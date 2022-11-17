POET Technologies将Lumentum高速DML应用到400G/800G/1.6T数据中心解决方案

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多伦多, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- 面向数据中心、远程通信和人工智能市场开发POET光中介层™、光子集成回路（PIC）和光源的设计和开发企业POET Technologies Inc.（以下简称“POET”或“公司”）（TSX创业交易所：PTK；纳斯达克：POET）今天宣布其将在POET发射光引擎中使用创新光学和光子产品设计和制造领先企业Lumentum Holdings Inc.（以下简称“ Lumentum ”）的高速直接调制激光器 (DML) 技术，以研发出适用于超大规模数据中心的大容量、低功耗和经济高效型400G、800G和1.6T可插拔收发器。



在Lumentum的通力合作下，POET预计将于2023年上半年开始提供带有集成驱动器的400G FR4发射光引擎样品，并于2023年下半年开始生产。400G FR4光引擎采用光子芯片架构，是业界首次在该等数据速率的光中介层上采用DML并集成倒装芯片。凭借POET光引擎的小巧尺寸和优雅设计，客户将能够使用相同的400G FR4芯片灵活地设计400G、800G和1.6T可插拔收发器。

POET董事长兼首席执行官Suresh Venkatesan表示，“如今，市面上大多数400G收发器不是采用外部调制激光器，就是采用结合了外部激光器的硅光子技术。这些解决方案需要多种元件，涉及多个繁琐而昂贵的有源校准。POET眼下很有机会利用其高度集成的解决方案来打破这一僵局，该解决方案将所有无源校准、单片集成波导以及多路复用器集于一体，这将为我们的客户带来降低成本、功耗和尺寸的优势。”

Lumentum高级副总裁兼数据通信业务部总经理Wupen Yuen表示：“随着400G和800G在超大规模数据中心的持续部署，市场需要更低功耗与成本、更便于扩展到大容量的激光技术。Lumentum的高性能100G DML可以为客户提供额外的激光技术选择，帮助他们优化收发器解决方案，让他们能在最大限度满足超大规模数据中心运营商需求的同时，利用Lumentum久经验证的高速激光制造规模和质量。”

根据LightCounting 2022年4月的报告，400G/800G/1.6T可插拔收发器的市场机将会从2023年的20亿美元增长到了2027年的65亿美元。

关于POET Technologies Inc.

POET Technologies是一家设计和开发公司，提供基于POET Optical Interposer™（光中介层）的集成解决方案。POET光中介层™是一种采用先进的晶圆级半导体制造技术和封装方法将电子和光子器件无缝集成到单个多芯片模块的新型平台。POET光中介层消除了传统光子中昂贵的组件以及劳动力密集型的组装、对准、老化和测试方法。具有成本效益的集团称方案和可扩展性的POET光中介层可为任何集成电子和光子器件或系统带来价值，其中包括一些计算领域增长最快的应用，如人工智能（AI）、物联网（IoT）、自动驾驶汽车以及为云服务提供商和数据中心提供高速网络。POET总部位于多伦多，在宾夕法尼亚州阿伦敦、中国深圳和新加坡设有运营中心。如需了解更多信息，请访问 www.poet-technologies.com 。

关于Lumentum

Lumentum（NASDAQ：LITE）是一家市场领先的创新光学和光子产品设计和制造企业，在全球范围内助力实现光学网络和激光应用。Lumentum光学组件和子系统是几乎所有类型电信、企业和数据中心网络的一部分。Lumentum激光器支持先进的制造技术和多种应用，包括下一代3D传感功能。Lumentum总部位于加利福尼亚州圣何塞，在全球设有研发、制造和销售办事处。如需了解更多信息，请访问 www.lumentum.com ，或通过 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 、 Instagram 和 YouTube 关注Lumentum。

Shareholder Contact:

Shelton Group

Brett L. Perry

sheltonir@sheltongroup.com



Company Contact:

Thomas R. Mika, EVP & CFO

tm@poet-technologies.com

本新闻稿载有“前瞻性信息”（定义见相关加拿大证券法律）和“前瞻性声明”（定义见1995年美国《私人证券诉讼改革法案》）。此类声明或信息使用“预期”、“相信”、“预计”、“计划”、“打算”、“潜在”、“估计”、“提出”、“预测”、“展望”、“预料”或类似词语表示未来结果或关于任何潜在结果的陈述。此类声明包括公司对开发工作是否成功、产品性能、运营预期结果、实现收入目标、预期融资工作持续成功、公司技术能力、功能、性能和成本、公司技术在当前和未来产品中的市场接受度、纳入情况和时机以及公司股东年会批准提案的预期。

此类前瞻性信息或声明基于诸多风险、不确定因素和假设，而这些风险、不确定因素和假设可能导致实际结果或其他预期与预估结果存在重大差异，也可能被证明是错误的。除其他事项外，管理层对以下情况的预期作出了假设：开发工作成功完成与完成时间、基于400G光引擎开发推出800G模块、融资活动、未来增长、人员招聘、办事处开设、合资企业形式和潜力、公司第三方顾问、承包商和合作伙伴的项目计划及完成情况、资本可用性以及产生资本和其他支出的必要性。然而，实际结果可能因以下诸多因素存在重大差异，其中包括但不限于产品未能满足性能要求、错失基于400G光引擎推出800G模块的机会、产品发布后销售不足、完成公司预期项目过程中面临的运营风险、合资企业业绩不佳、公司新开放业务出现招聘延迟或第三方更改与公司预期项目开发相关的计划以及影响公司执行计划能力、公司产品销售能力、吸引关键人员能力，筹集额外资本能力和股东同意批准公司在股东大会上提出之提案的风险。尽管公司认为前瞻性信息或声明中反映的预期合情合理，但公司证券的潜在投资者不应过度依赖前瞻性声明，因为公司无法保证此类预期将被证明正确无误。本新闻稿中提供的前瞻性信息和声明均为截至本新闻稿发布之日的信息和声明，除法律要求外，公司概不负责更新或修订此类前瞻性信息和声明。

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