CNH Industrial annuncia cambiamenti nel Senior Leadership Team

Londra, 16 novembre 2022

CNH Industrial N.V. (NYSE: CNHI / MI: CNHI) annuncia la nomina di Vilmar Fistarol a President, North America e Rafael Miotto a President, Latin America.

Vilmar Fistarol guiderà la regione Nord America dalla fine di gennaio 2023, dopo oltre un decennio in qualità di Presidente Latin America, durante il quale ha costantemente incrementato le vendite dei brand di CNH Industrial nella regione fino a raggiungere posizioni di leadership di mercato. Vilmar ha servito CNH Industrial e le società che hanno fatto parte della storia dell’azienda per oltre 31 anni in numerose posizioni di rilievo. Sostituisce Brad Crews, che ricoprirà un nuovo ruolo nel segmento agricolo come annunciato a settembre.

Rafael Miotto assumerà la responsabilità della regione del Latin America a partire da gennaio 2023 e questa nomina gli permetterà di entrare a far parte del Senior Leadership Team di CNH Industrial. Rafael ha guidato con successo il brand New Holland Agriculture in Latin America negli ultimi cinque anni e nei suoi 18 anni di carriera in azienda ha acquisito una vasta esperienza nell’area delle vendite e del marketing, del post-vendita e commerciale.

“L’obiettivo primario di CNH Industrial è quello di servire i propri clienti, gli agricoltori e i costruttori di tutto il mondo. Vilmar e Rafael sono due leader di alto livello che metteranno in campo la loro competenza per raggiungere risultati sempre più importanti in due regioni chiave per i settori dell'agricoltura e delle costruzioni", ha affermato Scott W. Wine, Chief Executive Officer di CNH Industrial. " Sono fiducioso che sapranno portare un significativo valore aggiunto per i nostri clienti, concessionari e gli attori coinvolti nel nostro business".

CNH Industrial (NYSE: CNHI / MI: CNHI) è una Società leader globale nel settore dei macchinari e dei servizi. Guidata dal suo purpose Breaking New Ground, incentrato su Innovation, Sustainability e Productivity, l’Azienda fornisce la direzione strategica, le capacità di R&S e gli investimenti che rendono possibile il successo dei suoi brand globali e regionali. A livello globale Case IH e New Holland Agriculture forniscono applicazioni agricole a 360°, dai macchinari alle attrezzature insieme alle tecnologie digitali che le migliorano; CASE e New Holland Construction Equipment, offrono una linea completa di prodotti per le costruzioni che aumentano la produttività del settore. I brand della Società che concentrano le attività a livello regionale includono: STEYR, per trattori agricoli; Raven, leader nell'agricoltura digitale, nella tecnologia di precisione e nello sviluppo di sistemi autonomi; Flexi-Coil, specializzata in sistemi di lavorazione del terreno e semina; Miller, produttore di apparecchiature per applicazioni; Kongskilde, per la fornitura di attrezzature per la lavorazione del terreno, la semina, la gesione del fieno e del foraggio; ed Eurocomach, produttore di un'ampia gamma di mini e midi escavatori per il settore delle costruzioni, comprese le soluzioni elettriche.

Forte di oltre due secoli di storia, CNH Industrial è da sempre all’avanguardia nei settori in cui opera e continua a promuovere l’innovazione con passione ed entusiasmo, favorendo l’efficienza e il successo dei clienti. In quanto azienda autenticamente globale, gli oltre 37.000 dipendenti di CNH Industrial lavorano tutti insieme per creare un ambiente di lavoro all’insegna della diversità e dell’inclusione, con l’obiettivo comune di aiutare i clienti a coltivare e a costruire un mondo migliore.

Contatti stampa:

Marilù Brancato Francesca Fatibene Tel: +39 345 397 2860 Tel: +39 345 994 8874 Email: mediarelations@cnhind.com

