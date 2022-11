Sondage Ipsos : 22 % des Canadiens prévoient avoir recours à des services caritatifs pour répondre à leurs besoins essentiels au cours des six prochains mois : une augmentation de 14 % depuis janvier 2022

TORONTO, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- CanaDon , la plus grande plateforme de dons et de collecte de fonds en ligne au pays, a publié les résultats d’un nouveau sondage Ipsos qui révèle que 22 % des Canadiens prévoient accéder à des services caritatifs pour répondre à des besoins essentiels comme la nourriture, les vêtements ou le logement au cours des six prochains mois. Cette demande croissante est exacerbée par la hausse des taux d’intérêt, l’incertitude économique persistante et la hausse du coût de la vie. Cela confirme les pires craintes d’un sondage Ipsos de janvier 2022 qui indiquait alors que cette augmentation drastique de la demande était imminente. Au moment de l’étude commandée par CanaDon en janvier 2022, 14 % des Canadiens dépendaient de services caritatifs pour répondre à leurs besoins de base.



Pour s’assurer que les organismes de bienfaisance disposent des fonds nécessaires pour répondre aux demandes croissantes, CanaDon a lancé la campagne, 12 manières de donner. Cette campagne nationale de sensibilisation présentera la vaste gamme d’options de dons de bienfaisance disponibles qui répondent à tous les budgets et à tous les styles de vie pour que tous les Canadiens puissent contribuer à faire une différence en cette période des fêtes. Cette période commence officiellement le 29 novembre, le jour de Mardi je donne , une journée mondiale consacrée aux dons.

« Nous savons que les Canadiens de partout au pays ressentent l’impact de la hausse des taux d’intérêt et du coût de la vie élevé, mais savoir que deux Canadiens sur dix auront besoin du soutien d’organismes de bienfaisance pour répondre à leurs besoins de base au cours des six prochains mois est tout simplement stupéfiant. En plus du problème, de nombreux organismes de bienfaisance canadiens font face à d’importants déficits de financement, ce qui rend très difficile de répondre à une demande aussi élevée, a déclaré Jane Ricciardelli, cheffe de l’exploitation et cheffe de la direction par intérim de CanaDon. Le lancement de la campagne 12 manières de donner avant les fêtes de fin d’année montre à quel point il est facile pour les Canadiens de faire une différence dans les communautés partout au

pays. »



Les Canadiens dépendent d’organismes de bienfaisance pour répondre à des besoins essentiels

Un Canadien sur trois (35 %) âgé de 18 à 34 ans s’attend à avoir recours à des services caritatifs essentiels (nourriture, vêtements et logement); une part plus élevée que celle des personnes âgées de 35 à 54 ans (26 %) et celle des 55 ans et plus (10 %). Un parent sur quatre (27 %) s’attend à avoir recours à des services essentiels par l’entremise d’organismes de bienfaisance. 30 % des Albertains s’attendent à y avoir accès au cours des six prochains mois — le pourcentage le plus élevé de toutes les provinces et territoires au Canada.

Les Canadiens prévoient donner moins en 2022

En même temps que l’augmentation de la demande de services caritatifs, les Canadiens réduisent considérablement leurs dons de bienfaisance. Seulement 13 % des Canadiens prévoient donner plus en 2022 qu’ils ne l’ont fait en 2021, tandis que 45 % verseront le même montant qu’en 2021, et 20 % s’attendent à réduire leurs dons de bienfaisance cette année. 22 pour cent des Canadiens ne prévoient pas s’impliquer dans l’action caritative — la même part de Canadiens qui s’attendent à dépendre d’organismes de bienfaisance pour répondre à leurs besoins de base au cours des six prochains mois.

