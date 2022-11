Valoe Oyj:n liiketoimintakatsaus 1.1. – 30.9.2022

English Finnish

Valoe Oy Pörssitiedote 16.11.2022 klo 18.30

VUODEN 2022 KOLMAS NELJÄNNES



Heinä-syyskuussa 2022 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,4 miljoonaa euroa (0,5 miljoonaa euroa vuonna 2021). Käyttökate oli noin -0,8 miljoonaa euroa (-0,5 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -1,3 miljoonaa euroa (-0,9 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -1,7 miljoonaa euroa (-1,3 miljoonaa euroa).

Tammi-syyskuussa 2022 Valoe-konsernin IFRS-standardien mukainen liikevaihto oli noin 0,9 miljoonaa euroa (1,7 miljoonaa euroa vuonna 2021). Käyttökate oli noin -2,7 miljoonaa euroa (-1,4 miljoonaa euroa), liiketulos oli noin -3,9 miljoonaa euroa (-2,6 miljoonaa euroa) ja kauden tulos noin -5,3 miljoonaa euroa (-3,8 miljoonaa euroa). Valoe-konsernin omavaraisuusaste pääomalainat mukaan lukien olivat katsauskauden lopussa -3,8 prosenttia (15,9 %).

Heinäkuussa 2022 sovimme Sono Motors GmbH:n (Sono Motors) kanssa Sion-sähköautoon integroitavien aurinkosähkökomponenttien lopputesteistä ja hyväksymisestä massatuotantoa varten. Vuoden 2022 kolmannella neljänneksellä keskityimme tähän testausvaiheeseen, johon liittyvien tavoitteiden toteutuessa Sono Motors maksaa Valoelle miljoonan euron kokonaispalkkion. Tämän liiketoimintakatsauksen päivämäärään mennessä osa testeistä on tehty hyväksytysti ja osa palkkiosta on tuloutunut Valoelle. Neuvottelut Sono Motorsin kanssa massatuotantosopimuksesta jatkuvat.

Katsauskaudella käyttöpääomatilanne jatkui erittäin tiukkana. Huhtikuussa 2022 liikkeelle laskemallamme vaihtovelkakirjalainalla 1/2022 keräsimme yhteensä 0,7 miljoonaa euroa uusina käteissijoituksina. Keskeytimme vaihtovelkakirjalainan 1/2022 merkintäajan 10.8.2022 ja laskimme liikkeelle uuden enintään 3,0 miljoonan euron suuruisen oman pääoman ehtoisen Vaihtovelkakirjalainan 2/2022. Vaihtovelkakirjalainan 2/2022 merkintäaika päättyy 15.12.2022.

Katsauskauden lopulla päätimme merkitä 5.000.000 uutta osaketta yhtiön 2.12.2021 päättämän yhtiölle itselleen suunnattua maksutonta osakeantia koskevan antipäätöksen nojalla sekä lisäksi päätimme yhteensä enintään 50.000.000 uuden osakkeen maksuttomasta osakeannista yhtiölle itselleen, josta merkitsimme 20.000.000 uutta osaketta. Osakeannit yhtiölle itselleen on tehty yhtiön rahoitusjärjestelyn toteuttamiseksi.

7-9/2022 7-9/2021 1-9/2022 1-9/2021 1-12/2021 Liikevaihto 423 467 917 1 694 2 148 Käyttökate -832 -485 -2 651 -1 426 -1 904 Liiketulos -1 255 -867 -3 920 -2 602 -3 173 Kauden tulos -1 680 -1 288 -5 331 -3 770 -4 776

VALOEN TULEVAISUUDEN NÄKYMÄT

Markkinaohjeistus

Tilikaudella 2022 Valoe-konsernin liikevaihto kasvaa selvästi ja käyttökatetasolla tappio pienenee edelliseen vuoteen verrattuna.

Markkinoista

Tärkeimpien Valoen käyttämien raaka-aineiden hintojen voimakas nousu näyttää tasaantumisen merkkejä. Ukrainan sodan ja Covid-19 pandemian aiheuttamat logistiikkaongelmat toimitusketjuissa vaikeuttavat kuitenkin edelleen toimintaa.

Euroopassa panostukset aurinkoenergiaan kasvavat. EU korosti aurinkoenergian tärkeyttä suuntaamalla huomattavia rahapanostuksia aurinkosähkösovellutuksiin. Toukokuussa 2022 EU hyväksyi noin 17 miljoonan euron IBC4EU-tutkimusprojektin, jossa myös Valoe ja Valoe Cells ovat mukana. Yhteensä yhtiömme saavat projektin toteuttamiseen 2,2 miljoonan euron avustuksen.

