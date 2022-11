RAPALA VMC OYJ:N TOIMITUSJOHTAJA VAIHTUU, LOUIS d’ALANÇON ON NIMITETTY VÄLIAIKAISEKSI TOIMITUSJOHTAJAKSI

English Finnish

RAPALA VMC OYJ, Muutokset hallitus/johto/tilintarkastus, 16.11.2022 klo 16.00 EET

Rapala VMC Oyj:n (”Rapala VMC”) hallitus ja toimitusjohtaja Nicolas Cederström Warchalowski ovat tänään yhteisymmärryksessä sopineet, että Cederström Warchalowski luopuu yhtiön toimitusjohtajan tehtävästä. Cederström Warchalowski on toiminut Rapala VMC:n toimitusjohtajana maaliskuusta 2020. Hallitus on tällä päivämäärällä nimittänyt Rapala VMC:n hallituksen puheenjohtajan Louis d’Alançonin yhtiön väliaikaiseksi toimitusjohtajaksi. D’Alançon jatkaa myös Rapala VMC:n hallituksen puheenjohtajana. Cederström Warchalowski on yhtiön hallituksen käytettävissä 16.5.2023 asti hallituksen määrittelemiin erillisprojekteihin sujuvan siirtymän varmistamiseksi. Hallitus käynnistää uuden toimitusjohtajan rekrytointiprosessin.

”Haluamme kiittää Nicolasta hänen vahvasta panoksestaan strategisiin aloitteisiin, joilla pyrimme kasvuun, kannattavuuden parantamiseen ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen vaikean COVID-19-pandemian aikana. Odotamme hänen seuraajansa edelleen kiihdyttävän näiden toimenpiteiden toteutusta ja keskittyvän erityisesti globaalin myynnin sekä brändinrakennuksen kehittämiseen ja operatiivisen toiminnan tehostamiseen”, sanoo hallituksen puheenjohtaja Louis d’Alançon.

”Haluan lämpimästi kiittää kaikkia Rapala VMC:n työntekijöitä ja muita sidosryhmiä hyvästä yhteistyöstä ja hienoista kokemuksista toimitusjohtajakauteni aikana. Olemme yhdessä työskennelleet lukuisilla uusilla rintamilla strategisten muutosprojektien parissa, joiden uskon muodostavan hyvän perustan Rapala VMC:n pitkän aikavälin menestykselle. Nyt on jonkun muun aika ottaa ohjat ja minun aikanaan siirtyä uusien asioiden pariin”, sanoo Nicolas Cederström Warchalowski.

RAPALA VMC OYJ

Louis d’Alançon

Hallituksen puheenjohtaja

Lisätietoja antaa: Louis d’Alançon, p. +358 9 7562 540

Jakelu: Nasdaq Helsinki ja keskeiset tiedotusvälineet

Rapala VMC Oyj:stä

Rapala VMC -konserni on maailman johtava kalastusvälineyritys ja globaali markkinajohtaja uistimissa, kolmihaarakoukuissa ja kalastukseen liittyvissä veitsissä ja työkaluissa. Konsernilla on myös vahva maailmanlaajuinen markkina-asema muissa urheilukalastuksen tuotekategorioissa ja Rapala VMC:n jakeluverkosto on alan kattavin. Päätuotantolaitokset sijaitsevat Suomessa, Ranskassa, Virossa ja Isossa-Britanniassa. Rapala VMC -konsernin brändiportfolioon kuuluu alan johtava brändi, Rapala, ja muita maailmanlaajuisesti tunnettuja brändejä kuten VMC, Sufix, Storm, Blue Fox, Luhr Jensen, Williamson, Dynamite Baits, Mora Ice, StrikeMaster, Marttiini, Peltonen ja 13 Fishing Yhdysvaltain ulkopuolella sekä Okuma Euroopassa. Konsernin liikevaihto vuonna 2021 oli 294 miljoonaa euroa ja se työllistää noin 1 800 henkilöä noin 40 maassa. Rapala VMC Oyj:n osakkeella on käyty kauppaa Nasdaq Helsingissä vuodesta 1998.