Durante estas fiestas cambiarse a Verizon es una gran jugada

Esta temporada, Verizon te ofrece un teléfono 5G gratis, además de otro gran regalo como una tablet, un reloj inteligente y auriculares, todo por nuestra cuenta.¹

El nuevo comercial de televisión en español de Verizon con Cristo Fernández de Ted Lasso celebra la alegría de ver en streaming uno de los eventos más importantes del fútbol y obtener ofertas increíbles durante estas fiestas.

Verizon también apoya a las pequeñas empresas hispanas con un plan de estudios en español gratuito en línea centrado en navegar la transformación digital.



NUEVA YORK, Nov. 17, 2022 (GLOBE NEWSWIRE) -- La temporada de fiestas ya está aquí, y Verizon nos contagia de alegría con la ayuda de la estrella de Ted Lasso, Cristo Fernández, en un nuevo comercial de televisión en español que se transmitirá durante los Latin GRAMMY.

En Verizon, las celebraciones comienzan temprano con un regalo para ti y otro para regalar, por nuestra cuenta. Todo en la red en la que América confía. Verizon te da aún más durante estas fiestas, como el nuevo teléfono 5G que has estado esperando, con intercambio selecto y planes 5G ilimitados selectos, además de otro gran regalo como una tablet, un reloj inteligente y auriculares, todo por nuestra cuenta.¹ Servicio de plan requerido para relojes inteligentes y tablets.

"Estoy emocionado de unirme a Verizon para celebrar durante estas fiestas. Me encanta el fútbol, y al igual que los fanáticos de todo el mundo, sé lo importante que es contar con una excelente conexión, especialmente ahora que no puedo esperar para ver a mis equipos nacionales favoritos jugar 'el juego bonito', incluido mi México lindo y querido", dijo el actor Cristo Fernández.

Tenemos el regalo ideal para toda la familia. Como el JBL PartyBox On-The-Go , ideal para esa tía que siempre organiza fiestas y ama el karaoke. O el Ultimate Mobile Gaming bundle para el gamer de la familia.

Regresa todos los días para ver más regalos increíbles, durante toda la temporada, o regístrate para recibir alertas de ofertas en tu correo. Estas increíbles ofertas de Black Friday son ofertas por tiempo limitado y están disponibles hasta agotar existencia, así que date prisa y visítanos en una de nuestras tiendas o en línea . También puedes obtener muy buenos descuentos en nuestros accesorios más populares:

Recursos de aprendizaje gratuitos disponibles para pequeñas empresas propiedad de hispanos



Verizon está aprovechando su tecnología e innovación únicas para promover el empoderamiento económico y permitir que las comunidades prosperen. A finales de este mes, Verizon Small Business Digital Ready , un plan de estudios en línea gratuito enfocado en ayudar a las pequeñas empresas con la transformación digital, ofrecerá nuevo contenido en español, eventos de coaching y networking, creación de redes y oportunidades de subvenciones dirigidas a pequeñas empresas de propiedad hispana.



Los cursos incluyen temas que van desde el desarrollo de una estrategia de marketing hasta la creación de un puntaje de crédito que ayudará a desbloquear la financiación. Verizon Small Business Digital Ready se creó con y para las pequeñas empresas, con un enfoque específico en ayudar a los propietarios de empresas diversas y de escasos recursos, y ofrece aprendizaje personalizado a través de cursos, tutoría, redes de compañeros, capacitaciones con expertos personalizadas e incentivos. Esta iniciativa es parte del objetivo de Verizon de apoyar a 1 millón de pequeñas empresas para 2030, con recursos para prosperar en la economía digital como parte de su plan de negocios responsable, Citizen Verizon.

1 Teléfono con intercambio seleccionado y planes 5G Unlimited seleccionados. Se requiere plan de servicio para regalo. Teléfono 5G: compra con pago del dispositivo de hasta $999.99 o compra minorista completa con nueva línea de teléfono inteligente en One Unlimited para iPhone (todas las líneas en la cuenta requeridas en el plan), planes 5G Start, 5G Do More, 5G Play More o 5G Get More requerido; o con actualización de línea de teléfono inteligente en planes ilimitados 5G seleccionados (no incluye el plan 5G Start). Menos hasta $1000 de crédito de intercambio/promocional aplicado durante 36 meses; 0% TAE. Se aplican condiciones de intercambio. Reloj/tablet: hasta $249.99 compra de pago del dispositivo con nueva línea en plan elegible requerido. Menos crédito promocional de hasta $249.99 aplicado durante 36 meses; 0% TAE. Se requiere descuento en accesorios con la compra de teléfono, reloj o tableta; el descuento se aplica como una Mastercard prepaga virtual (enviada dentro de las 8 semanas). Todos los créditos promocionales para ofertas de teléfonos/relojes/tabletas finalizan si ya no se cumplen los requisitos de elegibilidad.

