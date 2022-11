Gestionnaires d’actifs Bridgehouse annonce des changements à sa gamme de Fonds d’investissement

English French

TORONTO, 16 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), nom commercial utilisé par Les Associés en Placement Brandes et Cie, a annoncé aujourd’hui une proposition visant à fusionner les Fonds suivants, avec prise d’effet le 27 janvier 2023 ou vers cette date, sous réserve de l’obtention de toutes les approbations nécessaires des porteurs de titres et des organismes de réglementation :



Fonds en dissolution Fonds prorogés Fonds stratégique d’actions canadiennes Morningstar Fonds d’actions canadiennes Sionna Portefeuille prudent Morningstar Portefeuille équilibré Morningstar

Portefeuille modéré Morningstar Portefeuille de croissance Morningstar

Bridgehouse propose aussi de définir un nouvel objectif de placement pour le Portefeuille équilibré Morningstar et de remplacer le sous-conseiller en valeurs du Fonds par T. Rowe Price (Canada), Inc. (« T. Rowe Price »). Dans le cadre de ce changement, les stratégies de placement du Portefeuille équilibré Morningstar seront modifiées de manière à mieux correspondre à l’approche utilisée par T. Rowe Price dans la gestion des portefeuilles multi-actifs. Le nom du Fonds sera remplacé par Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price. Ces changements prendront effet le 27 janvier 2023 ou vers cette date.

Fusions de Fonds proposées

Bridgehouse a pris la décision d’effectuer les fusions proposées des Fonds en dissolution avec les Fonds prorogés en raison des économies d’échelle que ces fusions devraient procurer aux investisseurs.

L’approbation des porteurs de titres des Fonds en dissolution et du Portefeuille équilibré Morningstar sera demandée lors d’assemblées extraordinaires qui seront tenues le 24 janvier 2023 ou vers cette date. Avant les assemblées, de plus amples renseignements sur les fusions proposées seront fournis dans un avis de convocation aux assemblées et une circulaire de sollicitation de procurations, qui seront envoyés aux porteurs de titres inscrits au 12 décembre 2022 ou mis à leur disposition. L’avis de convocation aux assemblées et la circulaire de sollicitation de procurations pourront également être consultés sur SEDAR à l’adresse sedar.com.

Si elles sont approuvées, les fusions proposées devraient être mises en œuvre le 27 janvier 2023 ou vers cette date. Les porteurs de titres de chaque série des Fonds en dissolution recevront des titres de la série équivalente des Fonds prorogés. Les Fonds en dissolution seront liquidés dès que possible après les fusions. Le comité d’examen indépendant des Fonds énumérés précédemment a examiné les conflits d’intérêts éventuels concernant les fusions proposées et a fait à Bridgehouse, gestionnaire des Fonds, une recommandation positive à l’égard des fusions, après avoir établi que les fusions, si elles sont mises en œuvre, aboutiront à un résultat juste et raisonnable pour les Fonds.

En prévision des fusions proposées, les Fonds en dissolution cesseront d’accepter de nouvelles souscriptions, sauf les souscriptions effectuées dans le cadre du programme de prélèvements automatiques, à compter de la fermeture des bureaux le 25 novembre 2022.

Modification proposée de l’objectif de placement

Bridgehouse propose un nouvel objectif de placement pour le Portefeuille équilibré Morningstar, qui fera l’objet d’un vote au cours d’une assemblée extraordinaire des investisseurs qui sera tenue le 24 janvier 2023 ou vers cette date. Sous réserve de l’approbation des porteurs de titres, l’objectif de placement sera modifié afin de produire une combinaison de revenu et de plus-value du capital à long terme au moyen d’un portefeuille mondial largement diversifié composé d’actions, d’obligations, de titres à court terme mondiaux et de placements alternatifs. Si elle est approuvée, la modification de l’objectif de placement devrait prendre effet le 27 janvier 2023 ou vers cette date.

Modifications apportées au Portefeuille équilibré Morningstar

Avec prise d’effet le 27 janvier 2023, le Portefeuille équilibré Morningstar sera renommé Fonds de répartition mondiale T. Rowe Price, le sous-conseiller en valeurs sera remplacé par T. Rowe Price et les stratégies de placement du Fonds seront modifiées de manière à mieux correspondre à l’approche utilisée par T. Rowe Price dans la gestion des portefeuilles multi-actifs.

À propos de Gestionnaires d’actifs Bridgehouse :

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse est une plateforme indépendante pour des produits de gestionnaires de placement ayant une vaste expérience institutionnelle : Allspring Global Investments, LLC, Brandes Investment Partners, L.P., GQG Partners, LLC, Lazard Asset Management (Canada), Inc. et Gestionnaires de placements Sionna Inc. Par l’intermédiaire de conseillers financiers, nous visons à aider les Canadiens à constituer leur patrimoine à long terme en appliquant des méthodes d’investissement éprouvées. Bridgehouse élabore des produits et des outils à valeur ajoutée ainsi que des formations continues reconnues visant à aider les conseillers à resserrer les liens avec leurs clients et à maximiser les avantages qu’apportent les relations avec un conseiller financier. Notre objectif ultime est d’aider les investisseurs à prendre des décisions éclairées et à atteindre leurs objectifs financiers à long terme.

Pour obtenir de plus amples renseignements sur Bridgehouse, veuillez visiter bridgehousecanada.com et suivez-nous sur LinkedIn.

La société Les Associés en Placement Brandes et Cie, faisant affaire sous le nom Gestionnaires d’actifs Bridgehouse (« Bridgehouse »), est le gestionnaire des Fonds Bridgehouse. Les titres des Fonds Bridgehouse sont offerts uniquement par l’intermédiaire de courtiers inscrits, et non par Bridgehouse. Des courtages, des commissions de suivi, des frais de gestion et d’autres frais peuvent être associés aux placements dans des organismes de placement collectif. Veuillez lire le prospectus avant de faire un placement. Les rendements des organismes de placement collectif ne sont pas garantis, leur valeur fluctue fréquemment et leur rendement passé n’est pas forcément une indication du rendement futur.

Le présent communiqué de presse est publié à titre informatif seulement.

Personne-ressource pour les médias

Samantha Hill

Vice-présidente adjointe, Vente et marketing

Gestionnaires d’actifs Bridgehouse

416 306-5723

samantha.hill@bridgehousecanada.com