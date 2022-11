Novolyze annonce la certification B Corporation

French German

BETHESDA, Maryland, et DAIX, France, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Novolyze , la société de numérisation intelligente de la qualité et de la sécurité alimentaire, a annoncé aujourd'hui avoir reçu la certification B Corporation™ (B Corp), affirmant son engagement à long terme envers la responsabilité et la transparence dans la mesure de l'impact sociétal et environnemental.



Pour obtenir la certification B Corp, les entreprises doivent faire l'objet d'un processus de vérification rigoureux administré par l'association à but non lucratif B Lab. Grâce à ce processus, B Lab évalue les impacts de bout en bout de leurs activités, y compris la manière dont leurs opérations affectent les employés, les clients, l'environnement et bien plus encore. Dans le cadre de cette évaluation de vérification, Novolyze a reçu de nombreuses notes élevées, dépassant considérablement d'autres sociétés certifiées B Corp sur le marché américain et dans le secteur technologique dans des catégories telles que la santé, le bien-être et la sécurité (83 %), le développement professionnel (83 %) et l'impact généré généré par le modèle d'affaires et la mission, où la société a obtenu un score parfait de 100 %.

« Chez Novolyze, nous cherchons constamment à offrir une valeur commerciale de la manière la plus éthique, responsable et progressive possible », a déclaré Karim-Franck Khinouche, fondateur et PDG de Novolyze. « Et le fait que nous avons surpassé les critères d'une évaluation aussi rigoureuse que B Corp montre que nous sommes sur la bonne voie pour atteindre nos objectifs commerciaux plus larges, qui sont de faire du monde un meilleur endroit et de nous établir comme l'un des partenaires les plus soucieux de la durabilité sur le marché technologique. »

Servant certaines des plus grandes marques actuelles d'aliments et de boissons, y compris Mars, Cargill, Nestlé et bien d'autres, Novolyze s'est rapidement imposée comme l'un des leaders des processus de contrôle qualité et de sécurité alimentaire aux États-Unis et en Europe. Grâce à la plateforme logicielle de Novolyze, les marques peuvent exploiter la puissance de l'unification des données en temps réel et tirer parti d'outils numériques pour les aider à atténuer les risques, assurer la conformité, augmenter les performances des usines et accroître la durabilité. Cette certification fait suite à un tour de financement de série A de 15 millions de dollars à la fin de l'année 2021.

En outre, étant donné que l'industrie alimentaire dans son ensemble représente un tiers des émissions mondiales de gaz à effet de serre , la nécessité d'un réseau croissant de sociétés certifiées B Corp n'a jamais été aussi importante dans ce secteur. Grâce à l'utilisation de ses solutions brevetées, Novolyze a pu aider ses clients à réduire leur empreinte carbone et leur consommation d'eau associée de plus de 15 % en moyenne.

« Afin de créer un monde plus durable et plus résilient pour demain, les entreprises doivent non seulement se concentrer sur leurs propres efforts, mais aussi sur la manière dont elles peuvent aider les autres à atteindre leurs propres objectifs en matière de responsabilité climatique », a commenté M. Khinouche. « En gardant cela à l'esprit, nous avons continué à travailler le plus dur possible pour émerger en tant que partenaire de confiance à la fois en termes de performances et de responsabilité sociale et climatique. Ainsi, l'obtention de la certification B Corp constitue à la fois une source d'immense fierté ainsi qu'un catalyseur que nous utiliserons pour poursuivre notre parcours afin d'atteindre des objectifs de durabilité internes et externes plus ambitieux. »

Pour tout complément d'information sur Novolyze, veuillez consulter le site : www.novolyze.com .

À propos de Novolyze :

Fondée en 2012, Novolyze permet aux plus grandes sociétés de production alimentaire au monde de réduire la surtransformation et d'accroître l'efficacité en numérisant les processus de qualité et de sécurité alimentaire. Ses solutions brevetées offrent une vision holistique de la surveillance de l'environnement, du contrôle des processus, du contrôle de l'assainissement et d'autres processus de qualité et de sécurité alimentaire qui peuvent bénéficier d'une surveillance et d'une traçabilité intelligentes. En plus d'optimiser les opérations, les solutions de Novolyze peuvent aider les entreprises avec leurs initiatives de durabilité, en fournissant une feuille de route pour réduire la consommation d'eau et d'énergie, réduisant ainsi leur empreinte carbone. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site www.novolyze.com .