a experiência incomparável de integração da Jitterbit em simplificar e automatizar processos, incluindo finanças, fabricação, cadeia de suprimentos, vendas e compras, a integração Jitterbit ERP aumentará a produtividade e permitirá que os comerciantes do Shopify passem menos tempo trabalhando em sistemas diferentes e mais tempo alcançando novos clientes por meio de novos canais.

As empresas de e-commerce mais bem-sucedidas de hoje são as que maximizam o potencial dos seus sistemas de ERP, integrando-os com a estrutura e os objetivos de negócios específicos. Os novos e existentes comerciantes Shopify e Shopify Plus passarão a ter os benefícios da plataforma de integração como serviço (iPaaS), líder do setor da Jitterbit, para ajudar com a integração dos seus administradores Shopify com todos os principais sistemas ERP e EDI com apenas alguns cliques, sem terem o trabalho de criar essas integrações complexas internamente. Com o alcance global incomparável da Jitterbit nos mercados da América do Norte, América Latina, APAC e EMEA, os clientes podem conectar quaisquer dados aos seus administradores do Shopify para conduzir negócios globalmente em dias ou horas, em vez de semanas ou meses.

“Um dos maiores obstáculos da comercialização é a conexão e integração eficaz dos sistemas de back office para automatizar o processo de atendimento, e essa é a especialidade da Jitterbit”, disse Ron Wastal, Vice-Presidente Sênior, Desenvolvimento de Negócios, Canal e Alianças da Jitterbit. “Temos orgulho da nossa parceria com o Shopify com a qual entregamos vários sucessos para os nossos clientes em conjunto. A expansão do relacionamento irá proporcionar a velocidade e a eficiência da Jitterbit para os grandes comerciantes Shopify, e facilitar a conexão dos sistemas e canais diferentes para vendas em loja, online e em qualquer outro lugar. Os comerciantes poderão encontrar mais facilmente os consumidores onde quer que estejam.”

“O trabalho em estreita colaboração com uma organização como a Jitterbit com mais de duas décadas de experiência em integração e experiência comprovada com ERP, especialmente com conectividade de sistemas on-premise, foi essencial porque queremos que nossos comerciantes automatizem seus negócios com confiança”, disse Carrie Gofron, Global ERP Partnerships da Shopify. “Este relacionamento expandido cria uma situação de ganho mútua para nós, para a Jitterbit e, o mais importante, para os nossos comerciantes conjuntos. Estamos prontos para trabalhar com a equipe da Jitterbit para oferecer experiências de comércio novas e abrangentes aos nossos clientes, por meio da integração de centenas de aplicativos e sistemas na nuvem e no local com o Shopify.”

Sobre a Jitterbit, Inc.

A Jitterbit, empresa de transformação de APIs, torna mais rápido e fácil para as empresas explorar dados de qualquer fonte, capacitando-as a inovar rapidamente e tomar decisões mais rápidas e eficazes. A plataforma de integração Jitterbit Harmony API e as soluções API360 viabilizam que as empresas conectem rapidamente aplicativos SaaS, on-premise e na nuvem, e infundam inteligência instantaneamente em qualquer processo dos negócios. Para mais informação, visite www.jitterbit.com ou siga-nos no LinkedIn ou @Jitterbit no Twitter.