Kiinnostus liikennevälineisiin integroituvia aurinkoenergiaratkaisuja kohtaan jatkoi kasvuaan. EU nimesi 18.5.2022 julkaistussa aurinkoenergiastrategiassaan ajoneuvoihin integroituvat aurinkoenergiaratkaisut yhdeksi tulevien vuosien painopistealueeksi. OddForm®-komponenttiemme vuosia kestäneen kehitystyön ansiosta koemme olevamme hyvissä asemissa ajoneuvojen aurinkosähköistämisen nyt toden teolla alkaessa.

Strategiasta

Olemme määritelleet strategiamme perustaksi näkemyksen, jonka mukaan auringon tuottama energia on tulevaisuudessa paras ratkaisu maailman energiatarpeen tyydyttämiseen.

Olemme valinneet aurinkosähkön soveltamisen ajoneuvoihin tärkeimmäksi sovellutuskohteeksemme. Kilpailemme kansainvälisillä markkinoilla. Tavoitteenamme on olla maailman johtavien toimittajien joukossa.

Seuraamme myös muuhun kuin ajoneuvoliiketoimintaamme läheisesti liittyvää aurinkosähkön sovellutusten kehitystyötä maailmalla ja sovitamme käyttökelpoiset teknologiat omiin tuotekonsepteihimme. Ratkaisumme perustuvat pääsääntöisesti omiin teknologioihimme, jotka olemme kehittäneet yhdessä maailman johtavien asiantuntijoiden ja tutkimuslaitosten kanssa. Valoe on nyt mukana jo toisessa merkittävässä EU:n rahoittamassa tulevaisuuden aurinkoenergiateknologioihin tähtäävässä konsortioprojektissa. Uudessa projekteissa Valoe tekee taas yhteistyötä merkittävimpien eurooppalaisten tutkimuslaitosten sekä aurinkoenergiayritysten, ja ennen kaikkea ISC Konstanzin kanssa Valoen IBC-kennoteknologian kehittämiseksi.

TOIMITUSJOHTAJAN KATSAUS

Kolmannella vuosineljänneksellä Valoe on edistynyt kahdessa merkittävimmässä autoteollisuuden projektissaan hyvin. Uskomme molempien projektiemme siirtyvän seuraavaan vaiheeseen vielä kuluvan vuoden aikana. Seuraavien massatuotantoa edeltävien vaiheiden aikana uskomme yhtiön liikevaihdon kasvavan merkittävästi verrattuna aiempiin tuotekehitysvaiheisiin. Etenkin Sono Motorsin Sion-auton aurinkosähkökomponentteihin liittyvä projekti luo vahvan pohjan tilikaudelle 2023. Tavoitteena on sopia 257.000 Sion-auton aurinkosähkökomponenttien tuotannosta Valoen Juvan ja Vilnan tehtailla. Projekti on käsityksemme mukaan suurin koskaan tehty ajoneuvoihin integroitujen aurinkopaneelien projekti maailmassa.

Autoteollisuudelle on tyypillistä pitkä tuotekehitys- ja testausvaihe ennen massatuotannon aloitusta. Sen jälkeen, kun tuotteet on valittu massatuotantoon, niitä käytetään koko projektin ajan, yleensä 5 – 10 vuotta. Yksikin tällainen projekti tuo siis tekijälleen merkittävää liikevaihtoa useiden vuosien ajan.

Mikäli Valoe valitaan toimittajaksi jompaankumpaan mainituista projekteista, toteutuu myös yhtiön tavoittelema markkinajohtajuus ajoneuvoihin integroitujen aurinkoenergiakomponenttien valmistajana,

Systematisoimme toimintaamme jatkuvasti vastaamaan autoteollisuuden tiukkoja laatu- ja muita vaatimuksia. Saavutimme kesäkuussa yhden merkittävän etapin, kun meille myönnettiin ISO 9000 -laatusertifikaatti. ISO 9000 on autoteollisuudenkin laatujärjestelmien pohjana. Olemme nyt hyvässä vauhdissa ja uskomme saavuttavamme tavoittelemamme IATF 16949 -sertifikaatin vuoden 2023 ensimmäisellä puoliskolla. Käsityksemme mukaan yksikään polymeerejä käyttävä aurinkoenergiayhtiö ei ole vielä saavuttanut vastaavaa autoteollisuuden sertifiointia.

