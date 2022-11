English Finnish

ROBIT OYJ: PERTTU AHO NIMITETTY VP DOWN THE HOLE -TEHTÄVÄÄN

Perttu Aho (s. 1968, B.B.A.) on nimitetty Robit Oyj:n Down the Hole -liiketoimintayksikön vetäjäksi ja yhtiön johtoryhmän jäseneksi. Hän tulee toimimaan VP Down the Hole -nimikkeellä. Aho aloitti Robitilla vuonna 2020 ja on siitä lähtien johtanut menestyksekkäästi yhtiön Halco-brändiä. Aho aloittaa uudessa tehtävässään välittömästi.

Yhtiön nykyinen VP Down the Hole, Adam Baker on päättänyt jättää tehtävänsä DTH-liiketoimintayksikön vetäjänä ja johtoryhmän jäsenenä. Baker siirtyy uusiin haasteisiin yhtiön ulkopuolelle. Bakerin palvelussuhde yhtiössä päättyy 31.12.2022. Robit Oyj kiittää Bakeria hyvästä yhteistyöstä ja toivottaa menestystä tulevissa tehtävissä.

