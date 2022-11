Fynske Bank A/S: Periodemeddelelse 1.-3. kvartal 2022

Selskabsmeddelelse nr. 2022/10

Fynske Banks kvartalsregnskab viser markant vækst på toplinjen, mens kursreguleringer fortsat påvirker det samlede resultat negativt.

I årets første tre kvartaler har Fynske Bank kunnet notere sig en markant vækst på toplinjen.

Banken oplever en pæn tilgang af nye kunder og en samlet udlånsvækst på 8,3 procent.

Samlet set bidrager det til, at toplinjen er løftet med mere end 10 procent fra 193,8 mio. kr. til 214,6 mio. kr. i sammenligning med den tilsvarende periode sidste år.

”Vi glæder os over, at vi, i en periode karakteriseret af usikkerhed og uro på de geopolitiske og globale finansmarkeder, fortsat har en positiv tilstrømning af nye kunder til Fynske Bank, og at et generelt højt aktivitetsniveau medvirker til, at vi kan løfte vores toplinje ganske markant. Det er en både god og tilfredsstillende udvikling. Vi må samtidig konstatere, at vi også rammes relativt hårdt af primært kursreguleringer, fordi vores store indlånsoverskud er placeret i obligationer med en konservativ varighed på 0,6-0,8 år. Det er naturligvis ikke ønskeligt,” siger adm. direktør Petter Blondeau.

I årets første tre kvartaler udgør kursreguleringerne et tab på 56,2 mio. kr., mens det i samme periode sidste år var en indtægt på 10,8 mio. kr. Det medvirker til, at resultatet før skat for årets første ni måneder lander på 1,7 mio. kr. mod 61,6 mio. kr. sidste år.

”Det er værd at holde fast i, at vores kerneforretning er sund og i en god og tilfredsstillende udvikling. Vi er markant negativt påvirket af kursreguleringer, men det må ikke skygge for, at Fynske Bank er meget robust og står stærkt i forhold til fremtiden på alle væsentlige parametre,” siger Petter Blondeau.

Forventningen til årets resultat før skat ligger i niveauet 25-35 mio. kr.

For yderligere information, kontakt venligst:

Adm. direktør Petter Blondeau, tlf. 6217 6501 eller 6168 0501.

Med venlig hilsen

Fynske Bank A/S





Vedhæftede filer