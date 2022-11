HEXO et Entourage Health signent un contrat d’approvisionnement à long terme

Le présent communiqué de presse constitue un « communiqué désigné » aux fins du supplément de prospectus de HEXO daté du 2 mai 2022 à son prospectus simplifié préalable de base daté du 7 mai 2021 dans sa version modifiée le 25 mai 2021.

GATINEAU, Québec, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- HEXO Corp. (TSX: HEXO; NASDAQ: HEXO) (« HEXO »), chef de file dans la production de produits du cannabis de haute qualité, a annoncé aujourd’hui la signature d’un contrat d’approvisionnement à long terme (« contrat d’approvisionnement ») avec Entourage Health Corp. (TSX-V: ENTG) (OTCQX: ETRGF) (FSE: 4WE) (« Entourage »), producteur et distributeur canadien de produits du cannabis primés.

Aux termes du contrat d’approvisionnement, HEXO fournira à Entourage du cannabis séché et des capsules à enveloppe molle en vrac qui seront vendus à des patients et consommateurs sous la famille de marques d’Entourage. Les produits de marques HEXO, dont les capsules de cannabis à enveloppe molle Gems, les gélifiés Redebles de Redecan et certains produits préroulés de qualité Redees, selon le cas, permettront également d’élargir l’offre de produits de qualité supérieure d’Entourage destinés aux patients respectifs des marchés thérapeutiques de Starseed Medicinal et de Syndicate Cannabis. Cette relation stratégique permettra à HEXO de mieux répondre aux besoins des patients du marché thérapeutique canadien grâce aux réseaux de distribution d’Entourage dans ce marché. Parallèlement, Entourage bénéficiera des capacités de culture et de transformation de premier plan de HEXO en obtenant un approvisionnement constant en cannabis haut de gamme cultivé avec soin et en capsules à enveloppe molle qui répondra à sa demande prévue à court terme.

« Nous sommes très enthousiastes à l’idée de s’associer à une société partageant notre vision et faisant preuve d’une compréhension sans égal et d’un engagement à l’endroit de l’offre de produits du cannabis de la plus haute qualité aux Canadiens », a déclaré Charlie Bowman, chef de la direction de HEXO Corp. « Cette relation avec Entourage se veut non seulement un complément à notre portefeuille en croissance du secteur de la santé et du mieux-être, mais nous offre aussi la possibilité de faire croître plus rapidement l’entreprise et d’offrir des produits du cannabis de qualité supérieure à plus de Canadiens. »

« La collaboration avec Entourage marque une étape importante pour HEXO dans le marché thérapeutique canadien et souligne notre engagement à répondre aux besoins variés de la clientèle et à la demande du marché. Nous entrevoyons des occasions croissantes pour les produits médicinaux et thérapeutiques et croyons que nos produits de qualité supérieure conviennent bien à ce marché », a ajouté M. Bowman.

« Nous nous réjouissons des possibilités que cette nouvelle relation avec HEXO présente pour le marché du cannabis thérapeutique en offrant à nos patients et consommateurs un meilleur accès grâce à l’élargissement de notre gamme de produits à des fins médicales offerts par Starseed et Syndicate et à l’accroissement de nos engagements de distribution », a déclaré George Scorsis, chef de la direction et président du conseil exécutif, Entourage. « En tirant profit des capacités de culture de HEXO, nous serons en mesure de servir de façon plus globale tous nos marchés et d’offrir aux patients et aux consommateurs un approvisionnement supérieur et constant en cannabis. De plus, l’obtention d’un engagement d’approvisionnement en gros à long terme de la part de HEXO place Entourage en bonne position pour répondre à la demande croissante pour l’ensemble de ses produits de marque alors que nous continuons d’optimiser nos activités. »

Modalités du contrat d’approvisionnement

Le contrat d’approvisionnement prévoit des engagements d’achat annuel minimal de la part d’Entourage ainsi que des augmentations sur douze mois. Les prix de tous les produits fournis aux termes du contrat d’approvisionnement sont fixes, mais pourront faire l’objet d’ajustements limités et périodiques selon les coûts de production et les prix du marché qui auront cours. Il comporte une clause d’exclusivité en faveur de HEXO quant à l’approvisionnement de certains produits, sous réserve de certaines exceptions, y compris le droit d’Entourage d’assurer son propre approvisionnement pour ces produits. Le contrat d’approvisionnement est assorti d’une durée de trois ans, qui peut être renouvelée pour une période additionnelle de trois ans au gré d’Entourage selon les mêmes modalités et conditions, sous réserve d’engagements d’achat annuel minimal pendant la période visée par le renouvellement.

Une copie du contrat d’approvisionnement sera disponible sous le profil d’Entourage sur SEDAR au www.sedar.com.

