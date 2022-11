Les Ulis, le 17 novembre 2022









Lexibook® dévoile POWERMAN® ADVANCE, son tout nouveau robot à contrôle gestuel !

Fidèle à son ADN ludo-éducatif, Lexibook® innove et lance un nouveau robot destiné à amuser les enfants et les accompagner dans leur développement : POWERMAN® Advance. Doté de nombreux effets sonores et lumineux, il crée et raconte des histoires, danse, teste les connaissances de vos enfants et leur permet de développer leur motricité grâce au contrôle gestuel !

POWERMAN® Advance : Le nouveau compagnon intelligent venu du futur !

POWERMAN® Advance est un robot interactif qui permet aux enfants, grâce à sa fonction STEM, de créer et de programmer des danses, des suites de mouvements, et même des tirs de disques en mousse colorés inoffensifs !

C’est le nouveau compagnon préféré des enfants ! Il leur raconte et crée des histoires, répète avec une voix de robot les phrases qu’ils lui apprennent, et les réutilise ultérieurement !

Joueur, il peut même tester leurs connaissances de façon ludique et raconter des blagues et des fables !

Un robot ludique pensé pour développer la motricité !

Plus qu’un simple robot télécommandé, POWERMAN® Advance suit également les mouvements de l’enfant et crée de nouvelles danses en rythme avec la musique ! Pour un meilleur apprentissage, il dispose de nombreux effets sonores et lumineux qui le rendent attachant, et immergent totalement l’enfant dans son univers.

Apprendre n’a jamais été aussi fun qu’avec POWERMAN® Advance !

Découvrez la vidéo : https://youtu.be/UGwkFvlug_U

Le ROB28FR est disponible dans les magasins spécialisés et en ligne au PVPC 59,99€

A propos de Lexibook®

Lexibook®, leader européen des produits électroniques de loisirs sous licenses pour enfants, est propriétaire aujourd’hui de plus de 42 marques déposées comme Powerman®, Power Puppy®, Karaoké Micro Star®, Spy Move®, Cyber Arcade®, Meteoclock®, Serenity®, Tablet Phone®, Lexitab®, iParty®, FlashBoom®, Decotech®, Crosslander®, etc. Grâce à ses licences fortes et internationales ainsi qu’à ses produits à forte valeur ajoutée, le groupe ne cesse de s’accroître. Ce succès s’explique également par une politique d’innovation qui permet de développer leur gamme de produits à l’international. Lexibook® est coté sur EURONEXT (Alternext : 3359). Avec plus de 25 millions de produits sur le marché, la société vend aujourd’hui un produit toutes les 10 secondes dans le monde !

Pour plus d’informations : www.lexibook.com

© Lexibook

Contact – Delphine LE LAN - 01 73 20 20 24 - rpfr@lexibook.com

Pièce jointe