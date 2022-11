ALSTOM SA: Alstom remporte la commande de conception et de fabrication de 312 rames Metropolis pour la phase IV du métro de Delhi

English French

Alstom remporte la commande de conception et de fabrication de 312 rames Metropolis pour la phase IV du métro de Delhi

Une c ommande de 312 millions d’euros

La conception et la fabrication de 234 voitures à écartement standard pour le prolongement des lignes 7 et 8

La conception, la fabrication et 15 ans de maintenance pour 78 voitures à écartement standard pour le couloir Aerocity – Tughlakabad





17 novembre 2022 – Alstom, leader mondial de la mobilité durable et intelligente, a remporté le contrat de conception, de fabrication, de fourniture, d’essais et de mise en service de 312 voitures à écartement standard pour l’extension de la phase IV du métro de Delhi, de la Delhi Metro Rail Corporation (DMRC). La commande, d’un montant de 312 millions d’euros, inclut :

La conception et la fabrication de 234 voitures à écartement standard pour le prolongement de la ligne 7 (ligne rose de 12,56 km) sur le couloir Mukundpur-Maujpur et pour le prolongement de la ligne 8 (ligne magenta de 28,92 km) sur le couloir Janakpuri West-RK Ashram.

La conception, la fabrication et 15 ans de maintenance pour 78 voitures à écartement standard pour la ligne argent de 23,66 km entre Aerocity et Tughlakabad.

Dans le cadre de ce contrat, Alstom fournira ses rames Metropolis qui offrent un design unique et un large éventail de configurations. Elles garantissent les meilleures performances possibles en associant fiabilité des composants et innovations de pointe. Grâce à leurs excellents résultats déjà démontrés sur de nombreux projets, proposant une expérience passager reconnue et avec un faible coût de cycle de vie, la gamme de métros Metropolis d’Alstom constitue, dans le monde, la référence sur le marché en termes de fiabilité et d’attractivité.

Alstom a livré plus de 800 voitures déjà en service sur le réseau du métro de Delhi. Les nouveaux trains seront fabriqués dans la plus grande usine de matériel roulant urbain d’Alstom à Sricity (Andhra Pradesh), qui possède un solide portefeuille de livraisons pour de grands projets nationaux et internationaux.

Olivier Loison, Directeur général Alstom Inde, a déclaré à propos de ce succès : « La région de Delhi, Capitale nationale, est l'une des plus grandes agglomérations urbaines au monde. Confrontées aux réalités du changement climatique, ces mégapoles ont besoin de solutions de transport public fiables et durables. Alstom se réjouit de poursuivre son partenariat avec le métro de Delhi, l’un des plus grands systèmes de transport rapide d’Asie. Nos trains sont composés de matériaux hautement recyclables et légers afin de réduire la consommation d’énergie et donc l’impact environnemental des trains dans la région. »

Actuellement, le réseau du métro de Delhi couvre environ 391 km et compte 286 gares. Le réseau a désormais franchi les limites de Delhi pour atteindre Noida, Greater Noida et Ghaziabad en Uttar Pradesh, Gurgaon, Faridabad, Bahadurgarh et Ballabhgarh dans le Haryana.

Outre la fourniture de matériel roulant, Alstom a déjà collaboré avec DMRC sur plusieurs autres projets, notamment la fourniture et la mise en service de systèmes de signalisation et de commande des trains pour les lignes rouge (L1), jaune (L2), verte (L5), violette (L6) et rose (L7) de DMRC au cours des phases I, II et III.

Alstom a également livré des rames pour les villes de Delhi, Chennai, Lucknow, Kochi et livre actuellement des trains et des systèmes de signalisation pour le projet de métro Bhopal-Indore, le projet de métro Kanpur-Agra, la ligne 3 du métro de Mumbai et pour le premier réseau ferroviaire à semi-haute vitesse de l’Inde, le NCRTC-RRTS, qui relie Delhi, Ghaziabad et Meerut.

Alstom TM et Metropolis TM sont des marques déposées du groupe Alstom