74 % des Canadiens qui donnent moins cette année ont indiqué que la hausse du coût de la vie est la principale raison pour laquelle ils ne donnent pas autant qu’en 2021. 31 % des répondants ont cité les difficultés financières de la pandémie comme raison pour laquelle ils donnent moins, tandis que 10 % ont déclaré que donner n’était pas une priorité pour eux. 18 % des ménages gagnant au moins 100 000 $ s’attendent à réduire leurs dons de bienfaisance cette année, tandis que seulement 13 % s’attendent à donner davantage, ce qui indique que de nombreux ménages à revenu plus élevé limitent leurs dépenses discrétionnaires. Ces résultats sont similaires aux données publiées dans le Rapport sur les dons 2022 qui soulignait que de 2006 à 2019, le taux de décroissance annuel du montant des dons des familles ayant un revenu d’au moins 150 000 $ était le plus élevé, tous revenus confondus; ce taux baisse annuellement de -3,3 %, tandis que celui des familles dont le revenu se situe entre 20 000 $ et 99 000 $ se situait entre -1 % et -1,5 %.



12 manières de donner pour les fêtes

Les Canadiens peuvent donner généreusement de multiples manières en cette période des fêtes. CanaDon vous présente 12 manières de donner faciles et accessibles pour tous les budgets :

Faites un don à un organisme de bienfaisance via CanaDon : Avec plus de 86 000 organismes de bienfaisance au Canada, les fêtes de fin d’année est le moment idéal pour faire un don à un organisme de bienfaisance ou à une cause. CanaDon vous facilite la recherche d’un organisme de bienfaisance à soutenir.



Optez pour un don de bienfaisance mensuel : Les Canadiens peuvent avoir un impact chaque mois en versant un don mensuel sur CanaDon. Il s’agit de l’une des manières les plus simples pour les Canadiens de budgétiser leurs dons de bienfaisance tout au long de l’année, surtout en période de difficultés économiques. De plus, ces dons aident les organismes de bienfaisance à accéder à une source de financement fiable qui les aide à planifier et à s’assurer de disposer d’un financement toute l’année.



Participez à Mardi je donne, le 29 novembre : Ce mouvement mondial a été cofondé par CanaDon au Canada en 2013, et l’année dernière, plus de 11,4 M$ ont été donnés par l’entremise de CanaDon à cette occasion. Les Canadiens sont encouragés à faire un don, à faire du bénévolat ou à soutenir d’autres causes de leur choix.



Partagez le cadeau d’un don : Les cartes-cadeaux de bienfaisance de CanaDon sont un moyen pratique et facile de donner. Les acheteurs sélectionnent la valeur et le motif de la carte-cadeau, rédigent un message personnalisé avant de l’imprimer ou de l’envoyer par courriel à un proche ou une connaissance. Les personnes qui achètent la carte reçoivent instantanément un reçu fiscal pour la valeur de la carte-cadeau et le destinataire peut choisir de faire don de la valeur de celle-ci à un organisme de bienfaisance enregistré sur CanadaHelps.org. Ces cadeaux « bien-être » sont parfaits pour les bas de Noël et peuvent être un excellent moyen pour les parents et les grands-parents d’enseigner aux enfants ce que sont les dons caritatifs. De plus, vous pouvez les acheter en grande quantité et, pour les entreprises, elles constituent un cadeau personnalisé parfait à offrir à leurs clients ou leurs employés, pour faire progresser leur stratégie de responsabilité sociale et engager leur équipe.



Offrez une carte électronique : Les cartes électroniques peuvent être envoyées à un proche ou une connaissance pour l’informer qu’un don a été versé en son honneur à l’occasion des fêtes. Ces cartes peuvent également être envoyées en mémoire de quelqu’un pour faire une différence.



Offrez un cadeau de bienfaisance : Un cadeau de bienfaisance est le moyen idéal d’avoir un impact et d’offrir un cadeau personnalisé en l’honneur de quelqu’un. Trouvez des cadeaux qui permettent de nourrir des personnes dans le besoin, protéger les animaux, soutenir les enfants, améliorer la santé et bien plus encore. De plus, ces cadeaux sont parfaits pour n’importe quel budget.



Soutenez plusieurs organismes de bienfaisance en faisant un don unique à S’unir pour changer : S’unir pour changer , de CanaDon, est une nouvelle plateforme en ligne permettant aux Canadiens d’apprendre et d’agir pour soutenir une cause qui leur tient à cœur ou de faire un don à l’un des 40 Fonds pour une cause répertoriés. Ces Fonds pour une cause sont une manière innovante de donner et permettent à un don unique d’avoir des retombées importantes et durables en soutenant un groupe d’organismes de bienfaisance enregistrés qui œuvrent pour la même cause.



