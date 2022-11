FORVENTNING HÆVET AF STÆRKT KVARTAL

English Danish

DELÅRSRAPPORT 3. KVT. 2022 nr. 31 - 17. november 2022





EBITDA for 3. kvartal steg 88% til DKK 1,59 mia.

Højere indtjening i alle forretningsenheder

Passagerindtjening 11% højere end 2019 (før Covid-19)

Finansiel gearing på 2,9x tilbage i målinterval

EBITDA-forventning for 2022 øget til DKK 4,8-5,0 mia.





3. KVT. 2022

ROIC over mål på 8%

Pengestrøm på DKK 1,4 mia. fra driften

Færge CO2 emissioner sænket 4% (g/CO2/BT pr. sømil)





FORVENTNING 2022

EBITDA øget til DKK 4,8-5,0 mia. (tidligere DKK 4,4-4,8 mia.)

Omsætningsvækst omkring 45%





“Stabil efterspørgsel fra fragtkunder og en stærk tilbagevenden af passagerer løftede resultatet igen i tredje kvartal. Med en finansiel gearing tilbage i vores målinterval, er vi nu godt rustet til at møde udfordringer og forfølge vækstmuligheder,” siger Torben Carlsen, CEO.





NØGLETAL 2022 2021 2021-22 2020-21 2021 DKK mio. 3. kvt. 3. kvt. ∆ % LTM* LTM* ∆ % Hele året Omsætning 7.205 4.406 64 25.458 16.148 58 17.869 EBITDA før særlige poster 1.591 848 88 4.786 3.265 47 3.411 EBIT før særlige poster 968 332 191 2.317 1.294 79 1.313 Resultat før skat og særlige poster 853 263 224 2.000 974 105 1.035 Resultat før skat 853 291 193 2.021 907 123 1.069 *Sidste tolv måneder





Koncernens omsætning steg 64% til DKK 7,2 mia. drevet af det fortsatte opsving i passagertal og -forbrug samt prisstigninger på fragt services til dækning af stigende energi- og andre omkostninger. Omsætningen blev også øget af købene af HSF Logistics Group i september 2021 og ICT Logistics i januar 2022.

Koncernens EBITDA før særlige poster steg 88% til DKK 1.591 mio. Det samlede fragt-EBITDA for færge- og logistikaktiviteterne steg 28% til DKK 1.036 mio. drevet af højere indtjening i alle forretningsenheder undtagen Channel. Olieprisstigninger blev dækket af de kontraktlige gennemløbsklausuler for færgefart. Omkostningsdækningen for logistik services blev forbedret i kvartalet på baggrund af initiativer gennemført i tidligere kvartaler.

Det samlede passager-EBITDA i 3. kvartal for forretnings-enhederne Channel, Baltic Sea og Passenger steg til DKK 569 mio. fra DKK 52 mio. i 2021. Det fortsatte opsving i passagerrejser forbedrede indtjeningen i alle tre enheder. EBITDA for tredje kvartal var 11% højere end i 2019, det seneste år før Covid-19.

Forventning 2022

Forventningen til EBITDA før særlige poster er hævet til DKK 4,8-5,0 mia. af det stærke 3. kvartalsresultat og stabil efterspørgsel på både fragt- og passagermarkeder (tidligere DKK 4,4-4,8 mia., 2021: DKK 3,4 mia.). Omsætningen forventes at stige med omkring 45% i forhold til 2021 (tidligere omkring 40%). Forventningen er uddybet på side 10 i rapportens engelske udgave.





Se delårsrapporten for 3. kvt 2022 her:

https://www.dfds.com/en/about/investors/reports-and-presentations/q3-report-2022

17. november 2022. Telekonference i dag kl. 10.00 CET

Registrer før mødet via dette link. Adgangskode sendes efter registrering. Følg live-streaming af mødet via dette link.





Kontakt

Torben Carlsen, CEO +45 33 42 32 01

Karina Deacon, CFO +45 33 42 33 42

Søren Brøndholt Nielsen, IR +45 33 42 33 59

Nicole Seroff, Communications: +45 31 40 34 46





Om DFDS

DFDS leverer færge- og transport services i og omkring Europa og har en årlig omsætning på omkring DKK 25 mia.

For over 10.000 fragtkunder leverer vi høj pålidelighed via vores færge- og havneterminal services samt vores transport- og logistikløsninger.

For millioner passagerer tilbyder vi sikker transport på korte færgeruter og ruter med overnatning.

Vi har 11.000 medarbejdere fordelt på skibe, terminaler, logistikcentre og kontorer i mere end 20 lande. DFDS blev grundlagt i 1866, har hovedkontor i København og er noteret på Nasdaq Copenhagen.





This information is subject to the disclosure requirements pursuant to Section 5-12 the Norwegian Securities Trading Act





Vedhæftede filer