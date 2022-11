Pengumuman Pemenang Stevie® Awards for Women in Business Tahunan ke-19

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

FAIRFAX, Va., Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Stevie® Awards for Women in Business Tahun 2022 yang merayakan pencapaian eksekutif, pengusaha wanita, dan organisasi yang dijalankan oleh wanita, telah mengumumkan daftar pemenangnya pada hari Jumat, 11 November.

Stevie Awards for Women in Business adalah kompetisi internasional yang diproduksi oleh kreator International Business Awards® dan American Business Awards® yang bergengsi. Stevie diakui secara luas sebagai penghargaan bisnis tertinggi di dunia.

Dihadiri oleh pekerja wanita yang dinominasi beserta tamu mereka, penghargaan tersebut diumumkan dalam acara gala di Caesars Palace di Las Vegas, Nevada. Kompetisi tahun 2022 ini menerima nominasi dari 27 negara.

Presentasi penghargaan ditayangkan secara langsung melalui live streaming.

Lebih dari 1.500 nominasi dari organisasi dan individu di seluruh dunia diajukan ke penghargaan tahun ini untuk dipertimbangkan dalam kategori antara lain seperti Pengusaha Terbaik Tahun Ini, Eksekutif Terbaik Tahun ini, Perusahaan Paling Inovatif Terbaik Tahun ini, dan Startup Terbaik Tahun ini. Lebih dari 200 profesional bisnis yang bertugas dalam tujuh komite juri khusus menentukan para pemenang trofi Emas, Perak, dan Perunggu Stevie Award .

Trofi Grand Stephie Award dipersembahkan kepada lima organisasi yang mengajukan kumpulan entri terbaik ke kompetisi, menggunakan nama sendiri atau menggunakan nama satu atau beberapa kliennya. Pemenang ditentukan berdasarkan jumlah Trofi Emas, Perak, dan Perunggu Stevie Award yang diraih dalam kompetisi ini. Pemenang Grand Stevie Award adalah:

The Audacious Agency, Coombabah, QLD, Australia (#1)

IBM, Armonk, NY, AS. (#2)

Megaphone, Melbourne, Australia (#3)

Melissa Sones Consulting, New York, NY, AS. (#4)

Global Press Institute, Washington D.C., AS. (#5)





Pemenang trofi Emas, Perak, dan Perunggu Stevie Award 2022 mencerminkan beragam grup organisasi baik besar maupun kecil dari seluruh dunia. Beberapa pemenang terkenal Trofi Emas Stevie Award dalam kompetisi tahun ini termasuk:

Sandrine Pons, Regional Vice President, Head of Solutions Sales & Innovation, SAP, Paris, Prancis, untuk Wanita Membantu Wanita – Bisnis

Ann Kaplan, Las Vegas, NV, AS, untuk Wanita Terbaik Tahun Ini - Akuntansi dan Keuangan

Susan McLaughlin, Senior Innovative Media and Creative Operations Manager, Vanguard, Malvern, PA, AS, untuk Wanita Terbaik Tahun Ini - Periklanan, Pemasaran & Hubungan Masyarakat

Fatima Sultan Al-Kuwari, Group Chief Human Resources Officer, Ooredoo, Qatar, untuk Eksekutif Perempuan Terbaik Tahun ini – Produk Bisnis –Lebih dari 2.500 Karyawan

Shama Hyder, CEO dan Founder, Zen Media, Plano, TX, AS., untuk Perempuan Paling Inovatif Terbaik Tahun Ini - Media Sosial

Stephanie Wernick Barker, President, Mondo, New York, NY, AS, untuk Pemimpin Pemikiran Perempuan Terbaik Tahun Ini - Layanan Bisnis

Gehad Hamdy, Founder, Speak Up, Giza, Mesir untuk Pembuat Perubahan Sosial Terbaik Tahun Ini - Gender

Michelle John, Founding Director, PEGS, Shrewsbury, Shropshire, Inggris, untuk Wanita Terbaik Tahun Ini - Pemerintah atau Nirlaba

Kelley Higney, Founder & CEO, Bug Bite Thing, Port Lucie, FL, AS, untuk Pengusaha Wanita Terbaik – Produk Konsumen –11 hingga 2.500 Karyawan

Allison Grafton, President dan Founder, Rockwood Custom Homes, Calgary, Alberta, Kanada, untuk Pengusaha Wanita Terbaik di Kanada

Organisasi yang meraih lebih dari satu Trofi Emas Stevie Award termasuk Anheuser-Busch InBev, Babylist, Brandless, But Bite Thing, Caroline Kennedy Group, Everise, Flock DC, Global Press Institute, Halkbank, Harman International, LickYourPhone Media, Luma Brighter Learning, Megaphone, Primrose Schools, Rockwood Custom Homes, Rubi Laboratories, Sidus Space, dan The Tambellini Group.

HCLTech , perusahaan teknologi global yang menyajikan kemampuan terdepan di industri yang berpusat pada digital, rekayasa, dan cloud, yang didukung oleh serangkaian layanan dan produk teknologi yang luas, yang mensponsori penghargaan dalam empat kategori bernama HCLTech Women in Technology Awards. Beberapa pemenang Stevie terkemuka di kategori tersebut antara lain adalah:

Monica Williams, Senior Vice President - Digital Products and Content Distribution, NBCUniversal, untuk Transformasi Digital di Era New Normal

Karen Oerter, Director of Information Technology, Land O’Lakes, untuk Transformasi Digital di Era New Normal

Abby Knowles, Vice President Global Technology Solutions, Verizon, untuk Memimpin di Era Ketidakpastian

Susan Doniz, CIO & SVP of Information Technology & Data Analytics, The Boeing Company, untuk Memimpin di Era Ketidakpastian

Tia Ballard, Head of Cloud and Automation, Sempra, untuk Kepemimpinan dalam Teknologi Generasi Berikutnya

Constance Metcalfe, Associate Vice President – Enterprise Infrastructure Transformation, Canadian Tire Corporation, untuk Keunggulan dalam Mentransformasi Bisnis

Untuk daftar lengkap pemenang Stevie Award dan informasi lebih lanjut, kunjungi http://www.StevieAwards.com/Women .

Stevie Awards menyelenggarakan edisi kelimanya Women|Future Conference secara virtual pada tanggal 8-10 November yang bertepatan dengan Stevie Awards for Women in Business. Lebih dari 250 wanita mengikuti program tiga hari yang juga menampilkan presentasi utama dari Rashmi Verma, head of D&I di Hugo Boss.

Entri untuk penghargaan edisi (ke-20) pada tahun 2023 akan dibuka pada bulan Mei. Penghargaan tahun 2023 akan diadakan di Marriott Marquis di New York, NY, AS pada bulan November.

Tentang Stevie Awards

Stevie Awards terdiri dari delapan program: Asia-Pacific Stevie Awards, German Stevie Awards, The American Business Awards®, The International Business Awards®, Middle East & North Africa Stevie Awards, Stevie Awards for Women in Business, Stevie Awards for Great Employers, dan Stevie Awards for Sales & Customer Service. Kompetisi Stevie Awards menerima lebih dari 12.000 nominasi setiap tahunnya, dari berbagai organisasi di lebih dari 70 negara. Stevie Awards tidak hanya memberikan penghargaan kepada semua jenis dan skala organisasi beserta orang-orang di belakangnya, tetapi juga mengakui prestasi luar biasa di tempat kerja di seluruh dunia. Pelajari selengkapnya tentang Stevie Awards di http://www.StevieAwards.com .

