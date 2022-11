Publication du troisième trimestre de 2022 de l’Indice de tarification Applied

MISSISAUGA, ON, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Applied SystemsMD a annoncé aujourd’hui les résultats du troisième trimestre de l’année 2022 de l’Indice de tarification AppliedMC, l’indice de référence des taux de prime de l’industrie canadienne de l’assurance. Au cours du troisième trimestre de 2022, les primes de soumission pour les produits d’assurance automobile individuelle et d’assurance de biens meubles ont chuté d’une année à l’autre. D’un trimestre à l’autre, la variation des taux de prime a augmenté pour l’assurance automobile individuelle et a diminué pour les biens meubles par rapport au deuxième trimestre de 2022.



Les autres principales conclusions du troisième trimestre de 2022 sont les suivantes :

Assurance automobile individuelle : Au troisième trimestre de 2022, la variation des taux de prime de soumission d’assurance automobile individuelle a diminué de 4,1 % comparativement à 9,4 % au troisième trimestre de 2021. Les primes de soumission d’assurance automobile individuelle ont augmenté de 4,1 % comparativement à 0,9 % au deuxième trimestre de 2022.

Au troisième trimestre de 2022, la variation des taux de prime de soumission d’assurance automobile individuelle a diminué de 4,1 % comparativement à 9,4 % au troisième trimestre de 2021. Les primes de soumission d’assurance automobile individuelle ont augmenté de 4,1 % comparativement à 0,9 % au deuxième trimestre de 2022. Biens meubles : Au cours du troisième trimestre de 2022, les taux des primes de soumission d’assurance de biens meubles ont diminué de 5,1 % comparativement à 4,9 % au troisième trimestre de 2021. Les taux des primes d’assurance de biens meubles ont diminué de 0,1 % comparativement à 1,8 % au troisième trimestre de 2022.

Au cours du troisième trimestre de 2022, les taux des primes de soumission d’assurance de biens meubles ont diminué de 5,1 % comparativement à 4,9 % au troisième trimestre de 2021. Les taux des primes d’assurance de biens meubles ont diminué de 0,1 % comparativement à 1,8 % au troisième trimestre de 2022. Provinces : Dans le cas des produits d’assurance automobile individuelle, toutes les provinces, à l’exception de l’Alberta, ont enregistré une diminution de la variation des taux de prime d’une année à l’autre. L’Ontario, le Québec et les provinces de l’Atlantique ont connu des variations de 1,3 %, 9,1 % et 7,8 % respectivement; l’Alberta, quant à elle, a enregistré une augmentation de la variation des taux de prime de 6,4 % d’une année sur l’autre. Dans le cas de l’assurance de biens meubles, la Colombie-Britannique, l’Ontario et le Québec ont enregistré une baisse de la variation du taux d’une année à l’autre de 7,0 %, 4,6 %, et -5,0 %, respectivement. L’Alberta, les provinces de l’Atlantique ainsi que la Saskatchewan et le Manitoba ont enregistré une augmentation de la variation des taux d’une année à l’autre de 11,7 %, 7,4 % et 6,9 %, respectivement.

« Bien que nous ayons constaté des baisses des taux sur le plan du marché de l’assurance automobile individuelle au cours du dernier trimestre, les taux des primes d’assurance de biens meubles ont augmenté à la fois d’un trimestre sur l’autre et d’une année sur l’autre », a déclaré Steve Whitelaw, vice-président principal et directeur général d’Applied Systems Canada. « Nous continuerons à suivre l’évolution des taux afin d’aider les courtiers à prendre conscience de ces tendances et à informer leurs clients dans leurs décisions d’achat. »



L’Indice de tarification Applied est un rapport basé sur les données des conditions et des tendances actuelles pour les taux de prime d’assurance automobile individuelle et d’assurance de biens meubles (propriétaires). Analysant plus de 1,3 milliard de soumissions complétées, l’Indice de tarification Applied mesure l’augmentation ou la diminution des tendances en matière de taux moyens de prime de soumission partout au Canada. Représentant plus de 80 % du marché du courtage et 675 plans de tarification des assureurs rédigés par des courtiers, l’Indice de tarification Applied est la description la plus complète des tendances en matière de taux de prime enregistrées par les consommateurs, les cabinets et leurs assureurs sur l’ensemble du marché canadien.



Accédez au rapport trimestriel complet ici.

