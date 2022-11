ALSTOM SA: Communiqué de mise à disposition du rapport financier semestriel au 30 septembre 2022

Ouvrant la voie de la transition énergétique, Alstom développe et commercialise des solutions de mobilité qui constituent des fondations durables pour l’avenir du transport. Qu’il s’agisse des trains à grande vitesse, des métros, des monorails, des trams, des systèmes intégrés, des services sur mesure, de l’infrastructure, des solutions de signalisation ou de mobilité numérique, Alstom offre à ses divers clients le portefeuille le plus complet du secteur. 150 000 véhicules en service commercial à travers le monde attestent de l’expertise reconnue du Groupe dans la gestion de projet, l’innovation, la conception et la technologie. En 2021, Alstom figure dans les indices de durabilité Dow Jones Sustainability, Monde et Europe, pour la 11e fois consécutive. Basé en France et présent dans 70 pays, Alstom emploie plus de 74 000 personnes dans le monde. Le Groupe a réalisé un chiffre d’affaires de 15,5 milliards d’euros au cours de l’exercice clos le 31 mars 2022.

