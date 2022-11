제19회 여성 기업인 스티비® 대상 수상자 발표

Chinese (Simplified) Chinese (Traditional) French German Indonesian Japanese Korean Malay Portuguese Spanish Thai

미국 버지니아주 페어팩스, Nov. 15, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 여성 경영진, 창업가, 여성이 운영하는 기업에 대해 상을 수여하는 2022 여성 기업인 스티비 대상(Stevie® Awards for Women in Business) 수상자가 11월 11일 금요일 발표되었다.



여성 기업인 스티비 대상은 권위있는 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®) 및 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®)을 창설한 기관이 만들었다. The Stevie는 세계 최고의 비즈니스 어워드 중 하나로 평가된다.

본 어워드는 후보에 오른 여성들과 관객들이 참석한 가운데 미국 네바다주 라스베이거스 Caesars Palace에서 열리는 갈라 이벤트에서 수상자를 발표했다.

프레젠테이션은 Livestream을 통해 생중계되었다.

올해 어워드는 1500곳이 넘는 전 세계 기관 및 개인이 올해의 창업가, 올해의 경영자, 올해의 혁신 기업, 올해의 스타트업 등의 카테고리에 출품했다. 7개의 전문 심사위원단에 속한 200여명의 경영 전문가들이 Stevie Award 금상, 은상, 동상 수상자를 결정했다.

그랜드 스티비상(Grand Stevie Award) 트로피는 자사 혹은 하나 이상의 고객사 명의로 가장 우수한 출품작을 제출한 기관 5곳에 수여되었다. 수상자는 스티비상 금상, 은상, 동상 수상 갯수로 결정되었으며 명단은 다음과 같다:

The Audacious Agency, 호주 퀸즈랜드 쿰바바 (#1)

IBM, 미국 뉴욕주 아몽크 (#2)

Megaphone, 호주 멜버른 (#3)

Melissa Sones Consulting, 미국 뉴욕주 뉴욕 (#4)

Global Press Institute, 미국 워싱턴 D.C. (#5)



2022 스티비상 금상, 은상, 동상 수상자는 전 세계 다양한 대기업, 중소기업을 망라한다. 올해 금상 수상자 중 일부는 다음과 같다:

Sandrine Pons, Regional Vice President, Head of Solutions Sales & Innovation, SAP, 프랑스 파리, 여성을 돕는 여성 - 비즈니스

Ann Kaplan, 미국 네바다주 라스베이거스, 올해의 여성 - 재무 회계

Susan McLaughlin, Senior Innovative Media and Creative Operations Manager, Vanguard, 미국 펜실베이니아주 말번, 올해의 여성 - 광고 마케팅 PR

Fatima Sultan Al-Kuwari, Group Chief Human Resources Officer, Ooredoo, 카타르, 올해의 여성 경영인 - 비즈니스 제품 - 직원수 2500명 이상

Shama Hyder, CEO and Founder, Zen Media, 미국 텍사스주 플레이노,올해의 혁신 여성 - 소셜미디어

Stephanie Wernick Barker, President, Mondo, 미국 뉴욕주 뉴욕, 올해의 사고 리더 - 비즈니스 서비스

Gehad Hamdy, Founder, Speak Up, 이집트 기자, 올해의 소셜 체인지 메이커 – 젠더

Michelle John, Founding Director, PEGS, Shrewsbury, 영국 슈롭셔, 올해의 여성 - 정부 혹은 비영리기관

Kelley Higney, Founder & CEO, Bug Bite Thing, 미국 플로리다주 포트루시, 올해의 여성 창업가 - 소비재 - 직원수 11~2500명

Allison Grafton, President and Founder, Rockwood Custom Homes, 캐나다 앨버타주 캘거리, 올해의 캐나다 여성 창업가

한 개 이상의 스티비상 금상을 수상한 기관으로는 Anheuser-Busch InBev, Babylist, Brandless, But Bite Thing, Caroline Kennedy Group, Everise, Flock DC, Global Press Institute, Halkbank, Harman International, LickYourPhone Media, Luma Brighter Learning, Megaphone, Primrose Schools, Rockwood Custom Homes, Rubi Laboratories, Sidus Space, The Tambellini Group 등이 있다.

글로벌 테크 기업으로 광범위한 기술 서비스 및 제품 포트폴리오를 기반으로 디지털, 엔지니어링, 클라우드 분야에서 업계를 선도하는 역량을 갖춘 HCLTech가 HCLTech Women in Technology Awards 4개 카테고리의 스폰서 기업을 맡았다. 본 카테고리에서 스티비상을 수상한 주요 기업은 다음과 같다:

Monica Williams, Senior Vice President - Digital Products and Content Distribution, NBCUniversal, 뉴노멀 디지털 트랜스포머

Karen Oerter, Director of Information Technology, Land O’Lakes, 뉴노멀 디지털 트랜스포머

Abby Knowles, Vice President Global Technology Solutions, Verizon, 불확실성 극복 리더

Susan Doniz, CIO & SVP of Information Technology & Data Analytics, The Boeing Company, 불확실성 극복 리더

Tia Ballard, Head of Cloud and Automation, Sempra, 차세대 기술 리더십

Constance Metcalfe, Associate Vice President – Enterprise Infrastructure Transformation, Canadian Tire Corporation, 비즈니스 혁신 우수

스티비상 수상자 목록 전문은 http://www.StevieAwards.com/Women에서 확인할 수 있다.

Stevie Awards는 여성 기업인 스티비 대상 시상에 발맞추어 11월 8일부터 10일까지 제5회 Women|Future Conference를 가상 형태로 진행했다. 3일간 진행된 이번 행사에는 250여명의 여성들이 참여했으며 Hugo Boss의 D&I 부문장인 Rashmi Verma가 기조연설을 맡았다.

제20회 2023 여성 기업인 스티비 대상은 오는 5월 출품작 접수를 시작하며 시상식은 11월 미국 뉴욕주 뉴욕 Marriott Marquis에서 열린다.

스티비 어워즈(Stevie Awards) 개요

스티비 어워즈(Stevie Awards)은 아시아태평양 스티비상(Asia-Pacific Stevie Awards), 독일 스티비 상(German Stevie Awards), 중동 및 북아프리카 스티비상(Middle East & North Africa Stevie Awards), 미국 비즈니스 대상(American Business Awards®), 국제 비즈니스 대상(International Business Awards®), 위대한 회사 스티비상(Stevie Awards for Great Employers), 여성 기업인 스티비상(Stevie Awards for Women in Business), 그리고 영업 및 고객 서비스 스티비대상(Stevie Awards for Sales & Customer Service) 등 8가지 프로그램으로 구성된다. Stevie Awards에는 매년 70여개국에서 1만2천명 이상이 후보로 접수되고 있다. 형태와 규모를 막론한 기업 및 기업 내 인물의 명예를 기리는 스티비 어워즈는 전 세계 기업의 뛰어난 성과를 인정한다. 스티비 어워드에 대한 자세한 사항은 http://www.StevieAwards.com을 확인하면 된다.

연락처:

Maggie Miller

Maggie@StevieAwards.com

+1 (703) 547-8389

보도자료 관련 사진: https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/b63035a8-f67a-43d0-9854-096aead94911/ko