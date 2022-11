Cartier ajoute la nouvelle Zone Aurifère 3E1 au secteur East Chimo Mine

English French

VAL-D’OR, Québec, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Ressources Cartier Inc. (TSX-V: ECR) (“Cartier”) annonce les résultats de l’avancement du Projet Mine Chimo via, entre autres, la réalisation de son programme de forage en cours sur la propriété Mine Chimo et sur le gîte Nordeau Ouest de la propriété East Cadillac. Ces propriétés connexes, dont les intérêts sont détenus à 100% par Cartier, sont situées à 45 km à l’Est du camp minier de Val-d’Or.



Les résultats disponibles du laboratoire à ce jour pour le programme de forage en cours sont les suivants :

Dans le secteur East Chimo Mine, un des forages a recoupé des valeurs de 9,1 g/t Au sur 1,0 m incluses dans 4,5 g/t Au sur 2,5 m incluses dans 2,0 g/t Au sur 6,0 m ( FIGURE ). Ces résultats ( Tableau 1 ) sont situés sur la Structure Aurifère 3 qui a également été recoupée par d’autres forages en cours ainsi que par des forages historiques ( Tableau 2 ) définissant par leur nombre et leur disposition géométrique, la Zone Aurifère 3E1 . La Zone 3E1 est donc la quatrième zone aurifère composant le secteur East Chimo Mine.

( ). Ces résultats ( ) sont situés sur la Structure Aurifère 3 qui a également été recoupée par d’autres forages en cours ainsi que par des forages historiques ( ) définissant par leur nombre et leur disposition géométrique, la . La Zone 3E1 est donc la quatrième zone aurifère composant le secteur East Chimo Mine. Dans le secteur du gîte Nordeau Ouest, la zone Aurifère 5NE1 a rapporté des valeurs de 9,6 g/t Au sur 1,0 m incluses dans 3,3 g/t Au sur 4,6 m ( FIGURE et Tableau 1). Ces valeurs, situées à 800 m de profondeur, s’ajoutent aux résultats de forage qui constituent les ressources* du gîte Nordeau Ouest.

Le Projet Mine Chimo est maintenant composé de 29 zones aurifères, situées à l’intérieur de 19 structures aurifères, forées sur une longueur de 3,7 km par 1,6 km de profondeur ( FIGURE ) pour lequel la récente estimation de ressources minérales, en date du 22 août 2022*, rapporte:

7 128 000 tonnes à une teneur moyenne de 3,14 g/t Au pour un total de 720 000 onces d’or dans la catégorie de ressources indiquées et;

18 475 000 tonnes à une teneur moyenne de 2,75 g/t Au pour un total de 1 633 000 onces d’or dans la catégorie de ressources présumées.

* NI 43-101 Mineral Resources Estimate for Chimo Mine and West Nordeau Gold Deposits, Québec, Canada, Vincent Nadeau-Benoit, P.Geo., Alain Carrier, P.Geo., M.Sc. and Marc R. Beauvais, P.Eng., InnovExplo Inc., August 22nd, 2022.

Les programmes de forage planifiés à ce jour, qui sont présentés sur la FIGURE de ce communiqué et, qui inclus le programme en cours, visent à accroître de 650 000 onces d’or les ressources actuelles du projet. De plus, un programme de forage additionnel en préparation aura pour objectif d’explorer les gîtes aurifères, présents sur la faille Larder Lake – Cadillac, en périphérie Est et Ouest de la propriété Mine Chimo.

L’Étude Économique Préliminaire (‘’PEA’’) en cours sur les ressources* combinées de la propriété Mine Chimo et du gîte Nordeau Ouest progresse bien. Cette étude 43-101, qui est orientée pour maximiser la flexibilité de l’aspect économique du projet, intègrera les résultats des essais de tri industriel de Corem et Steinert US qui augmentent de 170% la teneur de la minéralisation de la propriété Mine Chimo.

