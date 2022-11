React Gaming signe une entente B2B définitive avec HHR Philippines, Inc.

English French

Le nouveau partenariat B2B de partage des revenus fournira à HHRPh les droits exclusifs de la « skin » de paris en marque blanche LOOT.BET aux Philippines.



HHRPh possède l'une des quatre licences de jeux en ligne aux Philippines, un marché de taille importante avec une population de plus de 130 millions d'habitants.

Le marché B2B présente un potentiel de croissance important pour les « skins » en marque blanche de LOOT.BET, nécessitant un investissement minimal.

L'objectif du partenariat est de lancer la « skin » LOOT.BET aux Philippines d'ici le 1er avril 2023.

MONTRÉAL, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- React Gaming Group Inc. (« React Gaming » ou la « Société ») (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est heureuse d'annoncer qu'elle a signé une entente cadre définitive de services d'abonnement avec HHR Philippines, Inc. (« HHRPh »), permettant à HHRPh de détenir un droit exclusif d'utilisation du logiciel dans le nuage LOOT.BET de React Gaming (la « skin ») pour les Philippines. L'objectif de ce partenariat est de mettre la skin en service d'ici le 1er avril 2023.

« Il s'agit d'une nouvelle majeure pour React Gaming, car elle nous permet d'accéder pour la première fois au marché très lucratif et à faible investissement en capital du B2B, » a déclaré Leigh Hughes, chef de la direction de React Gaming. « Les Philippines ont toujours été un pays cible clé pour nous en raison de la taille du marché et de son intérêt pour le secteur du esport. Il va sans dire que LOOT.BET continue d'être très populaire au sein de la communauté du esport et du iGaming, et entrer sur ce marché avec un partenaire sous licence connu et important tel que HHRPh était tout à fait logique. Nous pensons que ce nouveau modèle d'affaires B2B nous permettra de développer notre plateforme LOOT.BET plus rapidement et de façon plus efficace, avec un investissement minimal et un minimum de risque, et pourrait représenter une solution gagnant-gagnant à la fois pour React Gaming et les opérateurs de jeux en ligne à travers le monde. »

« Dès notre premier regard sur LOOT.BET, nous étions convaincus qu'il s'agissait d'un excellent complément à notre offre de services pour nos clients aux Philippines, qui sont des opérateurs de jeux en ligne et des casinos, » a déclaré Martin Zupetz, président de HHRPh. « Maintenant que nous avons finalisé notre entente avec React Gaming, nous avons hâte de mettre LOOT.BET à la disposition de nos clients et nous sommes convaincus qu'il sera très performant. Si ce modèle fonctionne, nous comptons bien étendre la portée de LOOT.BET à travers les Philippines et, à plus long terme, à d'autres pays où nous faisons affaire. »

« Il est également important de comprendre que cette entente avec HHRPh fait partie de notre stratégie de croissance à deux volets visant à étendre la portée de LOOT.BET sur les marchés B2C et B2B. L'avantage du marché B2B est que la plateforme de LOOT.BET sera proposée à des clientèles établies, ce qui n'implique aucun coût d'acquisition de clients pour nous. Notre partenaire offrira la plateforme LOOT.BET en marque blanche comme la sienne à ses clients et nous recevrons une partie des revenus générés lorsque ces clients utiliseront la plateforme. Plus la plateforme sera populaire, plus elle générera de revenus. L'avantage de ce modèle est que nous pouvons le reproduire sur plusieurs marchés et avec plusieurs fournisseurs de jeux en ligne à un coût minimal, » a ajouté M. Hughes.

À propose de HHR Philippines, Inc. (HHRPh)

HHRPh est un fournisseur de logiciels et de services professionnels de plateformes de jeux électroniques pour les opérateurs de jeux en salle et en ligne. Nous sommes enregistrés auprès de la Securities and Exchange Commission of the Philippines et sommes autorisés et accrédités par la Philippine Amusement and Gaming Corporation (PAGCOR). Nous sommes également le distributeur exclusif d'Exacta Systems, l'un des principaux fournisseurs de systèmes et de jeux exclusifs pour l'industrie des courses de chevaux historiques aux États-Unis d'Amérique.

