eStruxture Data Centers figure parmi les lauréates Entreprises Fast 15 du programme canadien Technologie Fast 50 de Deloitte

English French

MONTRÉAL, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Aujourd’hui, eStruxture, le plus important fournisseur canadien de centres de données, a annoncé que l’entreprise avait été nommée lauréate du prix Entreprises Fast 15 dans le cadre du programme Technologie Fast 50 2022 de Deloitte. Célébrant son 25e anniversaire, ce prix récompense les entreprises du secteur des technologies, des médias et des télécommunications ayant affiché la croissance la plus rapide, en fonction du pourcentage de croissance des revenus au cours des quatres dernières années d’activité.



Ce prix est l’une des nombreuses réalisations et étapes remarquables pour eStruxture, depuis le lancement de l’entreprise en 2017. eStruxture opère actuellement un total de 14 installations à travers le Canada, et en ouvrira une nouvelle à Calgary en décembre 2022.

« C’est un grand honneur d’être reconnue comme l’une des lauréates du programme Entreprises Fast 15 de Deloitte parmi cette liste impressionnante d’entreprises, » déclare Todd Coleman, fondateur, président et chef de la direction d’eStruxture. « Je suis plus que fier de la situation actuelle de notre entreprise. Bien qu’eStruxture n’existe que depuis un peu plus de cinq ans, nous sommes actuellement le plus grand fournisseur canadien de centres de données et certaines des plus grandes entreprises du secteur nous font confiance. Notre incroyable croissance n’aurait pas été possible sans notre équipe de professionnels dévoués qui placent nos clients au cœur de tout ce que nous faisons, et notre concentration sans faille sur le marché canadien. »

« Les lauréates d’Entreprises Fast 15 de cette année représentent un haut niveau d’excellence et de réussite en tant que membres de l’élite canadienne du secteur technologique, » a déclaré Anders McKenzie, associé et leader national du programme Technologie Fast 50 chez Deloitte Canada. « Avec leur vision audacieuse de l’avenir, leurs technologies percutantes, leur esprit de compétition et leur passion pour repousser les limites, ces lauréats catapultent l’innovation canadienne sur la scène nationale et mondiale. Nul doute que leurs succès sont une source de fierté et d’inspiration pour tous les entrepreneurs technologiques. »

À propos du programme Technologie Fast 50 de Deloitte

Le programme Technologie Fast 50 de Deloitte est le plus important programme de récompenses des technologies au Canada. Célébrant son 25e anniversaire, le programme reconnaît la croissance des entreprises, l'innovation et l'entrepreneuriat dans quatre catégories distinctes : Technologie Fast 50, le prix Entreprises Fast 15, le prix Technologie propre et le prix des Sociétés prometteuses. Le programme reconnaît également les entreprises du palmarès nord-américain Technology Fast 500, qui cible les entreprises technologiques aux États-Unis et au Canada. Les commanditaires du programme de 2022 sont Deloitte, RBCx, Osler, EDC, CBRE, Vector Institute, le Conseil canadien des innovateurs (CCI), Clarity Recruitment, Lafond et TMX. Pour en savoir plus, visitez www.fast50.ca.

À propos d’eStruxture

eStruxture est le plus grand fournisseur canadien de centres de données avec des sites à Montréal, Toronto, Vancouver et Calgary. Nos solutions sont conçues pour vous en donner plus: plus d’emplacements, plus de capacité, plus de connexions qui vous permettent d’exécuter des applications d’entreprise modernes et exigeantes, et offrent à votre entreprise le contrôle nécessaire pour évoluer rapidement en réponse aux changements imprévisibles des processus d’affaires.

Basée à Montréal, eStruxture donne accès à un écosystème de près de 1 200 clients qui font confiance à son infrastructure et à son soutien à la clientèle, notamment des transporteurs, des fournisseurs infonuagiques, du contenu média, des services financiers et des entreprises. eStruxture offre des services de colocation, de bande passante, de sécurité et de soutien à ses clients partout au Canada dans ses installations neutres à l’égard des transporteurs et du nuage.

Pour plus d’informations, visitez www.estruxture.com , et suivez-nous sur Twitter et LinkedIn.

Contact:

Angela Adam

+1 888-369-2209

pr@estruxture.com