Les Thés DAVIDsTEA reconnue comme un lieu de travail Great Place to Workᴹᴰ pour une deuxième année

MONTRÉAL, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Les Thés DAVIDsTEA Inc. (Nasdaq : DTEA) (« DAVIDsTEA » ou la « Société »), un détaillant de thé de premier plan en Amérique du Nord, sont ravis d'annoncer qu'après une analyse approfondie indépendante menée par Great Place to Work InstituteMD Canada, la Société a pour une deuxième année consécutive été reconnue comme un lieu de travail Great Place to WorkMD. Cette certification très reconnue met en relief le niveau de confiance que les employés éprouvent envers leurs dirigeants, le niveau de fierté qu'ils ressentent à l'égard de leur travail et la mesure dans laquelle ils aiment travailler avec leurs collègues.

Basée sur les évaluations des employés, fournies dans le cadre d'une enquête approfondie et anonyme sur leur expérience en milieu de travail, la certification Great Place to WorkMD atteste de l'engagement de Les Thés DAVIDsTEA envers leurs employés. Mettant l'accent sur le mieux-être et la santé mentale, l'entreprise canadienne croit que cet honneur est mérité; il s'agit de la deuxième année que Les Thés DAVIDsTEA ont fait une demande de certification Great Place to WorkMD, et la deuxième année qu'ils l'obtiennent. La marque a aussi été nommée parmi les meilleurs lieux de travail gérés par des femmes en 2021 et parmi les meilleurs lieux de travail dans les domaines du commerce de détail et de la restauration en 2022. En étant positionnée comme un lieu de travail Great Place to WorkMD, la Société est en mesure d'attirer et de maintenir en poste les talents, ce qui lui permet de partager la passion du thé avec encore plus de consommateurs sur l'ensemble du continent.

Soutenir les familles de manière inclusive

Les Thés DAVIDsTEA avaient déjà un programme de mieux-être concurrentiel, offrant des congés de maladie, de bénévolat et personnels payés pour leurs équipes. Au début 2022, l'entreprise a élargi son programme de soutien aux familles, en introduisant un programme de complément salarial aux congés de maternité, paternité et parental. Bien que les programmes du genre soient habituellement offerts uniquement aux employées féminines, la version de Les Thés DAVIDsTEA de cette politique est offerte aux employés de tous les genres lorsqu'ils prennent un congé pour la naissance ou l'adoption d'un enfant.

Célébrer les employés

Autre nouveauté en 2022, le programme de récompenses de service de l'entreprise souligne le travail des employés qui ont atteint des jalons au sein de l'entreprise, soit cinq, dix et quinze ans de service chez Les Thés DAVIDsTEA. Bien qu'une tasse de voyage exclusive personnalisée était offerte au cinquième anniversaire de service de tous les employés, le programme révisé comprend maintenant un bon de voyage, auprès du fournisseur de leur choix, pour souligner le dixième et le quinzième anniversaire des employés. Les employés ayant atteint leur quinzième anniversaire de service ont également droit à deux semaines de vacances additionnelles, de même que l'occasion unique de créer et de nommer leur propre mélange de thé!

En date de novembre 2022, Les Thés DAVIDsTEA comptaient plus de 60 employés qui travaillaient pour l'entreprise depuis 5 ans ou plus, dont 16 qui avaient célébré leur dixième anniversaire de service. Nombre d'entre eux ont profité de l'importance que la Société accorde à la croissance à l'interne, notamment plusieurs membres de l'équipe de haute direction qui ont commencé leur carrière dans les boutiques. Le record d'années de service au sein de l'entreprise appartient à un employé qui a récemment célébré son treizième anniversaire de service - un chiffre impressionnant, si on tient compte du fait que la marque vient à peine de célébrer son quatorzième anniversaire.

« Nous sommes si fiers d'être un lieu de travail certifié Great Place to WorkMD pour la deuxième année consécutive », a affirmé Sarah Segal, chef de la direction et chef de la stratégie de marque chez Les Thés DAVIDsTEA. « Nous avons beaucoup de chance de compter sur une équipe extraordinaire chez Les Thés DAVIDsTEA, non seulement ici dans notre belle ville de Montréal, mais nous avons aussi des employés en télétravail et des équipes en boutique d'un océan à l'autre. » Elle ajoute : « Nous innovons sans cesse en trouvant de nouveaux moyens de créer une culture fondée sur l'ouverture, la créativité et le soutien. Après une période de transformation intense, ce renouvellement de certification symbolise la réussite d'une équipe dynamique et d'un groupe de dirigeants qui inspirent le personnel au quotidien ».

Nancy Fonseca, vice-présidente principale de Great Place to WorkMD Canada, dit qu'un bon milieu de travail dépend du niveau de confiance que les employés éprouvent envers leurs dirigeants, du niveau de fierté qu'ils ressentent à l'égard de leur travail et de la mesure dans laquelle ils apprécient leurs collègues. « Nos données montrent que de bons lieux de travail bénéficient de meilleures performances financières, d'une réduction des départs volontaires et d'une meilleure satisfaction des clients que les autres milieux. De plus, les environnements de travail fondés sur la confiance sont mûrs pour l'innovation, l'agilité, la résilience et l'efficacité », a-t-elle déclaré.

Les personnes en quête d'occasions de carrière chez Les Thés DAVIDsTEA peuvent visiter leur page Carrières.

Suivez Les Thés DAVIDsTEA (@davidstea) sur Instagram, Facebook, TikTok, et LinkedIn pour rester en contact avec la marque.

À propos de Les Thés DAVIDsTEA

La Société Les Thés DAVIDsTEA offre une sélection de spécialité de qualité supérieure de thés en vrac, thés préemballés, sachets de thé, accessoires pour le thé et cadeaux au moyen de sa plateforme de commerce électronique au www.lesthesdavidstea.com, de l'Amazon Marketplace, de ses clients en gros qui comprennent plus de 3 800 supermarchés et pharmacies, et de ses 18 boutiques Les Thés DAVIDsTEA au Canada. La Société propose principalement des mélanges de thés exclusifs, de même que des thés et herbes traditionnels d'origine unique. La culture de la Société s'imprègne d'un amour et d'une connaissance du thé enracinés dans une soif d'explorer les saveurs, les bienfaits santé et les aspects liés au style de vie du thé. Mettant l'accent sur les saveurs innovatrices, les ingrédients axés sur le mieux-être et les thés biologiques, la Société lance des « collections » saisonnières dans le but de rendre le thé sympa et accessible à tous. Le siège social de la Société est situé à Montréal, au Canada.

À propos de Great Place to WorkMD

Great Place to WorkMD est la référence mondiale en matière de cultures de travail hautement fiables et performantes. Grâce à des outils d’évaluation exclusifs, à des services consultatifs et à des programmes de certification, Great Place to WorkMD reconnaît les meilleurs lieux de travail du Canada dans une série de listes nationales, notamment celles publiées par le Globe & Mail (Canada) et le magazine Fortune (États-Unis). Great Place to WorkMD fournit les repères, le cadre et l'expertise nécessaires pour créer, soutenir et reconnaître des cultures de travail exceptionnelles. Visitez-nous à www.greatplacetowork.ca ou retrouvez-nous sur Twitter à @GPTW_Canada.

