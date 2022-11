Triple Hair Group annonce le lancement d’une plateforme de télémédecine pour le diagnostic et le traitement de l’alopécie androgénique

English French

La plateforme Hair Loss Rx Consult (hairlossrxconsult.ca) fournira un diagnostic sur l'état de la perte de cheveux et recommandera le meilleur traitement disponible.





La plateforme permettra également d'accéder aux ordonnances de solutions topiques combinant plusieurs ingrédients actifs.





Les avantages de la plateforme technologique en ligne comprennent la consultation à domicile et le traitement livré par courrier.





MONTRÉAL, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Triple Hair Group Inc. (« Triple Hair » ou la « Société »), une société spécialisée dans le développement de traitements novateurs contre l’alopécie, est heureuse d’annoncer le lancement de sa propre plateforme de télémédecine (hairlossrxconsult.ca) grâce à la technologie d’Oro Health. Cette nouvelle solution permettra aux patients du Canada d’obtenir un diagnostic de leur affection, des médicaments sur ordonnance pour la repousse des cheveux, ainsi que des informations sur l’alopécie.

« L’alopécie est une affection qui touche un grand nombre d’hommes et de femmes à travers le monde. Notre mission est d’offrir des outils de diagnostic rapides et des solutions de traitement efficaces afin de les aider à la combattre. Notre plateforme conçue au Québec en collaboration avec Oro Health permet d’offrir les meilleures solutions disponibles pour le traitement de l’alopécie androgénique à l’ensemble des Canadiennes et Canadiens, » a déclaré Jean-Philippe Gravel, président et chef de la direction de Triple Hair.

« Nous sommes ravis de collaborer avec notre technologie de médecine asynchrone au nouveau service proposé par Triple Hair qui permettra aux Canadiens concernés par l'alopécie de bénéficier d'une consultation et d’un traitement dans le confort de leur foyer », a déclaré la Dre Émilie Bourgeault, B.Sc, M.D., Dermatologue (FRCPC), chef de la direction d’Oro Health.

L'alopécie est un marché mondial sous-desservi de 7,8 milliards de dollars américains en 2021, qui devrait atteindre 14,2 milliards de dollars américains en 2028.

À propos d’Oro Health

Oro Health offre des solutions de médecine asynchrone aux médecins spécialistes qui cherchent à exploiter tout le potentiel de la technologie. En améliorant la qualité et la rapidité des soins, les médecins offrent aux patients un meilleur accès à leur expertise, dans un environnement sécurisé, au moment et à l'endroit de leur choix. La mission est d'améliorer le quotidien des patients et des médecins grâce à des solutions technologiques innovantes pour assurer la qualité et l'efficacité des soins de santé.



À propos de Triple Hair

Triple Hair Group Inc. est une société canadienne de biotechnologie spécialisée dans le développement de traitements novateurs pour les hommes et les femmes souffrant d'alopécie. Sa mission est de fournir à ce marché sous-desservi des traitements sur ordonnance et en vente libre efficaces et cliniquement prouvés pour la repousse de cheveux.

La Société vend également ses produits brevetés non médicamenteux pour prévenir la perte de cheveux et restaurer la densité capillaire dans les cas légers à modérés d'alopécie sous les marques RIZNMC (www.rizn.ca) pour les hommes, et Plenty NaturalMC (www.plentynatural.ca) pour les femmes. RIZNMC et Plenty NaturalMC permettent aux personnes souffrant de la perte de cheveux à un stade peu avancé d'accéder facilement à des solutions efficaces et naturelles pour la repousse de cheveux, sans ordonnance.

Pour plus d'informations, visitez le site Web de la Société, au www.triplehair.ca/fr/investisseurs.

Contact :

Triple Hair Group

Jean-Philippe Gravel

Président et chef de la direction

investors@triplehair.ca

Énoncés prospectifs

Les informations fournies et les énoncés contenus dans ce communiqué de presse qui ne sont pas purement historiques sont des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables. Certains énoncés du présent communiqué de presse, tels que les avantages concurrentiels des produits de la Société, peuvent constituer des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières. Les énoncés prospectifs peuvent porter sur les perspectives futures et les événements anticipés, les activités, les opérations, la performance financière, la situation financière ou les résultats de la Société et, dans certains cas, peuvent être identifiés par une terminologie telle que « peut », « sera », « devrait », « s'attend », « planifie », « anticipe », « croit », « a l'intention », « estime », « prédit », « potentiel », « continue », « prévoit », « assure », ou d'autres expressions similaires concernant des sujets qui ne sont pas des faits historiques. En particulier, les énoncés concernant les résultats d'exploitation et la performance économique future de la Société ainsi que ses objectifs et stratégies sont des énoncés prospectifs. Ces énoncés sont fondés sur certains facteurs et hypothèses, dont beaucoup sont indépendants de la volonté de la Société. Bien que la direction considère que ces hypothèses sont raisonnables sur la base des informations dont dispose actuellement la Société, elles peuvent s'avérer incorrectes. Les énoncés prospectifs sont également assujettis à certains facteurs, y compris des risques et des incertitudes qui pourraient faire en sorte que les résultats réels diffèrent considérablement des prévisions actuelles de la Société. Par conséquent, les événements et les résultats futurs peuvent varier considérablement par rapport à ce que la direction prévoit actuellement. Le lecteur ne doit pas accorder une importance indue aux informations prévisionnelles et ne doit pas se fier à ces informations à une autre date. La Société ne mettra pas à jour ces énoncés à moins que les lois sur les valeurs mobilières applicables ne l'obligent à le faire.