« Avec des teneurs moyennes de 3,0 g/t Au, le triage de la minéralisation de Mine Chimo effectué sous terre pourrait, s’il s’avère optimal, produire un concentré primaire à une teneur moyenne d’environ 5,0 g/t Au; ce qui minimiserait les coûts d’extraction, de construction et de fonctionnement de l’usine, tout en minimisant l’empreinte environnementale; démontrant notre souci de l’acceptabilité sociale du projet » a commenté Philippe Cloutier, Président et Chef de la direction.

Tableau 1: Informations détaillées des nouveaux résultats:





Forage Coordonnées

UTM (°) Azimut (°)

/Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) Zone

Aurifère Structure

Aurifère CH22-58A 332591/5320326/-128 228/-73 928.0 930.5 4.5 2.5 3E1 3 Inclus dans 928.0 929.0 9.9 1.0 CH22-60 333062/5319962/-203 197/-65 834.4 839.0 3.3 4.6 5NE1 5N Inclus dans 834.4 835.4 9.6 1.0

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage. L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 65 à 85% de la longueur mesurée.

Tableau 2: Résultats de la Zone Aurifère 3E1, obtenus à partir des travaux antérieurs à ce communiqué:





Forage Coordonnées

UTM (°) Azimut (°)

/Plongée (°) De

(m) À

(m) Au

(g/t) Longueur

(m) Zone

Aurifère Structure

Aurifère (LO-84)01- 84-84 332764/5319720/349 200/-51 30.9 32.4 44.7 1.5 3E1 3 CH17-10 332736/5319937/366 200/-59 265.2 266.2 13.6 1.0

Les longueurs des intersections minéralisées sont exprimées en longueurs mesurées le long de la carotte de forage. L’épaisseur vraie estimée des intersections minéralisées représente environ 65 à 85% de la longueur mesurée.

À propos de Cartier

Ressources Cartier Inc., qui a été fondée en 2006, est une Société d'exploration de projets aurifères avancés basée à Val-d'Or. Les projets de l'entreprise sont tous situés au Québec, qui se classe régulièrement parmi les meilleures juridictions minières au monde. Cartier fait activement avancer le développement de son projet phare Mine Chimo. La Société dispose d'une solide position de trésorerie de 8,0 M $ et d’importants appuis corporatif et institutionnel, notamment Agnico Eagle Mines, O3 Mining et les fonds d'investissement du Québec.

Personnes qualifiées

Les renseignements de nature scientifique et technique de la Société, présents dans ce communiqué, ont été rédigés et révisés par MM. Gaétan Lavallière, P.Geo., Ph.D., Vice-Président et Ronan Déroff, P.Geo., M.Sc., Géologue Sénior, Chef de projets et Géomaticien, personnes qualifiées au sens du Règlement NI 43-101. M. Lavallière a approuvé les informations contenues dans ce communiqué.

Assurance Qualité / Contrôle Qualité

Cartier insère dans les lots d’échantillons expédiés au laboratoire, 5 % du nombre d’échantillons sous forme de standards certifiés et un autre 5% sous forme d’échantillons stériles pour assurer le contrôle de la qualité. Les échantillons sont analysés au laboratoire Techni-Lab (Actlabs), situé à Ste-Germaine-Boulé, Québec, Canada. Les échantillons de 3 à 5 kg sont concassés par le laboratoire jusqu’à 90 % passant une maille de 10 mesh (2,00 mm) puis 500 g d’échantillon est pulvérisés jusqu’à 90 % passant une maille de 200 mesh (0,07 mm). Les pulpes de 50 g sont analysées par pyroanalyse et sont lues par absorption atomique. Les échantillons avec des résultats ≥ 1,0 g/t et < 10,0 g/t sont analysés une seconde fois par pyroanalyse et lus par absorption atomique. Les résultats supérieurs ou égales à 10,0 g/t Au sont eux analysés par pyroanalyse avec lecture par gravimétrie. Pour les échantillons contenant de l’or visible, 500 g de roche sont analysés par la méthode ‘’Metallic Sieve‘’.

Pour plus d’information, contactez :

Philippe Cloutier, géo.

Président et Chef de la direction

Téléphone: 819-856-0512

philippe.cloutier@ressourcescartier.com

www.ressourcescartier.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/a2c3eb65-d209-49b1-931e-642cbd2e008a/fr