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse contient des informations prospectives et des énoncés prospectifs au sens des lois sur les valeurs mobilières applicables (« énoncés prospectifs »). Les énoncés prospectifs sont fondés sur certaines attentes et hypothèses et sont assujettis à des risques et incertitudes connus et inconnus et à d’autres facteurs qui pourraient faire en sorte que les événements, les résultats, la performance et les réalisations réels diffèrent sensiblement de ceux qui y sont anticipés. Les énoncés prospectifs ne doivent pas être interprétés comme des garanties de performance ou de résultats futurs. Les lecteurs sont priés de ne pas se fier indûment à ces énoncés prospectifs, qui ne sont valables qu’à la date du présent communiqué. HEXO et Entourage déclinent toute intention ou obligation, sauf dans la mesure où ce serait exigé par la loi, de mettre à jour ou de réviser l’un des énoncés prospectifs à la suite de nouvelles informations ou d’événements futurs, ou pour toute autre raison.

Le présent communiqué de presse doit être lu conjointement avec le rapport de gestion et les états financiers consolidés de la Société au 31 juillet 2022 et pour l’exercice clos à cette date, avec les notes y afférentes. Des renseignements supplémentaires sur HEXO sont disponibles sur le profil de HEXO sur SEDAR au www.sedar.com et sur EDGAR au www.sec.gov, y compris la notice annuelle de HEXO pour l’exercice clos le 31 juillet 2022 datée du 31 octobre 2022.

Toute information prospective ne vaut que pour la date à laquelle elle a été formulée, et, à moins qu’elle n’y soit obligée par la loi, Entourage décline toute obligation de mettre à jour ou de réviser quelque information prospective, notamment à la lumière de nouveaux renseignements, d’événements futurs ou de tout autre motif. De nouveaux facteurs surgissent à l’occasion et il n’est pas possible pour Entourage de tous les prévoir. Lorsqu’ils examineront cette information prospective, les lecteurs doivent tenir compte des facteurs de risque énoncés et des autres mises en garde faites dans les documents d’information continue d’Entourage déposés auprès des organismes de réglementation en valeurs mobilières canadiens sur SEDAR au www.sedar.com. Les facteurs de risque et autres facteurs présentés dans les documents d’information continue pourraient faire en sorte que les événements ou les résultats réels diffèrent sensiblement de ceux décrits dans toute information prospective.

À propos de HEXO

HEXO est un producteur autorisé primé de produits innovants pour le marché mondial du cannabis. HEXO dessert le marché canadien du cannabis récréatif avec son portefeuille de marques, dont HEXO, Redecan, UP Cannabis, Original Stash, 48North, Trail Mix, Bake Sale et Latitude, ainsi que le marché médical au Canada et en Israël. HEXO dessert également le marché du Colorado grâce à sa stratégie Powered by HEXO® et à Truss CBD USA, une coentreprise avec Molson Coors. Compte tenu des récentes acquisitions de Redecan et de 48North par HEXO, celle-ci est devenue une entreprise de produits du cannabis de premier plan au Canada en termes de part du marché non thérapeutique. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez consulter le site hexocorp.com.

À propos d’Entourage

Entourage Health Corp. est la société mère cotée en bourse d’Entourage Brands Corp. (anciennement WeedMD RX Inc.) et de CannTx Life Sciences Inc., titulaires de permis produisant et distribuant des produits du cannabis pour les marchés médicaux et à usage récréatif. Entourage possède et exploite une serre hybride et une installation de transformation de 158 acres à la fine pointe de la technologie situées à Strathroy, en Ontario, une installation de transformation de 26 000 pieds carrés, disposant d’un permis intégral, située à Aylmer, en Ontario, spécialisée dans l’extraction du cannabis ainsi qu’un centre d’excellence de micropropagation, de culture de tissus et de génétique situé à Guelph, en Ontario. Grâce à sa marque centrée sur le marché médicinal, Starseed Medicinal, Entourage bénéficie du partenariat exclusif avec LiUNA, le plus grand syndicat de la construction au Canada, ainsi qu’avec des employeurs et d’autres syndicats, ce qui facilite l’accès pour les patients bénéficiant d’une assurance. Grâce au lancement de Syndicate, Entourage présente maintenant un autre marché thérapeutique unique offrant aux patients un ensemble de produits de petits cultivateurs canadiens de même que la gamme de marques d’Entourage. Le portefeuille de produits d’élite à usage récréatif d’Entourage comprend les marques Color Cannabis, Saturday Cannabis et Royal City Cannabis Co., vendues dans huit agences de distribution provinciales. Il s’agit du producteur et distributeur canadien exclusif de la marque primée de mieux-être américaine Mary’s Medicinals vendue par le truchement de réseaux médicaux et à usage récréatif. Grâce à une collaboration avec une filiale de The Boston Beer Company, Entourage est devenue le distributeur exclusif des boissons infusées au cannabis « TeaPot » au Canada, qui ont été lancées dans certaines provinces au cours de l’été 2022.

