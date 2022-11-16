全球知名投資者法律顧問 ROSEN 鼓勵 Warner Bros. Discovery, Inc. 和 Discovery, Inc. 投資者在 11 月 22 日證券集體訴訟的重要截至日期前尋求法律意見 – WBD, DISCA, DISCB, DISCK

紐約, Nov. 16, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 事因：全球投資者權益律師事務所 Rosen Law Firm 提醒以下投資者：如果您根據 Discovery 於 2022 年 2 月 4 日在 Form S-4 上的註冊聲明和 2022 年 2 月 10 日向美國證券交易委員會（「SEC」）提交的聯合代理聲明/招股說明書 (a) 將 Discovery, Inc.（「Discovery」）普通股（NASDAQ：DISCA、DISCB、DISCK）換成 Warner Bros. Discovery, Inc.（「Warner Bros.」）普通股（NASDAQ：WBD）；和/或 (b) 截至 2022 年 9 月 23 日提交投訴之日，在公開市場上購買了可追溯至招股說明書的 Warner Bros. 普通股票，請謹記 2022 年 11 月 22 日這一重要的首席原告截止日期。

這意味著什麼：如果您根據 Discovery 2022 年 2 月 4 日 Form S-4 註冊聲明和 2022 年 2 月 10 日向美國證券交易委員會提交的聯合代理聲明/招股說明書將 Discovery 普通股換成 Warner Bros. 普通股，和/或截至 2022 年 9 月 23 日在公開市場上購買了可追溯至招股說明書的 Warner Bros. 股票，您可能有權獲得賠償，而毋須支付任何自付費用或透過應急費用安排產生的費用。

接下來該做些什麼：如欲加入 Warner Bros. Discovery 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8888 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。該案已提起集體訴訟。若您希望擔任原告代表，請務必於 2022 年 11 月 22 日前向法院提出申請。首席原告人是代表集體訴訟中其他成員指導訴訟的代表方。

為什麼選擇 ROSEN LAW：我們鼓勵投資者選擇在領導角色方面有成功記錄的合格法律顧問。通常，釋出通知的公司沒有可相比擬的經驗、資源或任何有意義的同行認同。許多此類律所實際上並不處理證券集體訴訟方面的業務，只是充當轉介客戶的中間人，或與實際提起訴訟的律所合作。請務必明智地選擇律師。Rosen Law Firm 在全球各地為投資人提供服務，專注於證券集體訴訟和股東代位訴訟。Rosen Law Firm 曾針對一家中國公司發起過迄今規模最大的證券集體訴訟，並成功達成和解。Rosen Law Firm 曾因其證券集體訴訟案件的和解數量，於 2017 年獲 ISS Securities Class Action Services 評選為排名第一的法律事務所。自 2013 年以來，Rosen Law Firm 每年都進入該排行榜的前四名，而且已為投資人追回數億美元的資金。僅在 2019 年，事務所便為投資人追回了逾 4.38 億美元的資金。2020 年，創始合夥人 Laurence Rosen 獲 law360 評選為「最佳原告律師」(Titan of Plaintiffs’ Bar)。事務所的多名律師均曾得到 Lawdragon 和 Super Lawyers 的表彰。

案件詳情：根據訴訟，在提交註冊聲明和招股說明書時，被告知悉或接觸到 AT&T WarnerMedia 業務運營不利的相關資訊。在合併後被告隨後披露的其他情況包括：(1) WarnerMedia 的 HBO Max 流媒體業務的顧客流失率很高，除非扭轉流失率，否則該業務無法「生存」；(2) AT&T 過度投資 WarnerMedia 流媒體娛樂內容，對投資回報沒有足夠的關注；(3) WarnerMedia 的商業模式是增加其流媒體服務的訂戶數，而不考慮成本或盈利能力，(4) WarnerMedia 輕率地將投資集中在流媒體上，而忽略了其他業務；(5) WarnerMedia 將已收到 HBO Max 捆綁訪問權但未簽約該服務的 AT&T 客戶包括在內，從而將 HBO Max 的訂戶數誇大了 1000 萬之多。在合併生效日期之前，未在註冊聲明或招股說明書中或以其他方式向 Discovery 股東披露該不利資訊。控方稱，當市場瞭解真相後，投資者便會蒙受損失。

如欲加入 Warner Bros. Discovery 集體訴訟，請造訪 https://rosenlegal.com/submit-form/?case_id=8888 或是撥打免費電話 866-767-3653 或寄送電子郵件至 pkim@rosenlegal.com 或 cases@rosenlegal.com ，與 Phillip Kim 律師聯絡以瞭解關於此集體訴訟的資訊。

集體訴訟尚未獲得確認。在集體訴訟獲得確認之前，除非您聘請律師，否則不會有律師為您代理。您可以自行選擇聘請律師。也可以作為缺席集體訴訟成員，且目前無需採取任何行動。投資者在未來任何可能的賠償中獲得的分成金額大小與其是否擔任首席原告無關。

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