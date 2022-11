English Finnish

ROBIT OYJ PÖRSSITIEDOTE 17.11.2022 KLO 14.20



VILLE PELTONEN NIMITETTY ROBIT OYJ:N TALOUSJOHTAJAKSI

Ville Peltonen (KTM) on nimitetty Robit Oyj:n talousjohtajaksi 17.11.2022 lukien. Peltonen on toiminut yhtiön väliaikaisena talousjohtajana 16.3.2022 lähtien yhtiön silloisen talousjohtajan, Arto Halosen siirtyessä yhtiön toimitusjohtajaksi. Ennen tätä Peltonen on toiminut Robit Oyj:llä Group Controllerina vuodesta 2020 lähtien. Peltonen on myös yhtiön johtoryhmän jäsen.

ROBIT OYJ

Arto Halonen

Lisätietoja:

Arto Halonen, toimitusjohtaja

+358 40 028 0717

arto.halonen@robitgroup.com

Jakelu:

Nasdaq Helsinki Oy

Keskeiset tiedotusvälineet

www.robitgroup.com