Liettuassa valmistaudumme ottamaan käyttöön kaiken sinne jo aiemmin investoidun kapasiteetin. Kiinnostus IBC (Interdigitated Back Contact) -kennoa kohtaan on kova. Tällä hetkellä emme kuitenkaan tarjoa kennoamme massatuotteena kolmansille osapuolille, vaan pyrimme jatkojalostamaan kennomme korkean lisäarvon ratkaisuihin. Asiakkaidemme ennusteisiin perustuen koko tämänhetkinen kapasiteetti tullaan tarvitsemaan jo olemassa olevien projektien tarpeisiin. Kun massatuotantopimuksemme ovat varmistuneet, pyrimme tämän vuoden aikana sopimaan asiakkaidemme kanssa sitovista Liettuan kennotehtaan kapasiteettivarauksista tuleville vuosille.

Suurin haasteemme on edelleen toiminnan rahoitus. Valmistelemamme projektit ovat suuria ja pitkäkestoisia. Niiden saattaminen alkuun ja valmistautuminen tuotantoon kestää kauan ja vaatii isoja resursseja. Rahoitustarve kasvaa edelleen, mitä lähemmäksi tuotantovaihetta siirrytään. Olemme onnistuneet pääsemään lähelle tavoitettamme hyvin pienellä taloudellisella panoksella. Nyt katsauskaudella, maalin lähestyessä, olemme joutuneet venyttämään rahoitus- ja muutkin resurssimme äärimmilleen. Rahoituksemme varmistamiseksi olemme laskeneet liikkeelle vaihtovelkakirjalainan sekä lähestyneet verraten hyvällä menestyksellä myös tärkeimpiä asiakkaitamme näkemyksemme mukaan viimeisen ylimenovaiheen rahoittamiseksi. Luottaen asiakkaidemme ja osakkaidemme tukeen uskomme saavamme loppuvuonna näkyvissä olevan rahoitusvajeemme katettua.

RISKEISTÄ

Liiketoimintamme kasvuodotukset perustuvat olemassa oleviin ja uusiin kehityshankkeisiin aurinkosähkösovellusten toimittamiseksi, erityisesti liikennevälineisiin sekä hankkeiden teollistamiseen.

Uuden markkinamme nopea kasvu ja kasvuun liittyvät investoinnit kasvattavat rahoitustarvettamme oleellisesti. Rahoituksemme hankintaan liittyy merkittäviä riskejä, ja erityisesti riittävän ja pitkäjänteisen rahoituksen puute voi rajoittaa kasvunopeuttamme.

Covid-19 -pandemian jälkiseuraukset sekä Ukrainan sodan ja pakotteiden vaikutukset globaaleihin toimitusketjuihin ja logistiikkaan nousevine raaka-aine- ja energiahintoineen haittaavat paneelituotantoamme. Myös lisääntynyt komponenttipula ja raaka-aineiden toimitusvaikeudet vaikuttavat toimintaamme. Pyrimme siirtämään korkeammat hankintakustannuksemme asiakashintoihimme. Jos emme siinä onnistuisi, hintojen nousu saattaisi vaikuttaa kannattavuuteemme ja taloudelliseen asemaamme negatiivisesti. Komponenttipula voisi osaltaan aiheuttaa viivästymisiä sekä Juvan paneelitehtaan että Liettuan kennotuotannon kapasiteetin kasvattamisessa.

Tämän liiketoimintakatsauksen tietyt lausunnot, markkinaohjeistus ja erityisesti strategiaamme liittyvät sitomattomat arviot kohdistuvat tulevaisuuteen ja perustuvat johdon tämänhetkisiin näkemyksiin. Luonteensa vuoksi ne sisältävät riskejä ja epävarmuutta ja ovat alttiita yleisen taloudellisen tai toimialan tilanteen muutoksille.

Näitä ja muita riskejä on kuvailtu tarkemmin 29.4.2022 julkistetussa vuosikatsauksessa, joka on saatavilla yhtiön internet sivuilla osoitteessa www.valoe.fi.

Mikkelissä 16.11.2022

Valoe Oyj

Hallitus

Lisätietoja:

Toimitusjohtaja Iikka Savisalo, Valoe Oyj

p. 0405216082

email: iikka.savisalo@valoe.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.valoe.com

Valoen toimiala muodostuu uusiutuvaan energiaan, erityisesti aurinkosähköön, liittyvistä sovellutuksista. Valoe myy sen omaan teknologiaan pohjautuvaa automaattista aurinkosähkömodulien valmistustekniikkaa, modulien valmistuslinjoja, moduleita sekä modulien avainkomponentteja. Valoen pääkonttori on Mikkelissä.