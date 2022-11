Alvotech tryggir aðgengi að um 20 milljarða króna fjármögnun

English Icelandic

Flokkur veðskuldabréfa stækkaður um 10,2 milljarða króna með aðkomu hóps nýrra stofnanafjárfesta

Alvotech eignast verksmiðjubygginguna í Vatnsmýri, sem áður var leigð, og fær viðbótarfjármögnun að fjárhæð u.þ.b. 2,3 milljarða króna með endurfjármögnun fasteignalána

Víkjandi lán frá Alvogen veitir aðgang að 7,3 milljörðum króna til viðbótar

Alvotech (First North: ALVO) tilkynnti í dag að fyrirtækið hefði tryggt aðgengi að nýrri fjármögnun að fjárhæð tæplega 20 milljarðar króna, miðað við núverandi gengi krónunnar (136 milljónir Bandaríkjadala). „Fjármögnuninni er ætla að auka sveigjanleika og styður við áframhaldandi vöxt í þróun fyrirhugaðra líftæknilyfjahliðstæða fyrirtækisins,“ sagði Joel Morales, fjármálastjóri Alvotech.

Alvotech hefur stækkað flokk veðskuldabréfa um 10,2 milljarða króna (70 milljónir Bandaríkjadala) með viðbótarfjárfestingu frá Farallon Capital Management, Sculptor Capital Management, Oaktree Capital Management, Lodbrok Capital og Morgan Stanley. Þessir skuldabréfaeigendur hafa einnig eignast áskriftarrétt að 2,5% af almennum hlutum í Alvotech. Áskriftarréttirnir munu falla niður ef Alvotech gerir samninga um aðra fjármögnun, í samræmi við skilmála skuldabréfanna.

Þá hefur Alvotech einnig tryggt aðgang að fjármögnun frá Alvogen, sem er einn stærsti hluthafi fyrirtækisins, með loforði um 7,3 milljarða króna víkjandi lán (50 milljónir Bandaríkjadala), sem einnig veitir rétt til að nýta áskriftarréttindi fyrir 4,0% af almennum hlutum í Alvotech. Áskriftarréttirnir falla niður ef Alvotech nýtir ekki fjármögnunina og gerir samninga um aðra fjármögnun í hennar stað, í samræmi við skilmála lánasamningsins, fyrir 15. desember n.k.

Eignarhald á verksmiðjuhúsnæði fyrirtækisins í Vatnsmýri, sem áður var leigt, flyst til Alvotech frá dótturfélagi Aztiq, sem er einn af stærstu hluthöfum Alvotech, í skiptum fyrir breytilegt víkjandi skuldabréf að fjárhæð um 11,7 milljarðar króna (80 milljónir Bandaríkjadala). Í tengslum við kaup á fasteigninni hefur verið gerður nýr lánasamningur við Landsbankann, sem eykur fjármögnun Alvotech um u.þ.b. 2,3 milljarða króna (16 milljónir Bandaríkjadala), miðað við núverandi gengi krónunnar.

Ítarlegri upplýsingar eru í gögnum sem verða aðgengileg á vef Alvotech https://investors.alvotech.com/publicfilings, þar sem einnig eru birtir sem viðhengi þeir samningar sem vísað er til hér. Fréttatilkynninguna og lýsingu á þeim samningum sem um er að ræða ber að túlka í heild í samhengi við samningana sem birtir eru.

Um Alvotech

Alvotech, stofnað af Róberti Wessman stjórnarformanni fyrirtækisins, er líftæknifyrirtæki sem einbeitir sér að þróun og framleiðslu líftæknihliðstæðulyfja fyrir sjúklinga um allan heim. Alvotech stefnir að því að verða leiðandi fyrirtæki á sviði líftæknihliðstæðulyfja. Til að tryggja hámarksgæði eru allir þættir í þróun og framleiðslu í höndum fyrirtækisins. Alvotech vinnur að þróun átta líftæknilyfjahliðstæða sem nýst geta sjúklingum með sjálfsofnæmis-, augn- og öndunarfærasjúkdóma, beinþynningu eða krabbamein. Alvotech hefur gert samninga um sölu, markaðssetningu og dreifingu við samstarfsaðila á öllum helstu mörkuðum, í Bandaríkjunum, Evrópu, Japan, Kína, öðrum hlutum Asíu, Rómönsku-Ameríku, Afríku og Mið-Austurlöndum. Meðal samstarfsaðila Alvotech eru Teva Pharmaceuticals, dótturfélag Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (markaðsaðili í Bandaríkjunum), STADA Arzneimittel AG (Evrópa), Fuji Pharma Co., Ltd (Japan), Cipla/Cipla Gulf/Cipla Med Pro (Ástralía, Nýja Sjáland, Afríka), JAMP Pharma Corporation (Kanada), Yangtze River Pharmaceutical (Group) Co., Ltd. (Kína), DKSH (Taívan, Hong Kong, Kambódía, Malasía, Singapore, Indonesía, Indland, Bangladess og Pakistan), YAS Holding LLC (Miðausturlönd og Norður Afríka), Abdi Ibrahim (Tyrkland), Kamada Ltd. (KMDA; Ísrael), Mega Labs, Stein, Libbs, Tuteur and Saval (Rómanska-Ameríka) og Lotus Pharmaceuticals Co., Ltd. (Taíland, Víetnam, Filippseyjar og Suður-Kórea).