Lancez une collecte de fonds : En quelques minutes seulement, les Canadiens peuvent lancer une collecte de fonds sur CanaDon pour un ou plusieurs organismes de bienfaisance. C’est le moyen idéal pour les Canadiens de rassembler leur communauté, leur école, leur famille ou leurs amis pour faire une différence. De plus, les sympathisants reçoivent instantanément un reçu fiscal et les fonds sont envoyés directement aux organismes de bienfaisance.



Faites du bénévolat : Le don de son temps et de ses talents est sans pareil. 58 % des organismes de bienfaisance sont entièrement gérés par des bénévoles, comme le souligne le Rapport sur les dons 2022 et beaucoup d’entre eux ont besoin d’un petit coup de pouce pendant la période achalandée des fêtes.



Donnez des cryptomonnaies : On estime que 13 %** des Canadiens détiennent des cryptomonnaies. Nouveau sur CanaDon, les détenteurs de bitcoin ou d’éther peuvent maintenant faire don de cryptomonnaie pour soutenir n’importe quel organisme de bienfaisance enregistré.



Faites don de valeurs mobilières : Le don de valeurs mobilières permet d’éliminer l’impôt sur les gains en capital et d’avoir un impact encore plus important puisque les Canadiens peuvent faire un don à l’organisme de bienfaisance de leur choix tout en maximisant leurs économies d’impôt. En 2021, plus de 31 M$ ont ainsi été donnés sur CanaDon.



Soutenez les efforts de réponse d’urgence au Canada et dans le monde : Qu’il s’agisse d’ouragans qui ont dévasté des villes, d’inondations qui ont touché des vies ou de la guerre en Ukraine, les Canadiens peuvent aider de nombreuses façons à répondre aux catastrophes naturelles ou humanitaires dans le monde. Partout au pays, des organismes de bienfaisance comptent sur la générosité des Canadiens pour soutenir les efforts d’ intervention d’urgence comme la nourriture, le logement, l’aide médicale et les efforts de secours humanitaire en temps de crise.

Au sujet du sondage Ipsos

Voici quelques-uns des résultats du sondage Ipsos réalisé entre le 28 octobre et le 1er novembre 2022 pour le compte de CanaDon.org. Pour cette enquête, un échantillon de 1000 Canadiens âgés d’au moins 18 ans ont été interrogés. Une pondération a ensuite été utilisée pour équilibrer les données démographiques afin de s’assurer que la composition de l’échantillon reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et de fournir des résultats destinés à se rapprocher de l’univers de l’échantillon. La précision des sondages en ligne d’Ipsos est mesurée à l’aide d’un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, le sondage est précis à ± 3,5 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si tous les Canadiens âgés d’au moins 18 ans avaient été interrogés. L’intervalle de crédibilité sera plus large parmi les sous-ensembles de la population. Toutes les enquêtes par sondage et les sondages peuvent être sujets à d’autres sources d’erreur, y compris, mais sans s’y limiter, l’erreur de couverture et l’erreur de mesure.

*Les résultats proviennent d’un sondage Ipsos mené entre le 28 et le 31 janvier 2022 au nom de CanadaHelps.org. Pour cette enquête, un échantillon de 1001 Canadiens d’au moins 18 ans ont été interrogés.



** Canadians Institutional Investors Are Holding Their Crypto Asset Holdings , KPMG LLP

Remarque pour les médias :

Vous pouvez télécharger les données de l’enquête source, un résumé analytique et des graphiques ici .

Contact pour les médias:

Nicole Danesi

Gestionnaire principale, Relations publiques et S’unir pour changer

CanaDon

media@canadahelps.org

Une photo accompagnant ce communiqué de presse est disponible à l'adresse suivante : https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/9f4452ee-23ee-4d2e-80d6-c769b3adfe31/fr