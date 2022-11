Vortex International remporte un prix IAAPA Brass Ring 2022

English French

Le premier Dream Tunnel™ au monde reçoit la première place dans la catégorie tour/attraction de parc aquatique

MONTRÉAL, 17 nov. 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- Vortex Aquatic Structures International (www.vortex-intl.com), fabricant et chef de file mondial en matière d’attractions aquatiques, a annoncé aujourd'hui que Dream Tunnel™ a reçu le prix IAAPA Brass Ring 2022 du meilleur nouveau produit. La première attraction aquatique entièrement immersive au monde, transportant les visiteurs dans un monde de rêves, a remporté la première place dans la catégorie tour/attraction de parc aquatique pour les produits de moins de 2 millions de dollars.

Nommé d'après les bagues données aux coureurs de carrousel dans les tout premiers parcs d'attractions, le prix IAAPA Brass Ring symbolise l'accomplissement. Les prix récompensent spécifiquement l'excellence de l'industrie des attractions au cours de la dernière année. Dans la catégorie tour/attraction de parc aquatique, les juges évaluent des critères tels que l'originalité, la qualité et l'innovation du produit, les avantages pour l'acheteur potentiel et les commentaires reçus.

Combinant l'eau, l'art et la technologie, Dream Tunnel™ repousse les limites des attractions aquatiques, et grâce à la technologie interactive innovante de Vortex, aucune aventure ne se ressemble. Chaque tour offre une séquence unique d'images colorées, de sons enrichissants et d'expériences sensorielles que les invités voudront revivre encore et encore.

Après avoir lancé cette attraction aquatique innovante à l'IAAPA Expo 2021, le Super Aqua Club (SAC), un parc aquatique situé à Pointe-Calumet, au Québec (Canada), a approché Vortex pour concevoir et construire le premier Dream Tunnel™. C'était l'occasion de transformer leur rivière tranquille existante en une attraction aquatique entièrement immersive adaptée aux visiteurs de tous âges. Inaugurée en juillet 2022, SAC a rebaptisé l'attraction La rivière Zephyr, un voyage flottant unique dans une jungle magique. La nouvelle rivière tranquille a captivé les visiteurs du parc et a généré un engouement important dans les nouvelles locales et nationales, ainsi que dans les médias sociaux.

« Nous sommes très honorés d'être reconnus pour avoir apporté quelque chose de vraiment unique à l'industrie des parcs aquatiques », a déclaré Stephen Hamelin, président et PDG de Vortex International. « Chaque membre de l'équipe a travaillé fort pour que la vision du Dream Tunnel™ devienne réalité. Nous sommes impatients de collaborer avec des parcs à travers le monde pour de futures installations. »

Les lauréats des prix IAAPA Brass Ring 2022 ont été récompensés lors d'une cérémonie spéciale le mercredi 16 novembre 2022.

De plus amples informations sur le Dream Tunnel™ sont disponibles ici.

À propos de Vortex

Depuis 1995, Vortex révolutionne la façon dont les enfants et les familles jouent dans les espaces urbains, les parcs aquatiques et les centres de villégiature aux quatre coins du globe. Ayant créé plus de 9 000 installations réparties dans 50 pays et sur 5 continents, notre approche novatrice en matière de jeux aquatiques a aidé les communautés et les entreprises à se développer, laissant un impact bien après que les familles se sont séchées.

Contact médias :

Marilyne Dufour

514 694-3868, poste 403

mdufour@vortex-intl.com

Une photo accompagnant ce communiqué est disponible au https://www.globenewswire.com/NewsRoom/AttachmentNg/d3ac169c-ee25-4439-a5e1-c506404c2395