Davie s’associe à l’Université Laval pour développer une technologie de propulsion verte

LÉVIS, Québec, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Davie est fier d’annoncer un nouveau partenariat avec des chercheurs de renommée mondiale de l’Université Laval visant à explorer les conditions requises pour une utilisation sécuritaire de l’ammoniac vert dans un moteur diesel conventionnel, et ce, en vue de commercialiser cette nouvelle technologie.

Chantier Davie Canada inc. (Davie), le plus grand constructeur de navires au Canada, s’engage à rendre l’industrie de la construction navale plus propre et plus verte en soutenant des solutions innovantes qui réduiront l’empreinte carbone du secteur maritime.

Alors que le monde entier cherche à trouver des solutions écologiques pour tous les modes de transport, les émissions de carbone du secteur maritime n’ont cessé d’augmenter. Un nouveau paradigme est nécessaire, et Davie se propose de montrer la voie en développant une nouvelle technologie qui réduirait les émissions des navires existants.

« Chantier Davie est fier de s’associer à l’Université Laval pour développer cette nouvelle technologie, qui pourrait un jour réduire considérablement l’empreinte carbone de l’ensemble de l’industrie maritime », a déclaré James Davies, président et chef de la direction de Davie. « Le monde étant à la recherche de nouvelles solutions vertes, ce partenariat contribuera à positionner le Québec et le Canada comme chefs de file dans le développement de technologies de carburants verts adaptées aux réalités de l’industrie maritime mondiale. »

Alain de Champlain, professeur et directeur du laboratoire de recherche sur la combustion de l’Université Laval, et le professeur Julien Lépine, dirigeront ce projet et y apporteront l’expertise québécoise et la supervision nécessaire. Il s’agit en effet d’un projet qui pourrait façonner l’industrie maritime pour les décennies à venir.

« Notre expertise servira à développer tout le potentiel de cette nouvelle technologie qui pourrait transformer d’autres industries utilisant des moteurs diesel lourds », a déclaré Alain de Champlain. « En association avec l’expertise de Davie en matière de construction navale, cette recherche d’avant-garde offrira des possibilités innovantes et plus écologiques. »

« L’annonce d’aujourd’hui témoigne de l’engagement de Davie à bâtir une industrie de la construction navale plus durable et plus verte en partenariat avec les chercheurs de classe mondiale de la Ville de Québec », a déclaré l’honorable François-Philippe Champagne, ministre de l’Innovation, des Sciences et de l’Industrie du Canada. « Non seulement cela contribuera à réduire la pollution par le carbone, mais aussi à créer des technologies novatrices qui pourront être bénéfiques à l’ensemble de l’économie. »

Ce partenariat est le fruit d’un investissement substantiel en matière de retombées industrielles et technologiques qui démontre l’engagement de Davie à stimuler l’innovation dans les capacités industrielles clés des technologies propres. Davie compte investir beaucoup plus dans les technologies de propulsion écologiques à l’avenir, car l’objectif de l’entreprise est de devenir le constructeur naval le plus écologique du Canada.

À propos de Chantier Davie Canada inc.

Situé à Lévis, au Québec, Davie est le premier constructeur naval du Canada et un leader mondial dans la livraison de navires spécialisés et essentiels des gouvernements et des clients commerciaux. Fondé en 1825, Davie est le constructeur naval le plus ancien, le plus important et le plus performant du Canada. Notre main-d’œuvre de classe mondiale construit et entretient des navires complexes qui permettent à nos clients de protéger la sécurité nationale et économique, ou de répondre à des besoins commerciaux aigus. Pour en savoir plus, consultez le site davie.ca.

Renseignements :

Denis Boucher, Vice-président, Affaires publiques et relations stratégiques

514-913-1957