Seeking lance une campagne gratuite de vérification d’identité pour renforcer la sécurité de ses membres

English French

LAS VEGAS, 15 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Afin d'offrir à sa communauté un environnement sûr, Seeking s’est engagé dans la sécurisation des rencontres en ligne et la lutte contre la fraude. La vérification d'identité est le moyen le plus rapide et le plus simple pour permettre aux membres de s’assurer que la personne avec qui ils échangent est bien celle qu'elle prétend être.



Les 44 millions de membres de Seeking bénéficieront de cette campagne entre le 14 et le 19 novembre dans les pays clés comme les Etats-Unis, le Canada, le Royaume-Uni, la France, l'Allemagne et l'Australie.

"Chez Seeking, nous investissons de façon continue dans la sécurité de nos membres, qui est notre priorité absolue. En mars dernier, 20 % de nos membres ont profité de notre journée gratuite de vérification d'identité pendant 24 heures. L’objectif est d’augmenter significativement ce chiffre en prolongeant l’offre pendant une semaine entière", précise Ruben Buell, PDG de Seeking.

Il s’agit à la fois d'encourager tous nos membres à faire vérifier leur identité, mais aussi de leur permettre de demander à leurs partenaires potentiels de faire de même, afin que tous les membres puissent se connecter en toute sécurité. La technologie utilisée par les prédateurs ne cessant de progresser, il est essentiel que les sites de rencontre suivent le mouvement, mais également anticipent les arnaques à venir afin de pouvoir agir rapidement pour protéger leurs membres."

L'initiative s'appuie sur les normes de sécurité déjà mises en place par Seeking - le partenariat avec FreedomLight.org, qui se consacre à la lutte contre le trafic d'êtres humains ou encore l'accès gratuit pendant 60 jours à l'application UrSafe à commande vocale connectée aux services de secours.

D'autres mesures de sécurité sont prévues :

L'authentification à deux facteurs et la vérification des antécédents des membres.

Une technologie d'IA avec intervention humaine pour le contrôle sécurité des profils et la détection des “datings bots” (profils robots).

Un service clientèle dédié, disponible 24 heures sur 24.

Avant de se rencontrer, les membres peuvent s'envoyer des vidéos les uns des autres par le biais de messages, tandis que la nouvelle fonctionnalité Vibes permet aux membres de publier des images et des vidéos en temps réel sur leur profil.

Seeking communique aussi régulièrement des messages sur les questions de sécurité via ses médias sociaux, son blog et ses outils marketing afin de favoriser des rencontres honnêtes et respectueuses. La plateforme développe notamment des initiatives de rencontres sécurisées et une présence renforcée en ligne sur TikTok, YouTube, Instagram, Facebook et Twitter. Seeking encourage également ses membres à signaler tout comportement suspect sur le site et chaque rapport fait l’objet d’une enquête.

La vérification d'identité gratuite de Seeking sera disponible sur Seeking.com du 14 au 19 novembre. Après cette initiative, le service de vérification de profil restera disponible aux utilisateurs au tarif de $4.99.

Pour plus d'informations sur Seeking, veuillez contacter Rosemary Staltare à l'adresse press@seeking.com, consulter seeking.com et suivre @seeking sur les réseaux sociaux.

À propos de Seeking.com

Avec plus de 44 millions de membres à travers le monde, Seeking.com permets à sa communauté de célibataires de créer des relations à la hauteur de leurs aspirations, en encourageant une communication franche et honnête pour une expérience de rencontre améliorée.