Nous fournissons des systèmes et des plateformes de jeux électroniques aux casinos et aux opérateurs de salles de jeux électroniques sous licence et enregistrés auprès de PAGCOR. Nos systèmes et plateformes de jeux sont basés sur des logiciels ou des sites Web et ont intégré des bibliothèques de jeux électroniques provenant des principaux fournisseurs de jeux électroniques sous licence de l'industrie. Ces systèmes et plateformes comprennent des consoles de jeu, des portails d'enregistrement des joueurs, de pari et de paiement qui sont en conformité avec la réglementation de PAGCOR. Les systèmes de jeux de HHRPh sont proposés aux clients et aux partenaires en vente directe ou dans le cadre d'ententes de partage des revenus.

À propos de React Gaming Group

React Gaming Group (TSXV: RGG, OTCQB: ITMZF) est une société de portefeuille cotée en bourse qui se situe à l'avant-garde du secteur des esports et du iGaming. En investissant dans des technologies novatrices qui améliorent les tournois, les équipes et les paris, nous fournissons à nos utilisateurs des plateformes de jeu qui produisent de l'action en continu, des résultats palpitants et un plaisir inégalé. Grâce à l'utilisation de données intelligentes, nous mettons également nos commanditaires en contact avec des communautés solides au sein d'un secteur en évolution rapide, ce qui garantit un engagement maximal et des retombées importantes. Pour plus d'informations, veuillez consulter notre site au reactgaming.ca et nous suivre sur LinkedIn , Twitter , Instagram et YouTube .

Énoncés prospectifs

Le présent communiqué de presse peut contenir des « énoncés prospectifs » au sens des lois canadiennes sur les valeurs mobilières applicables. Les énoncés prospectifs sont nécessairement fondés sur un certain nombre d'estimations et d'hypothèses qui, bien que considérées comme raisonnables par la direction, sont intrinsèquement sujettes à d'importantes incertitudes commerciales, économiques et concurrentielles, ainsi qu'à des éventualités. Ces énoncés peuvent généralement être identifiés par l'utilisation de mots prospectifs tels que « peut », « devrait », « sera », « pourrait », « a l'intention », « estime », « planifie », « anticipe », « s'attend », « croit » ou « continue », ou la forme négative de ceux-ci ou des variations similaires et comprennent, sans s'y limiter, les énoncés relatifs à la réalisation du Placement privé, au paiement des honoraires d'intermédiation dans le cadre du Placement privé, aux titres à émettre dans le cadre du Placement privé, à la clôture du Placement privé par tranches, aux juridictions en matière de vente du Placement privé, à la réalisation du Regroupement des actions, à l'envoi de la circulaire d'information et à la réception de l'approbation de la TSXV concernant le Placement privé et le Regroupement des actions. Les énoncés prospectifs comportent des risques connus et inconnus, des incertitudes et d'autres facteurs qui peuvent faire en sorte que les résultats, les performances ou les réalisations futurs diffèrent sensiblement des résultats, performances ou réalisations futurs estimés, exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs, et les énoncés prospectifs ne sont pas des garanties de performance future. Les énoncés de la Société exprimés ou sous-entendus par ces énoncés prospectifs sont sujets à un certain nombre de risques, d'incertitudes et de conditions, dont plusieurs sont hors du contrôle de la Société, et une confiance indue ne devrait pas être accordée à ces énoncés. Les énoncés prospectifs sont qualifiés dans leur intégralité par les risques et incertitudes inhérents aux activités de la Société, y compris : le fait que les hypothèses formulées par la Société dans ses énoncés prospectifs puissent s'avérer incorrectes; des conditions de marché et une concurrence générales défavorables; l'incapacité de financer les opérations et/ou d'obtenir tout investissement stratégique futur nécessaire à la mise en œuvre de nouvelles technologies; l'incapacité de construire une entreprise durable et consciencieuse avec une présence plus forte en ligne grâce à de nouveaux produits dans les esports et les jeux; l'incapacité d'obtenir ou de conserver une ou plusieurs licences de jeu; et le fait que les conditions de marché liées à la pandémie de la COVID-19 puissent affecter négativement le résultat des activités ou des opérations de la Société, y compris ses résultats et sa situation financière. Sauf si les lois sur les valeurs mobilières l'exigent, la Société n'assume aucune obligation de mettre à jour ou de réviser les énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements ou autres.

La Bourse de croissance TSX et son fournisseur de services de réglementation (au sens attribué à ce terme dans les politiques de la Bourse de croissance TSX) n’assument aucune responsabilité quant à la pertinence ou à l’exactitude du présent communiqué.

