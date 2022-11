English Dutch French

Sur un emplacement de choix à Anvers, Intervest réalise un projet de rénovation de pointe de plus de 14.000 m² d'espace de bureaux à l'épreuve du futur, avec un redéveloppement durable.

Le prestigieux projet de bureaux Greenhouse Collection at the Singel, qui vient d'être inauguré, accueille ses premiers locataires.

