La pression constante engendrée par la pandémie a une incidence sur les activités et la charge de travail du personnel de la santé partout au Canada

English French

OTTAWA, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La pandémie de COVID-19 exerce des contraintes sans précédent sur les systèmes de santé du Canada. Un nouveau rapport de l’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) met en lumière les répercussions de la pandémie sur l’effectif et la répartition des travailleurs de la santé à l’échelle du pays, ainsi que sur les paiements aux médecins et l’utilisation des services.



Les données révèlent que le nombre moyen d’heures supplémentaires travaillées par le personnel de la santé a atteint en 2021 un sommet inégalé depuis plus de 10 ans. Ainsi, plus de 236 000 professionnels de la santé (21 %) ont effectué des heures supplémentaires, à raison de 8 heures supplémentaires rémunérées par semaine, en moyenne. Selon l’Enquête sur la population active de juillet 2022 de Statistique Canada, les ambulanciers paramédicaux, les médecins de famille salariés et les inhalothérapeutes comptent parmi les groupes de professionnels ayant effectué la plus grande proportion d’heures supplémentaires.

De 2020 à 2021, principalement en raison des mesures de santé publique liées à la COVID-19, le nombre de services de santé fournis par les médecins a reculé de près de 8 % au Canada, soit d’environ 7 % pour les médecins de famille et d’environ 9 % pour les spécialistes. On a observé une chute marquée au premier trimestre de 2020-2021, suivie d’une remontée stable durant le reste de l’année. Dans l’ensemble, le volume de services est pratiquement revenu à son niveau prépandémique au quatrième trimestre (janvier à mars) de 2020-2021. En parallèle, le total des paiements versés aux médecins a baissé pour la première fois en 20 ans au Canada (soit de 2 %).

En plus d’ajouter à la pression que subissent déjà les travailleurs de la santé, la pandémie a mis au jour les vulnérabilités qui existaient déjà et qui n’ont cessé de croître au cours de la dernière décennie. La croissance annuelle moyenne de l’effectif des médecins de première ligne a ralenti — passant de 3,4 % de 2012 à 2014 à 1,3 % de 2019 à 2021 — alors que dans le même temps, les infirmières praticiennes (IP) devenaient l’un des groupes de professionnels de la santé dont l’effectif augmentait le plus rapidement, avec une hausse de près de 10 %. Le recours aux IP peut aider à réduire la pression exercée sur les systèmes de santé et à améliorer l’accès aux soins de première ligne, particulièrement dans les régions rurales et éloignées.

Les contraintes que subissent les travailleurs de la santé dans tout le continuum de soins et dans l’ensemble des provinces et territoires sont telles qu’entre 2020 et 2021, il y a eu une baisse de près de 500 infirmières autorisées (IA) dans les soins directs en soins de longue durée, et de plus de 100 infirmières auxiliaires autorisées (IAA) dans les soins directs au sein d’organismes de santé communautaires. Durant la même période, on a assisté à un afflux d’infirmières dans les soins directs aux patients dans d’autres milieux comme les agencies privées de soins infirmiers et le travail autonome, qui ont vu leur effectif augmenter de plus de 1 200 IA et de plus de 600 IAA.

Citations

« La pandémie a exacerbé les contraintes organisationnelles sur nos systèmes de santé. À l’échelle du pays, tout le monde travaille fort pour résoudre les problèmes de main-d’œuvre en santé. Il faut continuer de renforcer les données de base sur la main-d’œuvre de la santé au Canada afin de trouver des solutions fondées sur des données probantes qui permettront d’améliorer la santé et le bien-être du personnel, ainsi que les résultats pour la santé des patients de façon générale. » — Deborah Cohen, directrice, Services d’information sur les produits pharmaceutiques et la main-d’œuvre de la santé, ICIS

« L’accès aux soins de première ligne est dans un état si lamentable que les patients doivent se présenter à l’urgence, ce qui met encore plus de pression sur un personnel déjà trop sollicité. La médecine d’urgence s’apparente beaucoup à un sport d’équipe : les infirmières de première ligne, les urgentologues et le personnel de bureau, tous en situation de détresse morale, tentent de gérer les temps d’attente excessifs auxquels les patients sont confrontés à l’urgence. » — Dr Douglas Sinclair, vice-président, Médicine, Qualité et Sécurité, Centre de santé IWK

« Les soins de santé sont une question complexe. Il n’y a pas de solution miracle, mais des travaux sont en cours avec les provinces et les territoires afin d’examiner l’ensemble des effectifs de la santé. Des solutions possibles consisteraient à grandement accélérer l’intégration des infirmières formées à l’étranger, à inciter les infirmières ayant quitté la profession à reprendre du service ainsi qu’à renforcer le maintien en poste des infirmières en améliorant leurs conditions de travail. » — Leigh Chapman, Ph. D., infirmière en chef pour le Canada

À propos de l’ICIS

L’Institut canadien d’information sur la santé (ICIS) est un organisme autonome sans but lucratif qui fournit à tous les Canadiens de l’information essentielle sur la santé.

En collaboration avec des partenaires et des intervenants des gouvernements fédéral, provinciaux et territoriaux de partout au Canada, l’ICIS recueille, regroupe et diffuse de l’information qui éclaire les politiques, la gestion, les soins et la recherche, entraînant des résultats pour la santé qui sont meilleurs et plus équitables pour tous les Canadiens.

L’information sur la santé est aujourd’hui l’un des plus précieux biens publics de notre société. Depuis plus de 25 ans, l’ICIS est un chef de file en matière de données — confidentialité, sécurité, accessibilité, innovation — qui contribue à l’amélioration des systèmes de santé au Canada.

La vision de l’ICIS : De meilleures données pour de meilleures décisions : des Canadiens en meilleure santé.

Relations avec les medias

media@icis.ca



Demandes des médias en anglais :



Stephanie Bright

Demandes des médias en français :

Claire Brassard