Global Bioenergies livre un lot de carburant d’aviation durable pour des tests commandés par le Ministère des Armées.

Evry, le 16 novembre 2022 : Global Bioenergies annonce avoir livré un lot de 200 litres de carburant d’aviation durable pour des tests commandés dans le cadre du projet GENOPTAIRE financé par la Direction générale de l’armement (DGA).

Le projet GENOPTAIRE, qui s’inscrit dans le cadre de la stratégie énergétique de défense du Ministère des Armées, vise à faire progresser l’état de l’art dans la conception et l’exploitation de plateformes militaires utilisant le déploiement de l’électromobilité et le recours aux carburants alternatifs.

Aujourd’hui, afin de simplifier la logistique au sein des armées, le carburant d’aviation est utilisé aussi bien pour les aéronefs que pour les véhicules terrestres. Un des objectifs du projet GENOPTAIRE est l’identification et l’évaluation de l’impact de composants biosourcés en mélange avec des carburants aériens conventionnels sur le fonctionnement des moteurs des véhicules terrestres de l’armée française.

Les représentants de la DGA et de l’État-major des armées impliqués dans le projet GENOPTAIRE déclarent : « Le lot livré par Global Bioenergies sera tout d’abord testé en mélange avec du kérosène d’origine fossile par les intervenants du projet (IFPEN, ONERA et SEO) pour des analyses physico-chimiques. Par la suite, le service de l’énergie opérationnelle de l’État-major des armées (EMA/SEO) envisage la réalisation d’essais moteurs. »

Marc Delcourt, Directeur Général de Global Bioenergies déclare : « Voir nos produits en évaluation par l’armée française est une étape importante de notre parcours. Nous imaginons que la production sur son sol de carburants à usages civil et militaire pourrait représenter un intérêt stratégique pour la France ».

A propos de GLOBAL BIOENERGIES

Global Bioenergies convertit des ressources végétales en composés utilisés en cosmétique ainsi que dans les domaines de l’énergie et des matériaux. Après avoir lancé en 2021 la première marque de maquillage longue-tenue et naturelle LAST®, Global Bioenergies commercialise à présent l’Isonaturane® 12, son ingrédient-clé, aux grands acteurs de la cosmétique afin d’améliorer la naturalité de leurs formulations et leur empreinte environnementale. A terme, Global Bioenergies porte la perspective de réduire les émissions de CO 2 des transports aériens et routiers pour contribuer ainsi à limiter le réchauffement climatique. Global Bioenergies est cotée sur Euronext Growth à Paris (FR0011052257 – ALGBE).

