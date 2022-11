Un premier cocktail-bénéfice au nouveau YMCA Saint-Roch!

QUÉBEC, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- C’est sous la présidence d’honneur de Monsieur Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec, qu’aura lieu la toute première édition du cocktail-bénéfice inaugural « Un univers à aimer », le 23 novembre prochain. Cet évènement, présenté par Mallette, mettra en lumière le travail impressionnant du YMCA auprès des jeunes, des familles ainsi que des diverses clientèles en situation de vulnérabilité et de marginalisation du quartier Saint-Roch.



Lors de cette expérience ludique, sous le signe de la bienveillance, le YMCA Saint-Roch rassemblera dans son centre la communauté des affaires et politique de la ville de Québec afin de célébrer l’existence du Y dans le quartier Saint-Roch et de remercier ceux et celles qui ont contribué à son existence!

La soirée se déroulera le mercredi 23 novembre prochain dès 17 h au YMCA Saint-Roch, situé au 500, rue du Pont à Québec. Elle débutera par une visite des installations en compagnie de nos grands partenaires, donateurs et donatrices, et collaborateurs et collaboratrices du milieu communautaire et se poursuivra par un cocktail en soirée avec stations culinaires, animation et réseautage.

Étienne Talbot, directeur du YMCA Saint-Roch : « Ouvert en pleine pandémie, le YMCA Saint-Roch a su rebondir pour déployer son offre de service grâce à la collaboration de plusieurs partenaires. Il accueille aujourd’hui près de 1 200 usagers qui bénéficient de programmes comme Cuisine collective, pour soutenir la sécurité alimentaire; La Cheminée, qui offre une halte aux personnes en situation d’itinérance; Croissance Travail, un service d’intégration sociale et professionnelle visant le rétablissement des personnes ayant des problèmes de santé mentale; et TAPAJ, qui offre du travail alternatif payé à la journée pour les personnes en situation ou à risque d’itinérance. »

Stéphane Breton, directeur général de la Caisse Desjardins de Québec : « Avoir un organisme central comme le YMCA Saint-Roch, qui dynamise et apporte beaucoup à la vie communautaire du quartier Saint-Roch, c’est une richesse inestimable dont l’apport concret est nécessaire pour notre milieu. Pour nous, la Caisse Desjardins de Québec, il s’agit d’un lien naturel entre nos organisations dont les valeurs de solidarité, de bienveillance, d’inclusion, d’éducation et d’entraide se rejoignent de très près. Agir ensemble est un fondement propre au modèle coopératif de Desjardins et du YMCA, qui nous aide à façonner un avenir meilleur pour tous. »

Il est encore possible de se procurer des billets sur BILLETTERIE UN UNIVERS À AIMER.

Président d’honneur et membre du comité organisateur : Stéphane Breton de la Caisse Desjardins de Québec Comité organisateur : Geneviève Marcon (GM Développement), Mario Bédard (Mallette), François Moreau (ABCP architecture), Francis Lessard (Graph Synergie), Nicolas Chrétien (CrakMedia Network), Mario Girard (Port de Québec) et Pierre-Olivier Brassard (Novatize).

À propos des YMCA du Québec et de sa Fondation

Les YMCA du Québec sont un organisme de bienfaisance unique qui existe depuis plus de 170 ans et qui a pour mission d’inspirer et d’engager chaque personne à se réaliser et à contribuer à sa collectivité. Les YMCA du Québec offrent des programmes virtuellement et dans plus d’une trentaine de points de services à l’échelle de la province, en plus d’assurer les activités de l’École internationale de langues YMCA, de la Résidence YMCA et du Camp YMCA Kanawana. Premier YMCA d’Amérique du Nord, les YMCA du Québec œuvrent à Montréal depuis 1851 et leur impact s’étend à plus de 13 arrondissements sur l’île de Montréal.

Personne-ressource :

Véronique Lettre

Directrice des communications

514 506-9897

veronique.lettre@ymcaquebec.org