Tapio Pajuharju jättää Harvian toimitusjohtajan tehtävät toukokuussa 2023

Harvia Oyj:n toimitusjohtaja Tapio Pajuharju on irtisanoutunut yhtiön palveluksesta ja siirtyy uusiin tehtäviin Harvian ulkopuolella. Pajuharju jatkaa Harvia Oyj:n toimitusjohtajana toukokuun 2023 loppuun saakka.

”Kiitän lämpimästi Tapiota hänen merkittävästä työstään Harvian eteen. Tapio on luotsannut Harviaa vuodesta 2016, minä aikana Harvia on kasvanut perheyhtiöstä pörssiyhtiöksi ja noussut globaalin sauna- ja spa-markkinan suurimmaksi toimijaksi. Tapion toimitusjohtajuuden aikana Harvia on kasvanut johdonmukaisesti ja kannattavasti.

Olemme käynnistäneet uuden toimitusjohtajan hakuprosessin, ja olen luottavainen, että saamme Harviaan Tapion seuraajaksi henkilön, joka jatkaa menestyksekkäästi Harvian kehittämistä yhtiön kasvustrategian mukaisesti”, sanoo Olli Liitola, Harvia Oyj:n hallituksen puheenjohtaja.

”On ollut todellinen etuoikeus olla yli kuusi vuotta osa Harvian uniikkia sauna- ja spa-alan tiimiä. Haluan lämmöllä kiittää jokaista harvialaista, yhtiön johtoa ja hallitusta, sekä myös kumppaneitamme ja asiakkaitamme Harvian kasvun ja globaalisti johtavan markkina-aseman saavuttamisesta. Harvian terveyttä lämmöllä -filosofia on vahvassa nosteessa. Olenkin erittäin luottavainen Harvian tulevaisuuden suhteen – Harvia on erittäin vahva yhtiö, ja sillä on kaikki edellytykset jatkaa kannattavaa kasvua sekä asemansa vahvistamista globaaleilla sauna- ja spa-markkinoilla. Jatkan sitoutuneesti työtäni Harvian parhaaksi ensi vuoden toukokuun loppuun saakka”, sanoo Tapio Pajuharju, Harvia Oyj:n toimitusjohtaja.

Pajuharju on toiminut Harvia Oyj:n toimitusjohtajana ja johtoryhmän jäsenenä vuodesta 2016 sekä Harvia Oy:n hallituksen jäsenenä vuosina 2014–2016. Harvian hallitus on käynnistänyt uuden toimitusjohtajan hakuprosessin.





Olli Liitola, hallituksen puheenjohtaja, puh. 0400 605 040

Harvia on liikevaihdolla mitattuna yksi maailman johtavista sauna- ja spa-markkinoilla toimivista yhtiöistä. Yhtiön tuotemerkit ja tuotevalikoima ovat markkinalla hyvin tunnettuja ja yhtiön kokonaisvaltainen tuotevalikoima pyrkii vastaamaan kansainvälisen sauna- ja spa-markkinan tarpeisiin, sekä alan ammattilaisille että kuluttajille.

Harvian liikevaihto vuonna 2021 oli 179,1 miljoonaa euroa, josta 79 % tuli Suomen ulkopuolelta. Konsernin palveluksessa on yli 700 alan ammattilaista Suomessa, Kiinassa ja Hongkongissa, Romaniassa, Itävallassa, Yhdysvalloissa, Saksassa, Virossa ja Venäjällä. Muuramessa Harvian pääkonttorin yhteydessä sijaitsee myös yhtiön suurin saunojen ja saunakomponenttien tuotantolaitos.