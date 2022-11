Les Ulis, le 16 novembre 2022

Lexibook® étoffe sa gamme Pat’Patrouille et dévoile son projecteur 360° avec sons et images !

Lexibook® lance un projecteur d’images 360 pour développer l’apprentissage, la concentration et l’esprit créatif des enfants aux côtés de la Pat’Patrouille !

Référence Lexibook : LTC100PA

Un design 2 en 1

Ce fantastique projecteur avec des mélodies Pat’ Patrouille est idéal pour se plonger dans l’univers de Chase et tous ses amis ! Avec son design 2 en 1, l’enfant choisit entre projections d’images et jeux de lumières. Très instinctif, il suffit d’insérer l’un des 3 disques inclus dans le projecteur, ou bien de choisir un des 2 dômes pour profiter d’un magnifique spectacle avec sons et lumières !

L'enfant pourra ainsi créer ses propres histoires autour de son univers favoris en stimulant sa créativité, sa concentration tout en étendant son vocabulaire.

Un projecteur avec un livret d’activités pour apprendre tout en s’émerveillant !

Ce projecteur, avec ses 3 disques, ses 2 dômes interchangeables et ses mélodies, est idéal pour décorer sa chambre et créer une atmosphère différente chaque jour. Les mélodies et sons inspirés de l’univers de la Pat’ Patrouille sont à la fois amusants et reposants. Avec la fonction extinction automatique, le projecteur peut aussi accompagner l’enfant lors de ses moments de repos afin de rêver de ses compagnons préférés.

Un livret avec de nombreuses activités ludiques est également inclus. L’enfant s’amuse en étant complètement immergé dans l’univers de son dessin animé favori !

Voir la vidéo : https://youtu.be/VOvJh4Y2aCI



Le LTC100PA sera disponible dans l’ensemble de la distribution à partir de novembre 2022, au PVPC de 59.99€.

