Experteam recrute son nouveau Responsable Administratif et Financier

Experteam, société de conseil et d’expertise IT, étoffe son management et annonce la nomination de Quentin Gauchet au poste de Responsable Administratif et Financier. Son arrivée s’inscrit dans un contexte de forte croissance pour la société.

Dans le cadre de ses missions, il devra principalement assurer le pilotage financier de l’entreprise, analyser ses différentes sources de revenu et de dépense et émettre des recommandations pour accompagner la Direction dans sa prise de décision. Rattaché à Sébastien Marché, Directeur Général, Quentin rejoint également le CODIR d’Experteam.

Quentin Gauchet précise : « En plus de la diversité des missions et des challenges qui m'attendent, j'ai été séduit par la perspective de pouvoir évoluer avec beaucoup d'autonomie au sein d'une société qui allie à la fois l'agilité d'une petite entreprise et le rayonnement d'un grand groupe. »

Après un Master en Finance à Tours, Quentin a intégré une première ESN en tant que Contrôleur de gestion. En l’espace de 7 ans, il y a évolué pour prendre la responsabilité du management d'une équipe de 5 personnes avant de se voir finalement confier le pilotage financier d’Experteam. Sa parfaite connaissance du fonctionnement des Entreprises de Services Numériques associée à une réelle maîtrise des sujets liés à la gouvernance financière sont autant d’atouts qu’il entend mobiliser pour mener à bien ce nouveau challenge.

Sébastien Marché explique : « Quentin conjugue une culture du service très forte et une capacité à travailler dans des structures gravitant sur des marchés complexes et fortement concurrentiels. Sa rigueur et sa détermination font partie des nombreuses qualités qui m’ont séduites. Il va jouer un rôle clé pour accompagner Experteam dans sa stratégie de croissance. »