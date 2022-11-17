POET Technologies 將 Lumentum 高速直調激光器 (High Speed DML) 用於其 400G/800G/1.6T 數據中心解決方案

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多倫多, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- POET Technologies Inc. （「POET」 或 「公司」） (TSX Venture: PTK; NASDAQ: POET) 是一間設計商和開發商，其產品包括用於數據中心、電訊和人工智能市場的 POET Optical Interposer™ （POET 光學中介層）、光子集成電路 (PIC) 以及光源。今日其宣佈將啟用 Lumentum Holdings Inc. (“ Lumentum ”) 的高速直調激光器 (DML) 技術。Lumentum 是市場領先的創新光學和光子產品設計商和製造商，其技術將應用於 POET 的傳輸光學引擎 (transmit optical engines) 以實現在超大規模數據中心應用高速率、低功耗且具成本效益的 400G、800G 和 1.6T 可插拔收發機。



POET 預計將於 2023 年上半年與 Lumentum 合作開始對採用集成驅動的 400G FR4 傳輸光學引擎進行採樣，並在 2023 年下半年開始生產。400G FR4 光學引擎以光子小晶片 (photonic chiplet) 技術進行架構，將成為業內首個以在光學中介層以此等數量級數據速率在倒裝晶片集成上執行 DML 的產品。POET 光學引擎尺寸小巧，設計優雅，可以幫助客戶使用同樣的 400G FR4 晶片靈活設計 400G、800G 和 1.6T 可插拔收發機。

「目前市場上大多數 400G 收發機都是用外調激光器或硅光子與外部激光結合。這類解決方案需要多重組件並要進行繁重且昂貴的對準，」POET 主席兼行政總裁 Suresh Venkatesan 說道。「POET 有打破市場業態的重大機會，憑藉高度集成的解決方案和其全被動對準方式以及整體集成波導管和多路器，將為我們的客戶帶來低成本、低功耗以及空間尺寸優勢。」

「只要 400G 和即將嶄露頭角的 800G 超大規模數據中心解決方案還在持續開發，就會需要低功耗、低成本且易於擴展至大規模的激光器技術」 Lumentum 高級副總裁兼 Datacom Business Unit 總經理 Wupen Yuenpresident 說道。「憑藉 Lumentum 久經考驗的高速激光器製造規模和品質，Lumentum 的高性能 100G DML 可為客戶提供額外的激光技術選擇，幫助他們優化其收發機解決方案來實現對超大規模數據中心控制器需求的最佳滿足。」

據 LightCounting 2022 年 4 月報告，400G/800G/1.6T 可插拔接收機的市場機會在 2023 年可達 20 億美元，並在 2027 年增長至 65 億美元。

關於 Technologies Inc.

POET Technologies 是一間設計和開發公司，提供集成解決方案，主打 POET Optical Interposer™（POET 光學中介層），這是一個可實現將電子和光子裝置無縫集成到單一多晶片模塊的新興平台，使用先進的晶圓級半導體製造技術和封裝方法。POET 的 Optical Interposer （光學中介層）免除了傳統光子所採用的昂貴組件以及勞力密集的組裝、對準、預燒和測試方法。POET Optical Interposer 具成本效益的集成計劃和規模擴增能力可為任何集成電子與光子的裝置或系統帶來價值，包括某些增長速度最高的計算機行業，例如人工智能 (Ai)、物聯網 (IoT)、自動駕駛汽車以及雲服務提供商和數據中心使用的高速網絡。POET 總部位於多倫多，在賓夕凡尼亞阿倫敦、中國深圳和新加坡均有開展營運。可訪問 www.poet-technologies.com 獲取更多資訊。

關於 Lumentum

Lumentum (NASDAQ: LITE) 是一間市場領先的創新光學與光子產品設計商和製造商，為全世界的光學網絡構建和激光應用領域提供服務。Lumentum 光學元件和子系統幾乎被應用於各類電訊、企業和數據中心網絡中。Lumentum 激光器可幫助實現先進的製造技術以及多樣的應用，包括下一代 3D 感測能力。Lumentum 總部位於加州聖何西，在世界各地設有研發、製造和銷售辦事處。如欲了解更多資訊，請訪問 www.lumentum.com 並在 LinkedIn 、 Twitter 、 Facebook 、 Instagram 和 YouTube 上關注Lumentum。

股東聯絡人：

Shelton Group

Brett L. Perry

sheltonir@sheltongroup.com



公司聯絡人：

Thomas R. Mika，行政副總裁 & 財務總監

tm@poet-technologies.com

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