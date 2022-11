French German

PORTLAND, Oregon, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Exterro Inc., le fournisseur privilégié de logiciels de GRC juridique spécialement conçus pour les équipes juridiques, de confidentialité et informatiques internes des organisations Global 2000 et AmLaw 200, a annoncé aujourd'hui que les KM World Readers’ Choice Awards avaient nommé Exterro Review finaliste dans la catégorie « Meilleure plateforme de découverte électronique » sur le marché. Pour la deuxième année consécutive, Exterro Review a été reconnue dans cette catégorie par KM World comme l'une des technologies les plus innovantes qui aident les entreprises à extraire les bonnes informations en vue d'une utilisation par les bonnes personnes, et ce, au bon moment.

« Nous sommes très fiers d'être nommés pour le KM World Readers’ Choice Award pour la deuxième année consécutive. Cela montre que même un an plus tard, Exterro Review continue d'offrir à nos clients une grande valeur pouvant contribuer à leurs objectifs », a déclaré Ajith Samuel, directeur des produits chez Exterro. « Exterro Review est la seule solution qui orchestre et automatise l'ensemble du processus d'examen de la découverte électronique. Elle réduit considérablement la durée et le coût des examens et élimine tous les risques associés à l'intervention manuelle qui sont propres à de nombreux autres outils. Elle permet par ailleurs aux clients de contrôler le processus d'examen des documents avec une visibilité inégalée à la fois sur les indicateurs granulaires et de haut niveau d'un projet. »

La reconnaissance de KM World valide davantage la position de leader continue d'Exterro sur le marché de la GRC juridique. Elle démontre pourquoi Exterro a gagné la confiance d'entreprises, de cabinets d'avocats, de prestataires de services juridiques, d'agences gouvernementales et de forces de l'ordre dans le monde entier pour gérer les risques et obtenir des résultats à moindre coût.

Les KM World Readers’ Choice Awards identifient les produits, services et technologies de gestion des connaissances qui aident les entreprises juridiques à générer un succès axé sur l'information dans 14 catégories. Exterro Review a été classée parmi les trois meilleures plateformes de découverte électronique.

À propos d'Exterro Review

L'architecture auto-évolutive d'Exterro Review peut augmenter la vitesse à la demande. Le traitement parallèle offre des vitesses d'ingestion et de traitement inégalées, tandis que les innovations en matière d'indexation et de stockage de données assurent le traitement par lots le plus rapide.

Exterro Review est la seule plateforme qui orchestre et automatise l'ensemble du processus d'examen de la découverte électronique, réduisant considérablement la durée et le coût d'examen tout en éliminant les risques associés à l'intervention manuelle requise dans d'autres outils. Elle convient à tous les cas d'examen, depuis l'examen de premier passage jusqu'aux projets d'examen pluriannuels, multiforme et à plusieurs niveaux les plus complexes, y compris les demandes d'accès par les personnes concernées et les investigations internes.

Disponible en tant que solution autonome ou entièrement intégrée dans la suite complète de découverte électronique Exterro E-Discovery Suite, Exterro Review propose certaines des capacités d'IA et d'apprentissage automatique les plus avancées du marché, y compris des résumés de documents basés sur l'IA et des traductions automatisées qui assurent immédiatement aux examinateurs une bonne compréhension globale, ainsi que des algorithmes d'étiquetage intelligent qui guident les actions des examinateurs et les orientent vers les documents les plus pertinents pour la tâche qui leur est assignée.

À propos d'Exterro

Exterro permet aux professionnels du droit de gérer de manière proactive et opposable leurs exigences de gouvernance, risque et conformité (GRC). Notre logiciel de GRC juridique est la seule plateforme complète qui automatise les interconnexions complexes entre la confidentialité, les opérations juridiques, les enquêtes numériques, la réponse cybersécuritaire, la conformité et la gouvernance des informations. Des milliers d'équipes juridiques à travers le monde, au sein de sociétés, cabinets juridiques, administrations publiques et organismes chargés de l'application du droit, font confiance à notre plateforme de GRC intégrée et obtiennent des résultats positifs à moindre coût. Pour tout complément d'information, veuillez consulter le site exterro.com .

Contact auprès des médias :

Hazel Ramirez

Au nom d'Exterro

570-975-9261

hazel@plat4orm.com