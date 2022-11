Hampiðjan kaupir Mørenot

Hampiðjan undirritar samning um kaup á Mørenot, leiðandi framleiðanda á lausnum fyrir sjávarútveg, fiskeldi og olíuiðnað



Hampiðjan hefur skrifað undir kaupsamning við eigendur norska félagsins Mørenot A/S („Mørenot“) um kaup Hampiðjunnar á öllu hlutafé Mørenot. Mørenot er alþjóðlegt fyrirtæki með starfsstöðvar á um 30 stöðum víðs vegar um heiminn. Félagið veitir þjónustu og selur vörur til fyrirtækja í sjávarútvegi, fiskeldi og olíuiðnaði.

Kaupverðið verður að mestu greitt með hlutabréfum í Hampiðjunni, en seljendur munu fá afhenta 50.981.049 hluti í Hampiðjunni og er miðað við gengið 112 kr. á hlut í þeim útreikningi, en það er 20,4 % hærra en gengi hlutabréfanna við lokun markaða í dag. Fyrirhugað er að hækka hlutafé Hampiðjunnar sem því nemur og mun hlutur seljenda að hækkun lokinni nema um 9,4% af heildarhlutafé Hampiðjunnar. Um 14,0 mNOK (1,4 mEUR) verða greiddar með handbæru fé. Nettó vaxtaberandi skuldir Mørenot nema um 694,4 mNOK (67,1 mEUR). Sé miðað við að gengi hlutabréfa Hampiðjunnar í viðskiptunum sé 112 nemur rekstrarvirði Mørenot um 1.100 mNOK eða 106,2 mEUR, samsvarandi 8,9 EV/EBITDA 2021 margfaldara, án tillits til væntanlegra samlegðaráhrifa, miðað við IFRS EBITDA.

Undirritun kaupsamningsins er gerð í kjölfar áreiðanleikakannana sem nú er lokið. Kaupsamningurinn er gerður með fyrirvara um samþykki Samkeppniseftirlita Íslands, Grænlands og Færeyja. Kaupsamningurinn er einnig gerður með fyrirvara um að hluthafafundur Hampiðjunnar samþykki heimild til stjórnar Hampiðjunnar um útgáfu nýrra hluta til greiðslu kaupverðsins og að núverandi hluthafar Hampiðjunnar falli frá forgangsrétti til hinna nýju hluta.

Rekstur Mørenot og tækifæri í samlegð

Velta Mørenot á árinu 2021 nam 129 mEUR og EBITDA nam 10 mEUR. Uppgjör Mørenot er gert í samræmi við norska reikningsskilastaðla (NGAAP) en uppgjör Hampiðjunnar í samræmi við alþjóðlega reikningsskilastaðla (IFRS). Væri uppgjör Mørenot í samræmi við IFRS hefði EBITDA félagsins árið 2021 numið 12 mEUR en velta félagsins hefði verið óbreytt. Velta Hampiðjunnar á sama tímabili nam 173 mEUR og EBITDA nam 30 mEUR. Sameiginleg velta félaganna á árinu 2021 hefði því numið um 302 mEUR og EBITDA um 42 mEUR sé uppgjör Mørenot aðlagað að reglum IFRS.

Heildareignir Mørenot námu um 181 mEUR í árslok 2021 aðlagað að IFRS og eigið fé félagsins nam um 58,6 mEUR. Heildarskuldir félagsins nema um 122,4 mEUR. Eiginfjárhlutfall félagsins er því 32,4%.

Með kaupunum er gert ráð fyrir að sameining félaganna muni leiða til samlegðar vegna aukins vöruframboðs, hagræðingar í framleiðslu, samþættingu og sterkari stöðu sameinaðs félags á mörkuðum.

Mørenot og Hampiðjan eru að mörgu leyti lík félög því bæði félögin framleiða, selja og þjónusta veiðarfæri og búnað til fiskeldis ásamt því að framleiða ofurtóg fyrir olíuiðnað og uppsetningar á vindmyllum á hafi úti. Vöruúrvalið er þó mismunandi og bæta félögin hvort annað upp á mörgum sviðum.

Þannig er Mørenot afar sterkt á fiskilínumarkaði með eigin framleiðslu á vönduðum línum og önglum í Dalían í Kína. Þar er til staðar öflug framleiðslueining fyrir ýmsa framleiðslu fyrir utan línubúnað og meðal annarra framleiðsluvara eru kaðlar og stærri gildrur fyrir krabbaveiðar.

Kaðla- og netaverksmiðja Hampiðjunnar í Litháen, ein sú tæknilega fullkomnasta í heiminum í dag, framleiðir talsvert af vörum sem Mørenot hefur til þessa keypt frá utanaðkomandi birgjum ásamt fjölda af einkaleyfisvörðum vörum fyrir veiðar, olíuvinnslu og sérhæfð djúpsjávarverkefni.

Í veiðarfærum eru bæði fyrirtæki sterk í hönnun og framleiðslu á botntrollum en hinsvegar hefur Mørenot ekki boðið upp á flottroll, en á því sviði er Hampiðjan afar öflug með Gloríu og Helix flottroll.

