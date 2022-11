Lancement par le Forum de la première certification DEI en son genre pour les organismes de financement canadiens en vue d’éliminer les obstacles rencontrés par les entrepreneures

English French

VANCOUVER, Colombie-Britannique, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Le Forum, un organisme canadien à but non lucratif dont la mission est de soutenir les entrepreneures, a présenté la certification DEI AFIA destinée aux organismes de financement canadiens. Cette initiative nationale en faveur de la diversité, de l’équité et de l’inclusion (DEI) vise à éliminer les obstacles systémiques auxquels se heurtent les entrepreneures dans l’accès au financement pour leur entreprise, en particulier les femmes noires, brunes, asiatiques, autochtones ou membres des communautés 2SLGBTQ+. En cours d’élaboration par le Forum, ce programme de certification devrait être lancé à l’automne 2023.



Élaborée à l’intention des organismes de financement canadiens, notamment les banques, les sociétés de capital-risque, les coopératives de crédit et les investisseur(-euse)s providentiel(le)s, la certification DEI AFIA offre un apprentissage avant-gardiste en matière de DEI, et libère le potentiel de croissance des entreprises canadiennes appartenant à des femmes. Les organismes de financement désireux de se soumettre à une évaluation et suivre une formation seront « certifiés DEI AFIA ». Cette désignation reconnaîtra à l’échelle nationale leur engagement à faire progresser la DEI au chapitre du financement des entreprises.

Femmes et Égalité des genres Canada (FEGC) assure le financement du développement de cette initiative novatrice, dont l’objectif est de combler les lacunes importantes en matière de financement des entreprises appartenant à des femmes.

« Le fait d’avoir plus de femmes en affaires stimule l’innovation, fait progresser l’égalité des sexes et crée une économie plus forte pour tous les Canadiens et Canadiennes. Cette importante initiative permettra d’uniformiser les règles du jeu pour les femmes autochtones, noires, racialisées et les membres de la communauté 2SLGBTQ+ », a déclaré l’honorable Marci Ien, ministre des Femmes et de l’Égalité des genres et de la Jeunesse. « Nous continuerons à créer une économie plus inclusive, durable et résiliente pour la population entière. Cette démarche comprend l’investissement dans des projets ayant une incidence positive sur la génération actuelle ainsi que les générations à venir. »

Selon le rapport « État des lieux de l’entrepreneuriat féminin au Canada 2021 », environ 42 % des nouvelles entreprises appartenant à des femmes sont créées et détenues par des femmes noires. Le rapport indique également que les entrepreneures autochtones affichent un taux de création d’entreprise deux fois supérieur à celui de leurs homologues non autochtones1. Outre le nombre croissant d’entreprises appartenant à des femmes issues de groupes sous-représentés, les études révèlent également que les entreprises appartenant à des femmes injectent 150 milliards de dollars dans l’économie canadienne et emploient plus de 1,5 million de personnes; elles pourraient ainsi ajouter 150 milliards de dollars au PIB du Canada d’ici 20262.

« Malgré la croissance rapide de la contribution des entrepreneures à l’économie canadienne, le principal obstacle auquel ces dernières continuent de se heurter pour démarrer et développer leur entreprise est l’accès au capital, et cet obstacle est encore plus important pour les femmes issues de groupes sous-représentés, a déclaré Paulina Cameron, présidente-directrice générale du Forum. Au moyen d’une collaboration avec les organismes de financement et divers groupes d’entrepreneur(e)s, la certification DEI AFIA vise à changer la façon dont les organismes de financement servent les entrepreneures, afin d’améliorer le processus de financement et de fournir un meilleur accès au capital d’entreprise. »

Au Forum, nous sommes toutes solidaires. Nous invitons les organismes de financement canadiens à communiquer avec nous pour obtenir de plus amples renseignements et à se préinscrire afin de recevoir des mises à jour en vue d’obtenir la certification DEI AFIA. Visitez www.frafiadeicertification.ca ou envoyez un courriel à l’adresse certification@theforum.ca .

À propos du Forum

Le Forum est un organisme de bienfaisance canadien qui offre des occasions stimulantes de formation, de mentorat et de réseautage à des entrepreneures qui s’identifient en tant que femmes afin qu’elles connaissent un succès retentissant, favorisant ainsi une économie rigoureuse et des communautés prospères. Depuis 2002, le Forum a soutenu plus de 10 000 entrepreneures et servi chaque année plus de 1 600 femmes issues de 193 communautés différentes au Canada, grâce à ses programmes et à ses événements, dont le programme Pitch du Forum , le programme de mentorat du Forum , le programme E-Series du Forum et plus encore. Visitez theforum.ca pour de plus amples renseignements et suivez-nous sur les médias sociaux @theforumca.

1. Cukier, W., Mo, G. Y., Chavoushi, Z. H., Blanchette, S., Noshiravani, R. (2021). État des lieux de l’entrepreneuriat féminin au Canada 2021. Portail de connaissances pour les femmes en entrepreneuriat.