Coloplast udnævner ny chef for den globale urologiforretning

English Danish

Den 2. januar 2023 overtager Tommy Johns stillingen som ansvarlig for Coloplasts globale urologiforretning. Tommy Johns tager over efter Steve Blum, der har besluttet at gå på pension ved dette års udløb.

”Tommy er den helt rigtige til at lede vores urologiforretning fremover. Han har været i selskabet siden 2015, er i øjeblikket ansvarlig for urologiforretningens globale marketing- og innovationsafdeling og har, som del af ledelsen, været med til at udvikle organisationen i en positiv retning. Tommy er en stærk ambassadør for Coloplast og selskabets værdier og har, takket være sine gode samarbejdsevner, opbygget tætte relationer til kolleger på tværs af den globale organisation,” siger Kristian Villumsen, Coloplasts administrerende direktør.

Tommy Johns har mere end 30 års erfaring i medtech-branchen og har haft ledende stillinger i Medtronic, Smiths Medical og senest Coloplast. Han startede sin karriere i Coloplast i 2015 som vicedirektør for den nordamerikanske urologiforretning, men blev allerede året efter forfremmet til vicedirektør og ansvarlig for marketing og innovation i den globale urologiforretning.

”Jeg er passioneret omkring det arbejde vi laver og samtidig meget spændt på at træde ind i den nye rolle. Vi er en virksomhed med et stærkt formål og stor fokus på vækst. Vores ambition er, at endnu flere mennesker skal hjælpes af vores produkter og løsninger verden over,” siger Tommy Johns.

Tommy Johns tager over efter Steve Blum, som har besluttet at gå på pension efter mange succesfulde år i den globale healthcare branche, inklusiv seks år i Coloplast.

”Steve er en dygtig leder, som har leveret imponerende resultater. Han ledte organisationen sikkert igennem pandemien samtidig med at han gjorde forretningen klar til at vokse så snart restriktionerne blev lempet. I dag ser vi solide vækstrater på tværs urologiforretningen, som – sammenholdt med de investeringer vi laver i innovation – befinder sig et rigtigt godt sted. Jeg vil gerne sige tak til Steve for hans store indsats og ønske ham held og lykke med det næste kapitel i livet,” siger Kristian Villumsen.

Kontakt

Peter Mønster, Senior Media Relations Manager

+45 4911 2623

Dkpete@coloplast.com

Vedhæftet fil