Meira en helmingur af veltu Mørenot tengist fiskeldi í Noregi, á Hjaltlandseyjum, Skotlandi og á Spáni og um 15% af sölu samstæðu Hampiðjunnar tengist fiskeldi á sömu svæðum og því til viðbótar á Írlandi og á Íslandi. Bæði fyrirtæki framleiða eigin net fyrir fiskeldiskvíar og starfrækja stór netaverkstæði í Litháen þar sem fiskeldiskvíar eru framleiddar. Mørenot hefur þróað einkaleyfisvarða samtengingu milli fiskeldiskvía sem ber nafnið Flexilink, AquaCom sem er veflausn fyrir fiskeldisfyrirtæki og hefur einnig þróað flothringi fyrir fiskeldiskvíar úr léttum plastefnum. Samlegðarmöguleikar eru því umtalsverðir á þessu sviði og mögulegt verður að sækja enn frekar fram á þessum vaxtarmarkaði með þeim góða grunni sem er til staðar hjá báðum fyrirtækjum.

Aukin landfræðileg breidd mun gefa möguleika á að fyrirtækin selji vörur hvors annars á sínum markaðsvæðum. Þannig er Hampiðjan með starfsemi í 15 löndum um allan heim og Mørenot með starfsemi í 8 löndum og þar af á þremur landsvæðum þar sem Hampiðjan er ekki með rekstur. Á nokkrum svæðum er reksturinn þannig að hagkvæmt væri að sameina hann undir einn hatt, en á öðrum svæðum verður hægt að bjóða upp á aukna breidd í vöruúrvali.

Tekjustreymi Hampiðjunnar hefur verið á landfræðilega breiðum grunni undanfarin ár og einungis um 15% tekna hafa komið til vegna sölu til íslenskra aðila. Eftir sameininguna munu um 10% af tekjum samstæðunnar koma til vegna sölu til íslenskra aðila. Stærsti markaður samstæðunnar verður Noregur með um 32% af heildarsölu og 10 lönd verða með söluhlutdeild frá 3-10% hvert.

Starfsmannafjöldi Hampiðjunnar er í dag um um 1.250 en 750 hjá Mørenot sem leiðir til þess að samanlagður starfsmannafjöldi verður um 2.000 manns í 18 löndum.

Fyrirhuguð skráning á Aðalmarkað Nasdaq Iceland

Í kjölfar undirritunar kaupsamnings verður stefnt að því að hlutabréf Hampiðjunnar, sem nú eru skráð á Nasdaq First North, verði tekin til viðskipta á aðalmarkaði Nasdaq á Íslandi á árinu 2023. Gert er ráð fyrir því að við skráningu á aðalmarkað verði hlutafé aukið og skuldir Mørenot endurskipulagðar ásamt því að fjármagn verði sótt til aukinna fjárfestinga í framleiðslustarfsemi Hampiðjunnar í Litháen. Þannig getur félagið sótt enn frekari samlegð með sölu á vörum innan samstæðunnar.

Hjörtur Erlendsson, forstjóri Hampiðjunnar:

„Mørenot er félag sem við höfum lengi litið á sem heppilega viðbót við samstæðu Hampiðjunnar. Landfræðileg dreifing og vöruúrval félaganna fara afskaplega vel saman og koma þau til með að styrkja hvort annað verulega á ýmsum sviðum.

Miklir möguleikar felast í að ná fram samlegðaráhrifum með hagræðingu og samþættingu, ásamt því að auka vörusölu á þeim svæðum sem fyrirtækin, hvort um sig, hafa ekki haft góðan aðgang að. Það gildir einu hvort horft er á veiðarfæri, fiskeldisvörur og þjónustu við fiskeldið eða hátæknitóg fyrir olíuiðnað því það sama á við öll þessi svið hvað tækifæri framtíðarinnar varðar.

Hampiðjan hefur verið leiðandi á veiðarfæramarkaði á heimsvísu og félagið talið það stærsta á heimsvísu innan þess geira. Með kaupunum styrkist sú staða umtalsvert og gefur okkur tækifæri til að enn frekari vaxtar.

Við fögnum því að fá eigendur Mørenot inn í hluthafahóp okkar og að fá tækifæri til að fjölga hluthöfum enn frekar þegar við færum fyrirtækið af First North yfir á aðalmarkað Nasdaq á Íslandi.“

Espen Asheim, stjórnarformaður Mørenot:

“Á síðustu árum höfum við séð skýra þróun í átt að aukinni sérhæfingu, áherslu á stærðarhagkvæmni, sjálfbærni og stafrænni starfsvettvangi. Mørenot hefur því unnið ötullega að því að auka framleiðni og styrkja innviði samhliða því að taka þátt í umræðum um aukin samlegðaráhrif á þessum mörkuðum. Sameining þessara tveggja fyrirtækja er mjög stórt skref í þessa átt og við hefðum ekki getað hugsað okkur betra samstarf. Við erum spennt að taka þátt í þessari sameiginlegu vegferð.”

Ráðgjafar Hampiðjunnar í viðskiptunum eru SEB, lögfræðistofan Thommessen og Deloitte í Noregi og á Íslandi eru ráðgjafar félagsins Arion banki og Logos.

Ráðgjafar FSN Capital eru lögfræðistofan Haavind og PwC í Noregi og BBA Fjeldco á Íslandi.

---------

